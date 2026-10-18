চোরবাগানের 'ক্ষত' ঢাকতে অভিজ্ঞতায় আস্থা, সাত 'দক্ষ' আইপিএসকে পুজোর দায়িত্ব

চোরবাগানের 'ক্ষত' ঢাকতে অভিজ্ঞতায় আস্থা, সাত 'দক্ষ' আইপিএসকে পুজোর দায়িত্ব
Durga Puja police posting: দায়িত্ব পেলেন মুরলীধর শর্মা, রূপেশ কুমার, মিরাজ খালিদ, তরুণ হালদার, প্রিয়ব্রত রায়, দীপক সরকার, শ্রীহরি পাণ্ডে। অয়ন নিয়োগীর রিপোর্ট ।
Published : October 18, 2026 at 4:22 PM IST
কলকাতা, 18 অক্টোবর: রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের বর্তমানে কর্মরত কিন্তু অতীতে দুর্গোৎসব ভালোভাবে সামলেছেন এমন 7 জন বাছাই করা আইপিএস আধিকারিককে এবার দুর্গোৎসবের নিরাপত্তার দায়িত্ব দিল রাজ্য সরকার। দায়িত্ব পেলেন মুরলীধর শর্মা, রূপেশ কুমার, মিরাজ খালিদ, তরুণ হালদার, প্রিয়ব্রত রায়, দীপক সরকার, শ্রীহরি পাণ্ডে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ কর্তা বলেন, এই সকল আইপিএস আধিকারিক দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে দুর্গাপূজো ভিড় নিয়ন্ত্রণে ভালো হবে কাজ করে এসেছেন। তাঁদের প্রাক দুর্গাপুজো সামলানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে। আইপিএস আধিকারিক মিরাজ খানের প্রথমে দীর্ঘদিন ধরে কলকাতা পুলিশের বেহালার দায়িত্ব ছিলেন দায়িত্ব ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি কলকাতা পুলিশের যুগ্ম নগর পাল সদর হিসাবে দীর্ঘদিন কর্তব্য সামলেছেন। এছাড়াও আইপিএস প্রিয়ব্রত রায় দীর্ঘদিন ধরে কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার এবং দক্ষিণ কলকাতার নিরাপত্তার দায়িত্বে কর্মরত অবস্থায় ছিলেন।"
সপ্তমীর রাতে চোরবাগান সর্বজনীনের পুজোয় প্রবল ভিড়ে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল 19 জনের । ঘটনাস্থল থেকে বেশ কয়েকজনকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তার মধ্য়ে থেকে 19 জনের মৃত্যুর কথা নিশ্চিত করেছেন মুখ্য়মন্ত্রী । বাকি আহতদের সেখানে চিকিৎসা চলছে । এরপরই পুজোর ভিড় কলকাতা পুলিশ ঠিক মতো সামলাতে পারছে কি না সেই প্রশ্ন ওঠে ।