এবার থেকে দার্জিলিং-তরাই-ডুয়ার্সের চা ও সিঙ্কোনা বাগানের কর্মীরা পাবেন সমস্ত সরকারি প্রকল্পের সুবিধা

এবার থেকে দার্জিলিং-তরাই-ডুয়ার্সের চা ও সিঙ্কোনা বাগানের কর্মীরা পাবেন সমস্ত সরকারি প্রকল্পের সুবিধা
রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র ও পাহাড় বিষয়ক বিভাগ এই মর্মে একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ।
Published : June 5, 2026 at 2:40 PM IST
দার্জিলিং, 5 জুন: দীর্ঘদিনের বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে দার্জিলিং পাহাড়, তরাই এবং ডুয়ার্স অঞ্চলের চা ও সিঙ্কোনা বাগান শ্রমিকদের জন্য বড় সুখবর নিয়ে এল রাজ্য সরকার । এখন থেকে এই বাগান এলাকার বাসিন্দারা সমস্ত সরকারি উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা পাবেন । সম্প্রতি রাজ্য সরকারের 'হোম অ্যান্ড হিল অ্যাফেয়ার্স' অর্থাৎ স্বরাষ্ট্র ও পাহাড় বিষয়ক বিভাগ এই মর্মে একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ।
উল্লেখ্য, গত 29 মে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে এই মর্মে একটি চিঠি লিখেছিলেন । চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, দীর্ঘ 15 বছর ধরে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে এই অঞ্চলের শ্রমিকদের উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও কল্যাণমুখী পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল । সাংসদের সেই অনুরোধে সাড়া দিয়েই এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার ।
এই সিদ্ধান্তের পর দার্জিলিংয়ের সাংসদ ও বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র রাজু বিস্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন । তিনি বলেন, "দার্জিলিং পাহাড়, তরাই এবং ডুয়ার্সের মানুষের পক্ষ থেকে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীজিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যিনি চা ও সিঙ্কোনা বাগান এলাকায় সমস্ত সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নের পথ প্রশস্ত করেছেন ।"
সাংসদ আরও বলেন, "2009 সাল থেকেই এই এলাকার শ্রমিকরা ভারতীয় জনতা পার্টির অনুগত সমর্থক । এই অপরাধেই তৃণমূল সরকার দীর্ঘ সময় ধরে তাঁদের সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত রেখেছিল । রাজ্য সরকারের এই সময়োচিত সিদ্ধান্তে এখন চা ও সিঙ্কোনা বাগানের শ্রমিকরা আয়ুষ্মান ভারত, উন্নত স্বাস্থ্যকেন্দ্র, অঙ্গনওয়াড়ি ও আইসিডিএস-এর মতো মৌলিক পরিষেবাগুলি সহজে পাবেন ।"
রাজু বিস্তা আরও জানিয়েছেন যে, এই সিদ্ধান্তের ফলে এখন জল জীবন মিশন, 125 দিনের কাজ এবং ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশনের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে । এছাড়া বন্ধ ও রুগ্ন বাগানের শ্রমিকদের জন্য বৈচিত্র্যময় কর্মসূচি, মহিলাদের জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠী, শিশুদের জন্য উন্নত স্কুল, মিড-ডে মিল ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার পথ খুলে যাবে । পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (পিএমএওয়াই), প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা (পিএমজিএসওয়াই) এবং স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মতো পরিকাঠামোগত কাজগুলিও এখন কোনও প্রশাসনিক জটিলতা ছাড়াই সম্পন্ন হবে ।
সাংসদ রাজু বিস্তা আশাবাদী যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার যেভাবে বাগান কর্মীদের সমস্যার সমাধানে অগ্রাধিকার দিচ্ছে, তাতে আগামী দিনে এই অঞ্চলের মানুষের জীবনে আরও ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে । তিনি বলেন, "আমরা বাগান কর্মীদের পাশে আছি । খুব শীঘ্রই আরও সুখবর নিয়ে তাঁদের কাছে পৌঁছাব ।" প্রশাসনিক মহলের মতে, রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপের ফলে দার্জিলিং ও উত্তরবঙ্গের বাগান এলাকার কয়েক লক্ষ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হল, যা স্থানীয় আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির উন্নয়নে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে ।