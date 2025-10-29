বীরবাহা হাঁসদাকে কুমন্তব্য, শুভেন্দুর বিরুদ্ধে এখনই পদক্ষেপ নয়; আদালতে আশ্বাস রাজ্যের

বীরবাহা হাঁসদাকে কুমন্তব্য, শুভেন্দুর বিরুদ্ধে এখনই পদক্ষেপ নয়; আদালতে আশ্বাস রাজ্যের
তফশিলি উপজাতিভুক্ত মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার বিরুদ্ধে কুমন্তব্যের অভিযোগ উঠেছিল শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে ৷ এই ঘটনার তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছিল ৷
Published : October 29, 2025 at 7:26 PM IST
কলকাতা, 29 অক্টোবর: রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার বিরুদ্ধে কুমন্তব্যের জেরে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে এসসি/এসটি ধারায় মামলা দায়ের হয়েছিল ৷ এই মামলায় এখনই কোনও পদক্ষেপ করবে না রাজ্য, কলকাতা হাইকোর্টে জানালেন বর্ষীয়ান আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
আদালতের নির্দেশ, আগামী 11 নভেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন মামলার কেস ডায়রি পুলিশকে আদালতে হাজির করতে হবে ৷ তার আগে মামলার মূল অভিযোগকারীকে নোটিশ দিতে হবে ৷ এদিন রাজ্যের তরফে আদালতের কাছে বঙ্গ বিজেপির অন্যতম শীর্ষনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে কোনও রক্ষাকবচ না-দেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয় ৷ তবে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বক্তব্য, মূল অভিযোগকারীর বক্তব্য শোনার পরেই রক্ষা কবচ দেওয়া বা না-দেওয়া নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে আদালত ৷
এছাড়া ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল থানা ও কলকাতার বেলেঘাটা থানায় শুভেন্দুর বিরুদ্ধে দায়ের হওয় দু'টি মামলায় তদন্ত স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷ রাজ্যও এদিন জানিয়ে দেয়, ওই দু'টি মামলায় এখনই অগ্রসর হচ্ছে না পুলিশ ৷ হাইকোর্টের নির্দেশ, 11 নভেম্বর এই দুই মামলারও কেস ডায়রি হাজির করতে হবে আদালতে ৷
উল্লেখ্য গত 24 অক্টোবর বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুর বিরুদ্ধে রাজ্য পুলিশের দায়ের করা 15টি এফআইআর খারিজ করে দিয়েছেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত ৷ বাকি চারটি মামলায় বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দুর বিরুদ্ধে থাকা অভিযোগ খারিজ করার দাবিতে আবেদন জানানো হয়েছে ৷ সেই মামলাগুলিতেই এদিন বিচারপতি কেস ডায়রি তলব করেছেন ৷
প্রসঙ্গত 2021 সাল থেকে 2022 সাল পর্যন্ত বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে একের পর এক অন্তত 26টি এফআইআর দায়ের করে রাজ্য পুলিশ ৷ সেই এফআইআর খারিজের দাবি নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিজেপির অন্যতম শীর্ষনেতা ৷ তাঁর বক্তব্য, রাজ্য তাকে হেনস্তা করার জন্যই লাগাতার তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে ৷ বিশেষত তিনি বিজেপিতে যোগদান করার পর থেকেই তাঁকে নানাভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে ৷
2022 সালের ডিসেম্বর মাসে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা নির্দেশ দেন, শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে আদালতের অনুমতি ছাড়া কোনও এফআইআর করা যাবে না ৷ স্বাভাবিকভাবে বড় সুরক্ষা পেয়েছিলেন শুভেন্দু ৷ কিন্তু সেই সুরক্ষা কবচ প্রত্যাহার করে নিয়েছে হাইকোর্ট ৷