জনগণনার কাজে শিক্ষকদের ছাড় ? বুধে হাইকোর্টে সিদ্ধান্ত জানাবে রাজ্য

জনগণনার কাজে শিক্ষকদের ছাড় ? বুধে হাইকোর্টে সিদ্ধান্ত জানাবে রাজ্য
তবে ফের সময় চাওয়ায় বিচারপতি মঙ্গলবার কেন্দ্র ও রাজ্যের আইনজীবীদের উপর ক্ষোভপ্রকাশ করেন । রাজ্য এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলেও এদিন বিচারপতি ভর্ৎসনা করেন ৷
Published : August 18, 2026 at 2:31 PM IST
কলকাতা, 18 অগস্ট: জনগণনার কাজে শিক্ষকদের ছাড় দেওয়া হবে, নাকি তাদেরকেও এই কাজ করতে হবে ৷ সিদ্ধান্ত জানাতে আরও একদিন সময় চাইল রাজ্য ৷ আগামিকাল অর্থাৎ বুধবার রাজ্যের বক্তব্য শোনার পর এই মামলার নির্দেশ দেবেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ৷
তবে ফের সময় চাওয়ায় বিচারপতি কৃষ্ণা রাও মঙ্গলবার কেন্দ্র ও রাজ্যের আইনজীবীদের উপর ক্ষোভপ্রকাশ করেন । কারণ, গত বৃহস্পতিবার নির্দেশ দেওয়ার পরও চার দিনে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি তাঁরা । রাজ্য এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলেও এদিন বিচারপতি ভর্ৎসনা করেন রাজ্যের আইনজীবীকে । এই বিষয়ে বিচারপতি বলেন, "জনগণনা এবং রাজ্য কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোনও আলোচনা হয়নি ? কেন বসে আলোচনা করে ঠিক করেননি ? তাহলে শিক্ষকদের না-নিয়োগ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রের ক্লার্কদের নিযুক্ত করুন ।"
কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে বিচারপতির মন্তব্য, "কেন্দ্র একটা নোটিশ ইস্যু করেছেন । এটা নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করবেন না ? হয় আপনি 20 জন শিক্ষকের মধ্যে 5 জনকে জনগণনার জন্য নিযুক্ত করুন বাকি 15 জন স্কুল চালাবে । অথবা শিক্ষক না নিয়ে শিক্ষাকর্মী (নন টিচিং) বা পুরসভা, পঞ্চায়েত থেকে লোক নিয়োগ করে কাজ করান ।
শুনানির সওয়াল জবাব
শিক্ষকদের পক্ষের আইনজীবী সুবীর স্যানাল: জনগণনা কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, সেনসাসের কাজের দিনগুলোকে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের চাকরির নরমাল ডিউটি হিসাবেই ধরা হবে । প্রধান শিক্ষকরা সেইভাবেই তাদের জন্য ব্যবস্থা করবে । সকাল 9টা থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত এই কাজ করতে হবে । বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই দায়িত্ব বাধ্যতামূলকভাবে পালন করতে হবে । কোনও কোনও স্কুলে দুপুরের পর, কোথাও বা সকালে এই কাজ করতে বলা হয়েছে ।
বিচারপতি: কেন্দ্রের জনগণনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে সকাল 9টা থেকে বেলা 4টে পর্যন্ত এই কাজ করতে হবে । অন্যদিকে রাজ্যের স্কুলগুলোতে বলা হয়েছে স্কুলের সময়ের পরে এই কাজ করতে হবে । তাহলে কীভাবে স্কুল চলবে ? আপনারা তাহলে স্কুলের শিক্ষকদের এই কাজ থেকে অব্যাহতি দিন ।
রাজ্যের আইনজীবী: বেশিরভাগ শিক্ষক যাদের নেওয়া হয়েছে তারা প্রাথমিক শিক্ষক ।
কেন্দ্রের অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল ধীরজ ত্রিবেদী: একটা সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে ৷
বিচারপতি: কিন্তু আপনারা ডাটা দেবেন তারপর তো আদালত ঠিক করবে । আপনাদের বৈঠক করে ঠিক করতে বললাম আগের নির্দেশে । আপনারা শিক্ষকদের সঙ্গে বসে কোথায় কত শিক্ষক বা অশিক্ষক নেওয়া হয়েছে সেটা দেখার নির্দেশ দিয়েছিলাম । সেগুলো কই ? স্কুলের সময় তাহলে কী হবে ? এইভাবে কাজ হবে ? এই মামলার জন্য একজন সঠিক অফিসার নিয়োগ করে কোর্টে পাঠাতে রাজ্য ব্যর্থ হচ্ছে ৷ এটা বলতে হচ্ছে ।"
সুবীর স্যানাল: স্কুলের কাজের পরে যদি শনি-রবিবার কাজ করতে হয় তাহলে একমাসের মধ্যে সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয় ।
বিচারপতি: জনগণনা এবং রাজ্য কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোনও আলোচনা হয়নি ? কেন বসে আলোচনা করে ঠিক করেননি ? তাহলে শিক্ষকদের না নিয়োগ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রের ক্লার্কদের নিযুক্ত করুন । কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে বিচারপতির মন্তব্য, "কেন্দ্র একটা নোটিশ ইস্যু করেছেন । এটা নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করবেন না ? জানেন না স্কুলের সময় কী ? হয় আপনি 20 জন শিক্ষকের মধ্যে 5 জনকে জনগণনার জন্য নিযুক্ত করুন বাকি 15 জন স্কুল চালাবে । নইলে সেই সময় নির্ধারণ করুন । শিক্ষক না-নিয়ে পুরসভা, পঞ্চায়েত থেকে, শিক্ষাকর্মী (নন টিচিং) ওদের থেকে নিয়োগ করে কাজ করান ।
অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল: সরকারী কর্মচারীদের দিয়েই যখন কাজ করাবে, তখন রাজ্য বলুক তারা শিক্ষকদের না-দিয়ে অন্যান্যদের দেবে । খুব প্রয়োজন পড়লে তখন কিছু শিক্ষককে নেওয়া যাবে । তাহলেই মিটে যায় ।
রাজ্যের আইনজীবী: একদিন সময় দেওয়া হোক । আগামিকাল বুধবার রাখা হোক মামলা ।