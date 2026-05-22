বিনামূল্যে বাসে যাতায়াতে মহিলাদের ‘স্মার্ট কার্ড’ দেবে রাজ্য, কোথায় আবেদন করতে হবে?

বিনামূল্যে বাসে যাতায়াতে মহিলাদের ‘স্মার্ট কার্ড’ দেবে রাজ্য, কোথায় আবেদন করতে হবে?
বৃহস্পতিবার এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে পরিবহণ দফতর৷ সেখানে এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়েছে৷
Published : May 22, 2026 at 9:00 PM IST
কলকাতা, 22 মে: বাংলায় ক্ষমতায় এলে মহিলাদের জন্য বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধা দেওয়া হবে বলে সংকল্পপত্রে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল৷ বিজেপির সরকার তৈরি হওয়ার পর মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই রাজ্যের মহিলাদের জন্য সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়৷ এবার সেই নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজ্ঞপ্তি জারি করল রাজ্যের পরিবহণ দফতর।
21 মে তারিখের ওই বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, আগামী 1 জুন থেকেই রাজ্যের সমস্ত সরকারি বাসে মহিলারা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন। নারী ক্ষমতায়ন এবং মহিলাদের পরিবহণ সুবিধা আরও সুগম করতেই রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ বলে নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। রাজ্যের ছোট রুটের বাস থেকে শুরু করে দূরপাল্লার সমস্ত সরকারি বাসেই এই সুবিধা মিলবে।
এই বিশেষ সুবিধা পাওয়ার জন্য সরকারি তরফে মহিলাদের একটি 'স্মার্ট কার্ড' দেওয়া হবে। কিউআর কোড-সহ ওই ডিজিটাল কার্ডে উপভোক্তার নাম এবং ছবি থাকবে। এই কার্ড পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট বিডিও অথবা এসডিও-র কাছে নির্দিষ্ট আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে পরিচয়ের প্রমাণপত্র হিসেবে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, জব কার্ড, আয়ুষ্মান ভারত হেলথ কার্ড, প্যান কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভারতীয় পাসপোর্ট, ছবি-সহ পেনশন নথি, সরকারি বা আধা-সরকারি কর্মীদের সচিত্র পরিচয়পত্র অথবা স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইডেন্টিটি কার্ডের মধ্যে যেকোনও একটি জমা দেওয়া যাবে।
তবে সকলের স্মার্ট কার্ড তৈরি হতে যেহেতু কিছুটা সময় লাগবে, তাই আগামী 1 জুন থেকে এই পরিষেবা যাতে কোনোভাবেই ব্যাহত না হয়, তার জন্য বিকল্প ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে সরকারি তরফে। নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, স্মার্ট কার্ড হাতে না পাওয়া পর্যন্ত মহিলারা বাসে উঠে অন-ডিউটি কন্ডাক্টরকে উপর্যুক্ত যেকোনও একটি সরকারি সচিত্র পরিচয়পত্র দেখালেই বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন।
পরিচয়পত্র যাচাই করার পর কন্ডাক্টর মহিলাদের একটি 'জিরো ভ্যালু টিকিট' বা থার্মাল পেপার টিকিট দেবেন। গত 16 মে অর্থ দফতরের ছাড়পত্র এবং 18 মে মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পরই এই চূড়ান্ত নির্দেশিকা জারি করা হলো। নয়া সরকারের এই পদক্ষেপ রাজ্যের মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এবং স্বাধীনভাবে যাতায়াতের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।