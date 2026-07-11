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এক মাসের মধ্যে নতুন হোমস্টে নীতি, পর্যটনে ডেটা ব্যাংক তৈরির পরিকল্পনা রাজ্যের

রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ জানান, শুধুমাত্র পর্যটক বাড়ানোর লক্ষ্য নয়, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখেই পর্যটনের প্রসার ঘটাতে চায় রাজ্য সরকার ।

TTF Kolkata 2026
কলকাতায় শুরু ভ্রমণ ও পর্যটন মেলা (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 11, 2026 at 11:11 AM IST

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কলকাতা, 11 জুলাই: পর্যটন শিল্পকে আরও পরিকল্পিত, আধুনিক ও টেকসই করে গড়ে তুলতে নতুন হোমস্টে নীতি এবং ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি আনতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার । শুক্রবার কলকাতায় ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ার (TTF)-এ এই ঘোষণা করলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ । তিনি জানান, পর্যটন দফতর ইতিমধ্যেই দুই নীতির খসড়া তৈরির কাজ শুরু করেছে । আগামী এক মাসের মধ্যে সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য পাঠানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে ।

রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী বলেন, "নতুন নীতি তৈরির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সরকারি স্তরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না । হোমস্টে অ্যাসোসিয়েশন, হোটেল মালিক, ট্যুর অপারেটর, পরিবহণ সংস্থা, অনলাইন বুকিং প্ল্যাটফর্ম-সহ পর্যটন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত অংশীদারের মতামত নেওয়া হবে । পাশাপাশি, সাধারণ মানুষের কাছ থেকেও পরামর্শ চাওয়া হবে । সমস্ত মতামত পর্যালোচনা করে খসড়া নীতি প্রকাশের পর তা মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে । পর্যটনের উন্নয়নে প্রযুক্তিনির্ভর পরিকল্পনার ওপরও জোর দিয়েছে রাজ্য ।"

TTF Kolkata 2026
তিনদিনের ভ্রমণ ও পর্যটন মেলা বিশ্ববাংলা মেলা প্রাঙ্গণে (নিজস্ব ছবি)

ট্যুরিস্ট ডেটা ব্যাংক

কলকাতায় ভ্রমণ ও পর্যটন মেলায় শঙ্কর ঘোষ আরও জানান, আইআইটি খড়গপুরের সহযোগিতায় পর্যটকদের আচরণ, পছন্দ এবং ভ্রমণ প্রবণতা বিশ্লেষণ করে একটি ট্যুরিস্ট ডেটা ব্যাংক তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্যের । সেই তথ্যের ভিত্তিতে কোন এলাকায় নতুন পর্যটন পরিকাঠামোর প্রয়োজন, কোথায় আরও বিনিয়োগ দরকার এবং কোন অজানা পর্যটন কেন্দ্রকে বেশি করে প্রচার করা উচিত, তা নির্ধারণ করা হবে ।

শঙ্কর ঘোষ বলেন, "রাজ্যের একাধিক জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রে পর্যটকের চাপ ক্রমশ বাড়ছে ।" দার্জিলিংয়ের উদাহরণ দিয়ে তিনি আরও বলেন, "অতিরিক্ত যানজট ও ভিড়ের কারণে পর্যটকদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে । সেই কারণে কালিম্পং, মিরিক-সহ বিকল্প পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে আরও বেশি করে তুলে ধরা হবে, যাতে পর্যটকের চাপ এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত না হয় । একই সঙ্গে প্রতিটি এলাকার ধারণক্ষমতা বা ক্যারিয়িং ক্যাপাসিটি বিবেচনা করে কত সংখ্যক হোমস্টে ও রিসর্ট গড়ে তোলা হবে, সেই পরিকল্পনাও করা হবে ।"

TTF Kolkata 2026
রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রীর হাতে মেলার উদ্বোধন (নিজস্ব ছবি)

পর্যটনের প্রসারে পদক্ষেপ

পরিবেশবান্ধব ও টেকসই পর্যটনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে পর্যটনমন্ত্রী বলেন, "শুধুমাত্র পর্যটক বাড়ানোর লক্ষ্য নয়, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখেই পর্যটনের প্রসার ঘটাতে চায় সরকার । ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা পরিবেশগত ক্ষতির ঝুঁকি এড়িয়ে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের দিকেই নজর দেওয়া হচ্ছে । পাশাপাশি পর্যটন শিল্পকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসির আওতায় এনে বিভিন্ন নগদ ও অ-নগদ সুবিধা দেওয়ার বিষয়েও সরকার ইতিবাচকভাবে ভাবছে ।" তাঁর দাবি, পর্যটন খাতে বিনিয়োগ বাড়লে কর্মসংস্থান তৈরি হবে, রাজস্বও বৃদ্ধি পাবে । সেই লক্ষ্যেই নতুন নীতিগুলি দ্রুত কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ।

কলকাতায় ভ্রমণ ও পর্যটন মেলা

কলকাতায় শুরু ভ্রমণ ও পর্যটন মেলা (TTF Kolkata 2026) । বিশ্ববাংলা মেলা প্রাঙ্গণে তিনদিনের এই আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলার আয়োজন করা হয়েছে ৷ শুক্রবার অর্থাৎ 10 জুলাই মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরাখণ্ডের পর্যটনমন্ত্রী সতপাল মহারাজ, গোয়ার পর্যটনমন্ত্রী রোহন এ. খাউন্টে-সহ বিভিন্ন রাজ্য ও বিদেশের প্রতিনিধিরা ।

এবারের মেলায় 21টি রাজ্য এবং 6টি দেশের 500-র বেশি প্রদর্শক অংশ নিয়েছেন ৷ আয়োজকদের দাবি, পূর্ব ভারতে পর্যটন শিল্পের প্রসার, ব্যবসায়িক যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং নতুন পর্যটন সম্ভাবনা তুলে ধরতেই এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে । প্রথম দু'দিন শুধুমাত্র ট্রাভেল ট্রেডের জন্য এবং শেষ দিন সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে । আগামী 12 জুলাই পর্যন্ত চলবে কলকাতায় ভ্রমণ ও পর্যটন মেলা ৷

TAGGED:

TOURISM MINISTER SHANKAR GHOSH
TOURISM DATA BANK
ভ্রমণ ও পর্যটন মেলা
হোমস্টে নীতি
TTF KOLKATA 2026

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