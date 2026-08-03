নিরাপদ পারাপারে রুবি-সহ তিন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে ফুট ওভার ব্রিজ করবে রাজ্য
রাজ্য়ের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছেন যে, যানজট কমাতে ও পথ দুর্ঘটনা রুখতে আগামী 30 বছরের পরিকল্পনা করা হচ্ছে ৷
Published : August 3, 2026 at 6:49 PM IST
কলকাতা, 3 অগস্ট: নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর শহরের যানজট ও পথ দুর্ঘটনা রুখতে কড়া পদক্ষেপ করছে প্রশাসন । কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত জংশন রুবি মোড় । দিনরাত সবসময়ই অনেক গাড়ি চলাচল করে ৷ এই প্রবল ভিড়ের মধ্যে মূল রাস্তা পারাপার করা সাধারণ মানুষের কাছে এক বিরাট সমস্যার কারণ । পথচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং দুর্ঘটনা এড়াতেই এবার রুবির মোড়ে একটি ফুট ওভার ব্রিজ তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার । শুধু রুবি নয়, শহরের আরও দু'টি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ফুট ওভার ব্রিজ তৈরি হতে চলেছে ।
রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য এখন দীর্ঘমেয়াদি পরিকাঠামো উন্নয়ন । আগামী তিন দশকের কথা মাথায় রেখেই শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা ও পথচারীদের সুবিধার্থে ব্লু-প্রিন্ট সাজানো হচ্ছে । এই নয়া উদ্যোগ প্রসঙ্গে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, ‘‘রাস্তা পারাপার করতে গিয়ে যানবাহনের কারণে অসুবিধায় পড়েন বহু মানুষ । আমরা মূলত তিনটি জায়গা চিহ্নিত করেছি, যেখানে আমরা ফুট ওভার ব্রিজ তৈরি করব । এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হল রুবি । যেখানে রাস্তা পারাপার হওয়া একটা বড় সমস্যার কারণ ।’’
রুবি মোড়ের পাশাপাশি শহরের প্রাণকেন্দ্র ডালহৌসি এবং পিয়ারলেস হাসপাতালের সামনেও পথচারীদের সুবিধার্থে ফুট ওভার ব্রিজ তৈরি করবে রাজ্য । তবে আধুনিক নির্মাণের জেরে শহরের স্বাভাবিক রূপ বা হেরিটেজ যাতে নষ্ট না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে । পুরমন্ত্রী বলেন, ‘‘ডালহৌসি এবং পিয়ারলেসের সামনেও ঐতিহ্য এবং শহরের সৌন্দর্য অপরিবর্তিত রেখে একটি করে ফুট ওভার ব্রিজ করার ভাবনা রয়েছে । আমরা মূলত যে প্ল্যান করছি, সবটাই আগামী 30 বছরের কথা মাথায় রেখে । পরিকাঠামো উন্নয়ন আমাদের মূল লক্ষ্য । সেই জায়গা থেকেই পদক্ষেপ করা হচ্ছে ।’’ সরকারের এই উদ্যোগে নিত্যযাত্রীদের ভোগান্তি ও জীবনের ঝুঁকি — দুই-ই কমবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।
তৃণমূলের আমলে এই রুবি মোড় নিয়েই একটা পরিকল্পনা করা হয়েছিল । উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল যানজট নিরসনে ভিআইপি বাজার থেকে কালিকাপুর অর্থাৎ মেট্রো ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারি পর্যন্ত একটি এলিভেটেড করিডর বা উড়ালপুল তৈরি করা হবে । সেই ছ'লেনের বিশাল উড়ালপুলেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে চলেছে রুবির এই সাড়ে 5 মিটারের স্কাইওয়াকটি । নিউ গড়িয়া-বিমানবন্দর মেট্রোপথের দু'পাশ দিয়েই যাবে নতুন এই উড়ালপুল । দক্ষিণমুখী অর্থাৎ ভিআইপি বাজার থেকে মেট্রো ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারি পর্যন্ত উড়ালপুলটির দৈর্ঘ্য হবে তিন কিলোমিটারের সামান্য বেশি ।
অন্যদিকে, উত্তরমুখী অংশটি ভিআইপি বাজার ছাড়িয়ে কিছুটা এগিয়ে যাবে । ওই অংশের দৈর্ঘ্য হবে প্রায় চার কিলোমিটার । সবটাই হওয়ার কথা ছিল কেএমডিএর মাধ্যমে । সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর এখন দেখার এই প্রকল্পই রাজ্য সরকার এগিয়ে নিয়ে যায় নাকি নতুন করে আবার ডিপিআর তৈরি হয় ।
এই প্রসঙ্গে কেএমডিএ-র এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, ‘‘তৃণমূল আমলে গোটা প্রকল্পের ডিপিআর তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাইটসকে । রুবি মোড়ে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মেট্রো স্টেশনে ঢোকা এবং বেরনোর গেটের সঙ্গে এই স্কাইওয়াকটিকে জুড়ে দেওয়া হবে । এমনভাবেই এটি তৈরি হবে, যাতে এই ব্যস্ত মোড়ে রাস্তা পারাপারের জন্য পথচারীদের আর মূল রাস্তা ব্যবহার করতে না হয় । ইতিমধ্যেই এই জন্য প্রায় সাত কোটি টাকা খরচ করে রাজ্য ।’’
পুরমন্ত্রীর এই ঘোষণার পর, কোন পথে এই প্রকল্প এগোয় সেটাই এখন দেখার ।