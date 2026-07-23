দার্জিলিংয়ের 150 বছরের পুরনো কুইনাইন কারখানা, পুনরুজ্জীবিত করতে উদ্যোগী রাজ্য

দার্জিলিংয়ের 150 বছরের পুরনো কুইনাইন কারখানা, পুনরুজ্জীবিত করতে উদ্যোগী রাজ্য
সিঙ্কোনা বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয় রাজ্য সরকারের ৷ সেই বৈঠকের পর কারখানাটিকে পুনরুজ্জীবিত করার কথা জানিয়েছেন মন্ত্রী বিশাল লামা ।
Published : July 23, 2026 at 6:11 PM IST
দার্জিলিং, 23 জুলাই: পাহাড় তথা সমগ্র বাংলার অন্যতম ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী সম্পদ হল দার্জিলিংয়ের 150 বছরের পুরনো কুইনাইন কারখানা । অবশেষে শতাব্দী প্রাচীন এই কারখানাটিকে পুনরায় চালু করার লক্ষ্যে বিশেষ তৎপরতা শুরু করেছে রাজ্য সরকার ।
ঐতিহাসিক কুইনাইন কারখানা
চা ও কমলালেবুর পাশাপাশি সিঙ্কোনা চাষ ও কুইনাইন উৎপাদন একসময় বিশ্বজোড়া খ্যাতি এনে দিয়েছিল দার্জিলিংকে । 1862 সালে মংপুতে প্রায় 6600 একর জমিতে সিঙ্কোনা চাষের মাধ্যমে যে যাত্রার সূচনা হয়েছিল, পরবর্তীতে 1874 সালে সেখানে গড়ে ওঠে ঐতিহাসিক এই কুইনাইন ফ্যাক্টরি । মশাবাহিত ম্যালেরিয়া রোগের অন্যতম প্রধান প্রতিষেধক কুইনাইন প্রস্তুতকারী এই প্রাচীন কারখানাটি অবহেলা ও উদাসীনতায় বিগত প্রায় দুই দশক ধরে সম্পূর্ণ বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে ।
কারখানা ফের চালুর উদ্যোগ
সম্প্রতি সিঙ্কোনা বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয় রাজ্য সরকারের ৷ সেই বৈঠকের পর কারখানাটিকে পুনরুজ্জীবিত করার এই নতুন সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রী বিশাল লামা । এই পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে খুব দ্রুত তিনি দার্জিলিংয়ের রংলি রংলীয়ট ব্লকে অবস্থিত দীর্ঘদিনের বন্ধ কারখানা ও সংলগ্ন বাগান এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন ।
এর আগে রংলি ও সংলগ্ন সিঙ্কোনা বাগানের শ্রমিকরা নবান্নে গিয়ে স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বন্ধ কারখানা পুনরায় চালু করার দাবি জানিয়েছিলেন । সেই দাবির ধারাবাহিকতায় মিনি সচিবালয় উত্তরকন্যায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে সংশ্লিষ্ট বাগানের ডিরেক্টর স্যামুয়েল রাই ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং পুরো পরিস্থিতির তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে । বর্তমানে চরম কর্মী সংকটে ভুগছে উদ্যানপালন দফতরের অধীনে থাকা দার্জিলিং জেলার মংপু ও আশপাশের প্রায় 26 হাজার একর জমিতে ছড়িয়ে থাকা সিঙ্কোনা বাগানের প্রশাসনিক পরিকাঠামো ৷
স্থায়ী কর্মী পদ ফাঁকা
উদ্যানপালন দফতরের তথ্য অনুযায়ী, মংপু ও সংলগ্ন সিঙ্কোনা বাগান এবং কারখানার জন্য মোট অনুমোদিত পদের সংখ্যা 1274টি । কিন্তু দীর্ঘদিনের অনিয়ম ও নিয়োগ না-হওয়ায় বর্তমানে সেখানে স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা নেমে এসেছে মাত্র 170 জনে, যার ফলে বর্তমানে 1104টি পদ সম্পূর্ণ ফাঁকা পড়ে রয়েছে । এই তীব্র কর্মী ঘাটতি সত্ত্বেও প্রতি বছর মংপুরের বাগান থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যতীত প্রায় 200 মেট্রিক টন সিঙ্কোনা গাছের ছাল সোজা গুজরাতে রফতানি করে দেওয়া হচ্ছে ।
পাহাড়ের ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় স্থানীয় শ্রমিকদের মূল দাবি, বহিরাঞ্চলে কাঁচামাল না-পাঠিয়ে বন্ধ কারখানাকে কেন্দ্র করেই স্থানীয়ভাবে একটি আধুনিক ওষুধ প্রস্তুতকারী কারখানা গড়ে তোলা হোক । এতে যেমন পাহাড়ের অর্থনীতি নতুন গতি পাবে, তেমনই বহু স্থানীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে ।
মন্ত্রীর আশ্বাস
মন্ত্রী বিশাল লামা বলেন, "মংপু ও সংলগ্ন এলাকার সিঙ্কোনা কারখানা এবং বাগান কেবল একটি শিল্পালয় নয়, এটি আমাদের পাহাড়ের 150 বছরের ইতিহাস ও গৌরবের প্রতীক । দীর্ঘদিন ধরে এই ঐতিহাসিক কারখানাটি বন্ধ পড়ে থাকার ফলে স্থানীয় শ্রমিক ও সামগ্রিক অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । আমরা শ্রমিকদের দাবি ও পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরেছি । রাজ্য সরকার অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এই বন্ধ কারখানাটিকে পুনরায় চালু ও আধুনিকীকরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ।"
তিনি আরও যোগ করেন, "খুব শীঘ্রই আমি নিজে রংলি রংলীয়ট ব্লকে অবস্থিত এই বন্ধ কারখানা এবং সংলগ্ন বাগান এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনে যাব । আমরা কারখানার কর্মী সংকট, ফাঁকা পদের তালিকা এবং অন্যান্য পরিকাঠামোগত সমস্যার একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ রিপোর্ট তৈরি করছি । বহিরাঞ্চলে কাঁচামাল পাঠ না-করে স্থানীয় স্তরেই কীভাবে একটি আধুনিক ওষুধ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তুলে স্থানীয় যুবকদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা যায়, সেই বিষয়ে সমস্ত বিস্তারিত প্রস্তাবনা দ্রুত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও রাজ্য প্রশাসনের উচ্চস্তরে পেশ করা হবে ।"
রাজ্য সরকারের এই সাম্প্রতিক পদক্ষেপে সিঙ্কোনা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে আশার আলো দেখা দিয়েছে । আগামিদিনে সমস্ত সমস্যা ও শূন্যপদের তালিকা সম্বলিত বিস্তারিত প্রস্তাবনা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে ও অন্যান্য প্রশাসনিক স্তরে পেশ করা হবে, যাতে 150 বছরের পুরনো এই গৌরবময় কারখানাকে দ্রুত আধুনিক রূপ দিয়ে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হয় ।