ধর্মঘট রুখতে কড়া নবান্ন, অনুপস্থিত থাকলে সরকারি কর্মচারীদের কাটা যাবে বেতন

শুক্রবার কয়েকটি সংগঠন ধর্মঘট ডেকেছে৷ সেই নিয়েই কড়া নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে৷

ধর্মঘট রুখতে কড়া নবান্ন, কড়া নির্দেশিকা জারি (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 12, 2026 at 9:05 PM IST

কলকাতা, 12 মার্চ: শুক্রবার কয়েকটি সংগঠনের ডাকা ধর্মঘট বা বনধ রুখতে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করল রাজ্য সরকার। এই ধর্মঘটের দিন সমস্ত সরকারি অফিসে কর্মীদের উপস্থিতি কার্যত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার, রাজ্যের অর্থ দফতরের (অডিট শাখা) তরফ থেকে একটি বিশেষ নির্দেশিকা বা মেমোরেন্ডাম জারি করে এই বিষয়ে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ধর্মঘটের দিন অনুপস্থিত থাকলে কর্মচারীদের বেতন কাটা যাবে এবং কড়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মুখে পড়তে হবে।

নবান্নের জারি করা এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, 13 মার্চ সমস্ত রাজ্য সরকারি অফিস ও রাজ্য সরকারের অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়মমাফিক খোলা থাকবে। ওইদিন সমস্ত কর্মচারীকে নিজেদের কর্মস্থলে রিপোর্ট করতে হবে। ধর্মঘটের দিন কর্মচারীদের কোনোরকম ক্যাজুয়াল লিভ বা অন্য কোনও ছুটি, তা প্রথমার্ধ বা দ্বিতীয়ার্ধ কিংবা পূর্ণ দিবস — কোনও ক্ষেত্রেই মঞ্জুর করা হবে না।

নবান্ন (নিজস্ব ছবি)

সরকারি নির্দেশিকা অমান্য করে ওইদিন কোনও কর্মী অনুপস্থিত থাকলে, তাঁর সেই দিনটিকে 'ডাইস-নন' হিসেবে গণ্য করা হবে। অর্থাৎ, ওই দিনের জন্য তিনি কোনও বেতন পাবেন না। তবে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে এই নিয়মে ছাড় দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, যদি কোনও কর্মচারী হাসপাতালে ভর্তি থাকেন, পরিবারের কারও মৃত্যু হয়, 12 মার্চের আগে থেকে গুরুতর অসুস্থতার কারণে ছুটি চলতে থাকে, অথবা 12 মার্চের আগে থেকেই মঞ্জুর হওয়া চাইল্ড কেয়ার লিভ, ম্যাটারনিটি লিভ, মেডিক্যাল লিভ বা আর্নড লিভ থাকে, তবেই তাঁরা বেতন কাটার হাত থেকে ছাড় পাবেন।

অনুপস্থিত কর্মীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সমস্ত দফতরের প্রধানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, 13 মার্চ যাঁরা অনুপস্থিত থাকবেন, তাঁদের প্রত্যেককে শো-কজ নোটিশ পাঠাতে হবে। কেন এই অননুমোদিত অনুপস্থিতির জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তার কারণ দর্শাতে বলা হবে। উপরোক্ত ছাড়ের কারণগুলির ক্ষেত্রে উপযুক্ত নথিপত্র বা প্রমাণ জমা দিলে তবেই ছুটি মঞ্জুর করা হতে পারে। কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর বা প্রমাণ না-দিতে পারলে, দিনটি 'ডাইস-নন' হিসেবে বিবেচিত হবে এবং ওই কর্মীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ বা ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নেওয়া হবে।

নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফে৷ (নিজস্ব ছবি)

নির্দেশিকায় আরও জানানো হয়েছে যে, আগামী 30 মার্চ (সোমবার)-এর মধ্যে এই শো-কজ এবং যাবতীয় শাস্তিমূলক পদক্ষেপের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে এবং অর্থ দফতরে তার কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট জমা দিতে হবে। এই নির্দেশিকার অনুলিপি রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, পুলিশ কমিশনার-সহ বিভিন্ন দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদের কাছেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই কড়া নির্দেশিকা থেকে স্পষ্ট, সরকারি পরিষেবাকে সচল রাখতে এবং ধর্মঘট মোকাবিলায় প্রশাসন বিন্দুমাত্র নরম মনোভাব দেখাতে রাজি নয়।

