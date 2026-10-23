টোটো জনজাতির খাদ্য সুরক্ষায় বড় উদ্যোগ রাজ্যের, টোটোপাড়ায় বিশেষ কর্মসূচির সূচনা
food security of the Toto tribe: পৃথিবীর অন্যতম ক্ষুদ্র জনজাতি টোটো সম্প্রদায়ের বাসস্থান টোটোপাড়া। এই এলাকায় প্রায় 1600 জন টোটো জনজাতির মানুষের বসবাস।
Published : October 23, 2026 at 8:53 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 23 অক্টোবর: পৃথিবীর অন্যতম ছোট টোটো জনজাতির পুষ্টি ও খাদ্য সুরক্ষায় বড় উদ্যোগ রাজ্য সরকারের ! টোটোপাড়ায় বিশেষ কর্মসূচির সূচনাও করলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ বিশেষভাবে পিছিয়ে পড়া জনজাতি গোষ্ঠীর পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বিশেষ উদ্যোগ নিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রী সরবরাহের এই কর্মসূচির শুভ সূচনা হল শুক্রবার আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাটের টোটোপাড়ায়। ভার্চুয়ালি এই কর্মসূচির সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে টোটোপাড়া কমিউনিটি হলে আয়োজিত হয় বিশেষ অনুষ্ঠানও। প্রশাসন সূত্রে খবর, পরিবার পিছু সাপ্তাহিক চাল, ডাল, সয়াবিন, বাচ্চাদের জন্য পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হবে রেশনের মাধ্যমে ৷
পৃথিবীর অন্যতম ক্ষুদ্র ও প্রাচীন জনজাতি টোটো সম্প্রদায়ের বাসস্থান টোটোপাড়া। এই এলাকায় প্রায় 1600 জন টোটো জনজাতির মানুষের বসবাস। তাঁদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা আরও মজবুত করার লক্ষ্যেই রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা, মাদারিহাটের বিধায়ক লক্ষণ লিম্বু-সহ জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা।
শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন জানান, খাদ্য সুরক্ষা যোজনার পাশাপাশি বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ জনজাতি গোষ্ঠীর পরিবারগুলির জন্য পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সরকার। জনজাতি সম্প্রদায়ের নিজস্ব ঐতিহ্য, বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি বজায় রেখে তাঁদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার পাশে রয়েছে বলেও জানান তিনি। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে টোটোপাড়ায় এই কর্মসূচির সূচনা হয়েছে।
অন্যদিকে, রাজ্যের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা জানান, সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই টোটো জনজাতির মানুষের সমস্যা সমাধানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বাড়ি থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট—বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে। আগামী 15 নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর আসার কথা রয়েছে এখানে। টোটোপাড়ায় তিনি আসবেন কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে টোটো জনজাতির মানুষের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর, বলে জানান বিশাল লামা।
মাদারিহাটের বিধায়ক লক্ষণ লিম্বুর দাবি, টোটো জনজাতির জন্য এই ধরনের উদ্যোগ আগে কোনও সরকার নেয়নি। বর্তমান সরকারের এই পদক্ষেপকে তিনি বিশেষ উদ্যোগ বলে উল্লেখ করেন। টোটো জনজাতির পুষ্টি, খাদ্য নিরাপত্তা ও সামগ্রিক উন্নয়নে এই কর্মসূচি কতটা কার্যকর হয়, এখন সেদিকেই নজর। এলাকার স্থানীয় বাসিন্দ বকুল টোটো জানান এর আগে এমন অনুষ্ঠান কখনো হয়নি এই প্রথম এই অনুষ্ঠান এখানে হলো। আমরা প্রত্যেকেই খুব খুশি আশা রাখছি এবার হয়তো আস্তে আস্তে আমাদের সব সমস্যার সমাধান হবে। মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। এখানে উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য মন্ত্রী এবং বিধায়করা। আমরা প্রত্যেকেই খুব খুশি।