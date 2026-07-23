জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র দিতে পারবেন না প্রধান-পুরপ্রধান-মেয়ররা, জালিয়াতি রুখতে কড়া রাজ্য

জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র দিতে পারবেন না প্রধান-পুরপ্রধান-মেয়ররা, জালিয়াতি রুখতে কড়া রাজ্য
বৃহস্পতিবার মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল জানালেন, এবার থেকে স্থায়ী সরকারি আধিকারিকরা জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র দেবেন ৷
Published : July 23, 2026 at 2:42 PM IST
কলকাতা, 23 জুলাই: 2026-এ রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পরেই প্রশাসনে স্বচ্ছতা ফেরাতে কড়া পদক্ষেপ করছে নতুন সরকার । এবার পঞ্চায়েত প্রধান, পুরসভার চেয়ারম্যান বা মেয়রদের হাত থেকে জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়ার ক্ষমতা কেড়ে নিল রাজ্য । বদলে এই দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে শুধুমাত্র স্থায়ী সরকারি আধিকারিকদের । বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল । গোটা প্রক্রিয়াটিকে তিনি প্রশাসনিক 'শুদ্ধিকরণ' আখ্যা দিয়েছেন ।
দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যে পঞ্চায়েত স্তরে প্রধান এবং পুর এলাকায় চেয়ারম্যান বা মেয়ররা এই শংসাপত্র দিতেন । অভিযোগ, এই ক্ষমতার অপব্যবহার করে দেদার ভুয়ো শংসাপত্র বিলি হয়েছে । এর ফলে ভোটার তালিকায় নাম তোলা থেকে শুরু করে আধার কার্ড তৈরিতে ব্যাপক জালিয়াতি হয় । সদ্যসমাপ্ত ভোটার তালিকা সংশোধনের সময়ও লক্ষাধিক ভুয়ো শংসাপত্র ধরা পড়েছে । এই বেনিয়ম রুখতেই কড়া হচ্ছে প্রশাসন ।
ইতিমধ্যেই সমস্ত পুরসভা ও পঞ্চায়েত থেকে জন্ম-মৃত্যুর পুরনো রেজিস্টার বাজেয়াপ্ত করে স্ক্যান করার কাজ শুরু হয়েছে । মুখ্যসচিব বলেন, ‘‘আমরা প্রত্যেক মানুষকে বলতে চাই যে স্বচ্ছতা ফেরানোর জন্যই এই কাজ করা হচ্ছে ৷ এতে কারও কোনও প্রবলেম হবে না ৷ যাঁরা ঠিকমতো বার্থ সার্টিফিকেট পেয়েছেন, তাঁদের কোনও শঙ্কা নেই, কোনও ভয় নেই ৷’’ তবে জালিয়াতদের কড়া বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, ‘‘যাঁরা গন্ডগোল করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ভাবে যেটা আছে, সেই মতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।’’
নতুন নিয়ম অনুযায়ী, জনপ্রতিনিধিদের বদলে শুধুমাত্র স্থায়ী সরকারি কর্মীরাই এই শংসাপত্র ইস্যু করতে পারবেন । সরকারি কর্মীদের দায়বদ্ধতার কথাও তুলে ধরেন মুখ্যসচিব ৷ তিনি জানান, এই ক্ষেত্রে কর্তব্যে গাফিলতি হলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ ভুয়ো শংসাপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতারা অনেক জায়গায় জড়িত ছিলেন বলে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন ৷
সরকারি তরফে জানানো হয়েছে, সাধারণ মানুষের যাতে অসুবিধা না হয়, তাই চালু রেজিস্টারগুলি দ্রুত স্ক্যান করে ফেরত দেওয়া হবে । তবে পুরনো নথি সরকারের কাছেই সংরক্ষিত থাকবে । তা দিয়েই আগামিদিনে শংসাপত্র যাচাই করা হবে । জালিয়াতি রুখতে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় জন্ম-মৃত্যু (সিআরএস) পোর্টালের সঙ্গেও সম্পূর্ণ যুক্ত হচ্ছে । যাঁদের কাছে সত্যিই প্রামাণ্য নথি নেই, তাঁদের জেলাশাসক নিজে বা প্রতিনিধি দিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করে শংসাপত্র দেবেন ।
প্রশাসনের এই দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করে মুখ্যসচিব বলেছেন, ‘‘উই উইল গো উইথ এ হিউম্যান মাইন্ড, উই উইল গো উইথ ফুল রেস্পনসিবিলিটি, উই উইল গো উইথ ফুল এথিক্স । (আমরা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও নৈতিকতার সঙ্গে কাজ করব) ৷’’
রাজ্যের প্রাক্তন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী তথা কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম এই নিয়ে বললেন, ‘‘এগুলি দেওয়ার ক্ষমতা কোনও জনপ্রতিনিধিদের হাতে থাকে না । আমি মেয়র হিসেবে কখনও এগুলো সই করিনি । এই সইগুলি করতেন এক্সিকিউটিভরা, কোথাও কোথাও সিএমওএইচ-রা । অতএব এটা আমার এক্তিয়ারের বিষয় না ।’’