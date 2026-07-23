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বকেয়া ডিএ মেটানোর ক্ষেত্রে 15% ছাড় চায় রাজ্য, অনুরোধ সুপ্রিম কোর্ট-কে

বকেয়া ডিএ নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট নির্দিষ্ট মনিটরিং কমিটির কাছে রিপোর্ট জমা দিয়েছে রাজ্য সরকার ৷ সেখানে এই অনুরোধ করা হয়েছে রাজ্য়ের তরফে ৷

Supreme Court
সুপ্রিম কোর্ট (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 23, 2026 at 4:19 PM IST

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কলকাতা, 23 জুলাই: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের যে মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) বকেয়া রয়েছে, সেই বকেয়ার 100 শতাংশের মধ্যে থেকে 85 শতাংশ দিতে চায় রাজ্য সরকার ৷ বাকি 15 শতাংশ মেটানো থেকে যাতে ছাড় দেওয়া হয়, তার জন্য সুপ্রিম কোর্টের কাছে অনুরোধ করেছে রাজ্য ৷ পাশাপাশি 2008-2015 সালের মধ্যে যে বকেয়া মহার্ঘ ভাতা রয়েছে, তা মেটাতেও দু’বছর সময় চেয়েছে রাজ্য ৷ এই টাকা চারটি কিস্তিতে মেটাতে চায় বলে রাজ্যের তরফে শীর্ষ আদালতে জানানো হয়েছে ৷

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার শুনানি ছিল ৷ তার আগেই রাজ্যের তরফে বকেয়া ডিএ মেটাতে সুপ্রিম কোর্ট নির্দিষ্ট মনিটরিং কমিটির কাছে একটি স্টেটাস রিপোর্ট দেওয়া হয় ৷ সেখানেই তারা এই বিষয়গুলি উল্লেখ করে ৷ তবে এদিন শীর্ষ আদালতে ডিএ মামলার শুনানি হয়নি ৷ ওই মামলার শুনানি বিচারপতি সঞ্জয় কারল ও বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রার বেঞ্চে বেলা 2টোর সময় হওয়ার কথা ছিল ৷ অনিবার্য কারণে এই বিশেষ বেঞ্চ বসেনি বলে জানা গিয়েছে ।

রাজ্যের সরকারের তরফে যে স্টেটাস রিপোর্ট সুপ্রিম কোর্টকে দেওয়া হয়েছে, সেখানে এআইসিপিআই (অল ইন্ডিয়া কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স) অনুযায়ী বকেয়া ডিএ 85 শতাংশ মেটানোর এবং 15 শতাংশ ছাড় দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে ।

এছাড়া রাজ্য সরকার তাদের দেওয়া রিপোর্টে উল্লেখ করেছে, 2008 সালের এপ্রিল থেকে 2015 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের চাকরির নথিপত্র (সার্ভিস রেকর্ডস) কম্পিউটারে উপলব্ধ নয় ৷ তাই মনিটরিং কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী ডিএ বা ডিআর-এর বকেয়া মূলত দু’টি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে ৷ একটি ভাগে রাখা হয়েছে 2016 সালের জানুয়ারি থেকে 2019 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কে ৷ অন্য একটি ভাগে রাখা হয়েছে 2008 সালের এপ্রিল থেকে 2015 সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালকে ৷

2016-2019 সময়কালের জন্য কর্মরত ও প্রাক্তন কর্মীদের বকেয়া ডিএ প্রদান নিয়ে মনিটরিং কমিটির কাছে রাজ্য়ের তরফে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে ৷ সেই রিপোর্ট অনুযায়ী, চলতি মাসের 14 জুলাই পর্যন্ত মোট 3 লক্ষ 69 হাজার 368 জন কর্মরত ও প্রাক্তন কর্মীকে 5027.28 কোটি টাকার বকেয়া ডিএ প্রদান করা হয়েছে ।

গ্রুপ এ, বি ও সি-ভুক্ত কর্মরত রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে, 2 লক্ষ 11 হাজার 180 জন কর্মচারীর বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ এরিয়ার্স) বাবদ 2899.25 কোটি টাকা তাঁদের জিপিএফ অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছে । মনিটরিং কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী, এই জমার তারিখ থেকে 24 মাসের 'লক-ইন পিরিয়ড' বা অর্থ তুলে না নেওয়ার সময়সীমা কার্যকর থাকবে এবং নিয়ম অনুযায়ী এর ওপর সুদ পাবেন কর্মচারীরা ।

রাজ্য সরকারি গ্রুপ-ডি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে, মনিটরিং কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী 29 হাজার 606 জন কর্মচারীর প্রাপ্য ডিএ বকেয়া বাবদ মোট 221.59 কোটি টাকা তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দিয়ে দেওয়া হয়েছে । যাঁরা (মৃত কর্মী-সহ) 1 জানুয়ারি 2016 থেকে 31 ডিসেম্বর 2019 সময়কালে চাকরি করেছেন এবং যাঁদের তথ্য উপলব্ধ রয়েছে, তাঁদের মধ্যে 1 লক্ষ 28 হাজার 582 জন কর্মীর বকেয়া মহার্ঘ ভাতা বাবদ 1906.44 কোটি টাকা তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছে ।

ওই রিপোর্টে রাজ্য়ের তরফে আরও জানানো হয়েছে, 14 জুলাই 2026 তারিখ পর্যন্ত মোট 2 লক্ষ 79 হাজার 564 জন পেনশনভোগী ও পারিবারিক পেনশনভোগীর 2016-2019 সময়কালের ডিআর বকেয়া বাবদ 1889.76 কোটি টাকা তাঁদের নিজ নিজ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছে ।

যদিও রাজ্য সরকারি কর্মচারী পক্ষের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন, ‘‘2008 সাল থেকে 2015 সালের এই সময়ের সমস্ত কর্মচারীর তথ্য সংশ্লিষ্ট দফতরে রয়েছে । ফলে কম্পিউটারে নেই বলে অজুহাত দেওয়া যায় না । পাশাপাশি রাজ্য সরকারি সহায়তা প্রাপ্ত স্কুলগুলোর শিক্ষক ও কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার ব্যাপারে অস্পষ্টতা রয়ে গিয়েছে এই রিপোর্টে । 100 শতাংশ মহার্ঘভাতা কেন মেটানো হবে না, সেটাও কর্মচারীদের কাছে স্পষ্ট নয় ।’’

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বকেয়া ডিএ
মহার্ঘ ভাতা
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