চোরবাগানে মৃতদের তালিকায় অধিকাংশই মহিলা, শুভেন্দু-শমীককে নিয়ে হাসপাতালে শাহ

চোরবাগানে মৃতদের তালিকায় অধিকাংশই মহিলা, শুভেন্দু-শমীককে নিয়ে হাসপাতালে শাহ
Kolkata Durga Puja Pandal Stampede: চোরবাগানের দুর্ঘটনায় বিহার থেকে এসে প্রাণ হারিয়েছেন যুবক এবং তাঁর সাত বছর বয়সি শিশুপুত্র ।
Published : October 18, 2026 at 10:47 AM IST
কলকাতা, 18 অক্টোবর: উৎসবের আনন্দ মুহূর্তের মধ্যে বদলে গিয়েছে হাহাকারে । রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে চোরবাগানে পদপিষ্ট হয়ে নিহতদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে । পাশাপাশি রবিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে নিয়ে বাইপাসের ধারে বেসরকারি হাসপাতালে আহতদের দেখতে গেলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷
চোরবাগানের ঘটনায় পদপিষ্ট হয়ে মৃতের সংখ্যা ইতিমধ্যেই বেড়ে হয়েছে 19 । নিহতদের তালিকায় রয়েছেন শ্রীপর্ণা পোদ্দার (26), মিঠু মণ্ডল (45), আকৃতি কুমারী (17), বর্ণালী হালদার (17), শুভম শঙ্কর (33), আরতী সরকার বিশ্বাস (45), টগর বেজ (37), সন্দীপ বেজ (14), তানিয়া বিশ্বাস (18), কল্পনা জানা (46), বিকাশ ভট্টাচার্য (66), স্নেহা ভাণ্ডারী (20), পিয়ালী প্রামাণিক (25), প্রিয়া সমাদ্দার (18) এবং প্রাঞ্জল সরকার (13) ।
নিহতদের মধ্যে যেমন অল্পবয়সি ও তরুণ প্রজন্ম রয়েছে, তেমনই রয়েছে প্রবীণ নাগরিকও । তবে মহিলার সংখ্যাই বেশি ৷ একইসঙ্গে প্রাণ হারিয়েছেন দিলীপ ঘোষ (59) এবং দীপালি ঘোষ (54) । জানা গিয়েছে, সম্পর্কে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী । বিহার থেকে এসে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন অভিষেক শ্রীবাস্তব (38) এবং তাঁর সাত বছর বয়সি শিশুপুত্র আয়ংশ কুমার শ্রীবাস্তব ।
প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, নিহতদের মধ্যে টগর ও সন্দীপ, দিলীপ ও দীপালি এবং অভিষেক ও আয়ংশ সম্ভবত তিনটি পৃথক অভিন্ন পরিবারের সদস্য । একই পরিবারের আপনজনদের এমন আকস্মিক মৃত্যুতে গোটা চত্বরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে । পুলিশ ও প্রশাসন সূত্রে খবর, রবিবারই দেহগুলির ময়নাতদন্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে । ময়নাতদন্তের প্রয়োজনীয় সরকারি প্রক্রিয়া শেষ হলেই দেহগুলি তুলে দেওয়া হবে শোকার্ত পরিবারগুলির হাতে ।
এদিকে আহতদের মধ্যে এখনও একজনের শারীরিক পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্কটজনক । পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এবং স্বজনহারা পরিবারগুলির পাশে দাঁড়াতে রবিবার সকালে হাসপাতালে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । তিনি হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসাধীনদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিচ্ছেন এবং নিহতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও সরাসরি সাক্ষাৎ করছেন বলে জানা গিয়েছে ।
পাশাপাশি রবিবার সকালে আহতদের দেখতে হাসপাতালে পৌঁছে যান রাজ্যপাল আরএন রবি । তিনি চিকিৎসাধীন ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলেন এবং চিকিৎসার সার্বিক খোঁজ নেন । একই সঙ্গে বেসরকারি হাসপাতালে পৌঁছন রাজ্য স্বাস্থ্য কমিশনের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু । তিনি ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন 15 জন আহতের সঙ্গে কথা বলেন এবং পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন । পরে হাসপাতালের চিকিৎসাব্যবস্থায় সন্তোষ প্রকাশ করে স্বাস্থ্য কমিশনের চেয়ারম্যান সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "একজন ব্যক্তি ছাড়া সকলেই মোটামুটি স্থিতিশীল ।"
চিকিৎসা এবং রোগীদের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন চিকিৎসক নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও । তিনি বলেন, "তিনজন এই মুহূর্তে আইসিইউতে রয়েছেন । একজনের অবস্থা একটু খারাপ, তাঁর অ্যাসিডোসিস হয়েছে । জেনারেল ওয়ার্ডে রয়েছে 11 জন ৷ তাঁরা মোটামুটি স্থিতিশীল ।"
শনিবার সন্ধ্যায় বিশৃঙ্খলার পরপরই উদ্ধার হওয়া আহত ও মৃতদের দ্রুত কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । তবে রাতের দিকে চিকিৎসাধীন আহতদের অধিকাংশকেই স্থানান্তরিত করা হয় ইএম বাইপাস সংলগ্ন বেসরকারি হাসপাতালে । বর্তমানে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন মাত্র চার থেকে পাঁচ জন । হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, সেখানে ভর্তি থাকা ব্যক্তিদের অবস্থা এখন স্থিতিশীল । বাকিদের চিকিৎসা চলছে বেসরকারি হাসপাতালের পর্যবেক্ষণে ।