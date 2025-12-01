নবান্নকে অন্ধকারে রেখে 12 পর্যবেক্ষক নিয়োগ, কমিশনের বেনজির পদক্ষেপে ক্ষুব্ধ রাজ্য

নবান্নকে অন্ধকারে রেখে 12 পর্যবেক্ষক নিয়োগ, কমিশনের বেনজির পদক্ষেপে ক্ষুব্ধ রাজ্য
শুক্রবার নির্বাচন কমিশন রাজ্যের 12 জন পদস্থ আইএএস আধিকারিককে SIR পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেছে । আর তাতেই ক্ষোভ বাড়ছে রাজ্য প্রশাসনের অন্দরে ৷
কলকাতা, 1 ডিসেম্বর: নির্বাচন কমিশন ও রাজ্যের সংঘাত তুঙ্গে ৷ রাজ্য সচিবালয় নবান্নকে কার্যত অন্ধকারে রেখেই একতরফাভাবে রাজ্যের 12 জন আইএএস (IAS) অফিসারকে ইলেক্টোরাল রোল অবজার্ভার বা নির্বাচনী তালিকা পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করার অভিযোগ উঠেছে কমিশনের বিরুদ্ধে । আর নবান্নকে না জানিয়ে কমিশনের এই পদক্ষেপে ক্ষুব্ধ রাজ্য সরকার ৷
সাধারণত নির্বাচনের সময় বা ভোটার তালিকা সংশোধনের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ায় পর্যবেক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিশনের তরফে রাজ্য সরকারের কাছে অফিসারদের নামের তালিকা বা প্যানেল চাওয়া হয় । সেই তালিকা থেকেই বেছে নেওয়া হয় পর্যবেক্ষকদের । এটিই দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক রীতি ও সৌজন্য । কিন্তু এবার সেই প্রথাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে রাজ্যকে না জানিয়েই সরাসরি আমলাদের নিয়োগপত্র পাঠানো হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর । কমিশনের এই আকস্মিক ও একতরফা সিদ্ধান্তে ক্ষোভ দানা বেঁধেছে রাজ্যের প্রশাসনিক মহলে, যা নিয়ে ইতিমধ্যেই নবান্নের অন্দরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে ।
নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার নির্বাচন কমিশনের তরফে রাজ্যের 12 জন পদস্থ আইএএস আধিকারিককে ভোটার তালিকা সংশোধনের পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে । অথচ, শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ বা রাজ্য সরকারের কর্মী বর্গ দফতরের (Personnel Department) কাছে কমিশনের তরফে এই নিয়োগ সংক্রান্ত কোনও আনুষ্ঠানিক চিঠি বা প্রস্তাব পৌঁছয়নি । রাজ্যের দাবি, নির্বাচন কমিশন যদি রাজ্যের অফিসারদের তাদের কাজে লাগাতে চায়, তবে তা রাজ্যকে জানিয়ে করাই দস্তুর । রাজ্য সরকার সাধারণত অফিসারদের কাজের চাপ এবং গুরুত্ব বিবেচনা করে একটি তালিকা কমিশনের কাছে পাঠায় । অভিযোগ, এবার সেই প্রক্রিয়ার ধার ধারেনি কমিশন ।
এই ঘটনাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপর আঘাত এবং প্রশাসনিক শিষ্টাচার লঙ্ঘন হিসেবেই দেখছে রাজ্য প্রশাসন । নবান্নের এক শীর্ষ আধিকারিক এই প্রসঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করে স্পষ্ট বলেন, "এটা অত্যন্ত একটা গুরুতর বিষয় । রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা মুখ্যমন্ত্রীর। যেভাবে রাজ্য প্রশাসনকে অগ্রাহ্য করে এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, তা একরকম নজিরবিহীন ।" ওই আধিকারিকের এই মন্তব্যে স্পষ্ট যে, রাজ্য সরকার কমিশনের এই ভূমিকাকে মোটেই সহজভাবে নিচ্ছে না । প্রশাসনের শীর্ষ মহলের মতে, রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের অধীনেই সমস্ত আইএএস অফিসাররা কর্মরত থাকেন । তাঁদের পোস্টিং বা ডিউটি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রাজ্যের সম্মতি নেওয়া বাধ্যতামূলক না হলেও, সৌজন্যমূলক আলোচনার রেওয়াজ দীর্ঘদিনের । কিন্তু এক্ষেত্রে সেই ন্যূনতম সৌজন্যটুকুও দেখানো হয়নি বলে অভিযোগ ।
প্রশাসনিক কর্তাদের উদ্বেগের আরও একটি মূল কারণ হল, যে 12 জন অফিসারকে কমিশন পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেছে, তাঁরা সকলেই রাজ্য প্রশাসনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত । রাজ্যের একাধিক জরুরি প্রকল্প রূপায়ণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন দফতরের প্রশাসনিক দায়িত্ব তাঁদের কাঁধে রয়েছে । রাজ্যকে না জানিয়ে হঠাৎ করে তাঁদের নির্বাচনী কাজে বা এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়ায় ব্যস্ত করে দেওয়া হলে রাজ্যের দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির গতি শ্লথ হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে । নবান্নের ওই শীর্ষ আধিকারিকের বক্তব্য অনুযায়ী, রাজ্য প্রশাসনকে বাইপাস করে সরাসরি অফিসারদের নির্দেশ পাঠানো প্রশাসনিক 'চেইন অফ কমান্ড' বা শৃঙ্খলা ভেঙে দেওয়ার সামিল ।
কমিশন কেন দীর্ঘদিনের প্রথা ভেঙে তড়িঘড়ি এবং গোপনীয়তা বজায় রেখে এই নিয়োগ করল, তা নিয়েও ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে প্রশাসনিক মহলে । নবান্নের অন্দরে প্রশ্ন উঠছে, তবে কি রাজ্য প্রশাসনের ওপর আস্থা হারাচ্ছে কমিশন ? নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে ? ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া চলাকালীন কমিশনের এই ভূমিকা এবং রাজ্যের সঙ্গে সমন্বয়ের অভাব আগামী দিনে রাজ্য ও কমিশনের সম্পর্কের ফাটল আরও চওড়া করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে । সব মিলিয়ে, 12 জন পর্যবেক্ষক নিয়োগের ইস্যুকে কেন্দ্র করে নবান্ন ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ এখন তুঙ্গে ।