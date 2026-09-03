সরকারি ঋণে সুদের হার নির্দিষ্ট, 2026-27 অর্থবর্ষে দিতে হবে কত শতাংশ ?
নির্দেশিকা অনুযায়ী, মূলত চার ক্ষেত্রে এই সুদের হার প্রযোজ্য হবে । এর মধ্যে রয়েছে সরকারি ও সমবায় ক্ষেত্রে থাকা শিল্প-বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির জন্য নেওয়া ঋণ ।
Published : September 3, 2026 at 11:47 AM IST
কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: 2026-27 অর্থবর্ষের জন্য রাজ্য সরকারের দেওয়া ঋণে সুদের হার নির্দিষ্ট করল অর্থ দফতর । বিভিন্ন সরকারি ও আধা-সরকারি সংস্থাকে দেওয়া এই ঋণের ক্ষেত্রে বার্ষিক 7.32 শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে ।
31 অগস্ট অর্থ দফতরের তরফে এই সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে । রাজ্যের অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলকে (এজি) এই নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন অর্থ দফতরের স্পেশাল সেক্রেটারি শঙ্কর চক্রবর্তী ।
নির্দেশিকা অনুযায়ী, মূলত চারটি ক্ষেত্রে এই 7.32 শতাংশ সুদের হার প্রযোজ্য হবে । এর মধ্যে রয়েছে সরকারি এবং সমবায় ক্ষেত্রে শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির নেওয়া বিভিন্ন ধরনের ঋণ । এছাড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, পুরসভা, উন্নয়ন পর্ষদ, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং হাউসিং বোর্ডের মতো স্থানীয় সংস্থাগুলিকেও সরকারের থেকে নেওয়া ঋণে এই হারে সুদ দিতে হবে । নাবার্ড বা এনসিডিসি-র অর্থে চালিত নয়, এমন সমবায় সমিতিগুলির ক্ষেত্রেও এই সুদের হার ধার্য করা হয়েছে । পাশাপাশি, অন্যান্য ঋণের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম কার্যকর হবে বলে অর্থ দফতরের নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে ।
ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কড়া শর্ত আরোপ করেছে নবান্ন । নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, ঋণ নেওয়ার প্রথম বছর থেকে সমান বার্ষিক কিস্তিতে আসল টাকা মেটানো শুরু করতে হবে । ঋণ পরিশোধের মেয়াদ যতটা সম্ভব কম রাখার কথা বলা হয়েছে । সাধারণভাবে কোনও ঋণই 10 বছরের বেশি সময়ের জন্য মঞ্জুর করা যাবে না । অন্যদিকে, কার্যকরী মূলধন বা 'ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল'-এর ঘাটতি মেটাতে নেওয়া ঋণগুলি সাধারণত দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে মিটিয়ে দিতে হবে । নির্দেশিকায় জোর দিয়ে বলা হয়েছে, কোনও অবস্থাতেই এই জাতীয় ঋণের মেয়াদ যেন পাঁচ বছর অতিক্রম না করে ।
আসলের পাশাপাশি সুদ মেটানোর পদ্ধতিও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে । বকেয়া আসলের উপর বার্ষিক ভিত্তিতে সুদ মেটাতে হবে । বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া সুদ প্রদানে কোনও 'মোরাটোরিয়াম' বা স্থগিতাদেশ দেওয়া হবে না । ঋণগ্রহীতা আসল বা সুদ মেটাতে ব্যর্থ হলে কড়া জরিমানার সংস্থানও রাখা হয়েছে নির্দেশিকায় । নির্দিষ্ট সময়ে কিস্তি মেটাতে ব্যর্থ হলে স্বাভাবিক সুদের হারের চেয়ে অতিরিক্ত 2.5 শতাংশ হারে পেনাল্টি বা জরিমানা দিতে হবে ।
তবে, বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই নির্দেশিকা কার্যকর হবে না । রাজ্যের আবাসন দফতরের অধীনস্থ বিভিন্ন হাউসিং স্কিম, যেগুলি এলআইসি, জিআইসি বা হাডকো-র মতো ঋণদানকারী সংস্থার অর্থে চলে, সেখানে এই সুদের হার প্রযোজ্য নয় । এছাড়া বন্ধ হয়ে যাওয়া বা রুগ্ন শিল্পের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম সরাসরি খাটবে না । সেই সমস্ত ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দফতরকে অর্থ দফতরের সঙ্গে আলোচনা করে আলাদাভাবে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে । পাশাপাশি, পুরোনো খেলাপিদের নতুন করে ঋণ দেওয়ার আগে বকেয়া আদায়ের বিষয়ে দফতরগুলিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেও নির্দেশ দিয়েছে সরকার ।