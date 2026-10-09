সিউড়ির পার্টি অফিসের হামলার জের, বীরভূমের 'বাঘ' অনুব্রতকে নিরাপত্তা দিল নবান্ন
Armed Security for Anubrata Mondal: 30 সেপ্টেম্বরের হামলার জের ৷ একজন সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ করা হয়েছে অনুব্রতর জন্য ৷
Published : October 9, 2026 at 3:31 PM IST
বোলপুর (বীরভূম), 9 অক্টোবর: সিউড়ির পার্টি অফিসে অনুব্রত মণ্ডলের উপর লাঠি নিয়ে হামলা চালিয়েছিল তিন দুষ্কৃতী ৷ সেই ঘটনার 10 দিনের মাথায় সরকারি নিরাপত্তা পেলেন বীরভূমের 'বাঘ' অনুব্রত ৷ রাজ্য সরকারের তরফে একজন সশস্ত্র দেহরক্ষী দেওয়া হয়েছে তাঁকে ৷ এনিয়ে বীরভূম জেলা পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, "একজন দেহরক্ষী দেওয়া হয়েছে ৷ নবান্ন থেকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে ৷"
উল্লেখ্য, তৃণমূল সরকারের আমলে অনুব্রত মণ্ডল জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পেতেন ৷ রাজ্যে পালাবদলের পর তাঁর সম্পূর্ণ নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু, গত 30 সেপ্টেম্বর সিউড়িতে দলীয় কার্যালয়ে যাওয়ার পর অনুব্রতর উপর লাঠি হাতে হামলা চালায় তিন যুবক ৷ সেখানে অনুব্রতর সামনে থাকা টেবিলের উপরের কাঁচ ভেঙে দেয় তিন দুষ্কৃতী ৷ এসি, চেয়ার-সহ একাধিক জিনিসপত্র ভাঙচুর করা হয় ৷ এমনকি কেষ্টর কলার টেনে ধরে হুমকি দেয় তারা ৷
এরপরেই ঋতব্রত তৃণমূলের কেষ্টকে নিরাপত্তা দিল রাজ্য সরকার ৷ জানা গিয়েছে, অনুব্রতর নিরাপত্তায় সবসময় মোতায়েন থাকবেন হেড কনস্টেবল পদের একজন পুলিশকর্মী ৷ তবে, এদিন ফের সিউড়ির দলীয় কার্যালয়ে যাওয়ার কথা ছিল অনুব্রত মণ্ডলের ৷ কিন্তু, বিশেষ কাজ থাকায় সিউড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করেছেন তিনি ৷
তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একদা অতি ঘনিষ্ঠ কেষ্টর দাপট ছিল রাজ্য রাজনীতিতে চর্চিত বিষয় ৷ সেই সময় তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতির পদ-সহ সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের কোর কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি ৷ এমনকি, রাজ্য গ্রামোন্নয় পর্ষদের সভাপতিও ছিলেন এই নেতা ৷ সেই সূত্রে লালবাতি লাগানো গাড়ি ব্যবহার করতেন ৷ যদিও তাঁর নীলবাতির গাড়ি ব্যবহারের কথা ছিল ৷
এছাড়া অনুব্রতকে জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তাও দেওয়া হয়েছিল ৷ নিরাপত্তার বহর এমনই ছিল, সামনে পাইলট-সহ পিছনে আরও দু’টি গাড়ি থাকত ৷ মহিলা বাহিনী-সহ কমপক্ষে 17 জন সশস্ত্র পুলিশকর্মী অনুব্রতর আশেপাশে সর্বদা থাকতেন ৷ যদিও, প্রভাব খাটিয়ে ক্যাটাগরির নিয়মের বাইরেও বেশি সংখ্যক পুলিশ নিজের নিরাপত্তায় রেখে দিয়েছিলেন একদা দোর্দণ্ডপ্রতাপ অনুব্রত ৷
এমনকি, তাঁর নিচুপট্টীর বাড়িতেও 4 জন পুলিশ মোতায়েন থাকত 24 ঘণ্টার জন্য ৷ অনুব্রতর বাড়ি-সহ কোনও জনসভায় মঞ্চের কাছে বসানো হত মেটাল ডিটেক্টর ৷ রাজ্যে পালাবদলের পর অনুব্রতর যাবতীয় নিরাপত্তা তুলে নেয় শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার ৷ তারপরেই বেসরকারি সংস্থা থেকে দু’জন নিরাপত্তারক্ষীকে নিয়োগ করেছিলেন কেষ্ট ৷