ভোট বৈতরণী পার করতে গ্রামই ভরসা, 46 হাজার কিমি রাস্তার 'জাল' বুনছে রাজ্য
রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেট অনুযায়ী, 'পথশ্রী-রাস্তাশ্রী' প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ের বাকি কাজ শেষ করতে 2026-27 অর্থবর্ষে প্রায় 9,488 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ।
Published : February 7, 2026 at 2:45 PM IST
কলকাতা, 7 ফেব্রুয়ারি: ভোটের বাদ্যি বেজে ওঠার আগেই গ্রামবাংলার মন জয়ে কোমর বেঁধে নামল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার । উন্নয়নের চাকা গ্রামের প্রত্যন্ত কোনায় পৌঁছে দিতে আগামীতে রাজ্যের গ্রামীণ মানচিত্রে প্রায় 46 হাজার কিলোমিটার নতুন রাস্তা তৈরির এক মহাপরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়েছে । শুধু নতুন নির্মাণই নয়, পাশাপাশি সংস্কার করা হবে আরও 10 হাজার কিলোমিটার পুরনো রাস্তা ।
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থাকেই 'তুরুপের তাস' করতে চলেছে শাসকদল । উন্নয়নের এই কর্মযজ্ঞ ভোটবাক্সে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে মত শাসক দলের নেতাদের৷
2011 সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার পথ নির্মাণ এবং পরিকাঠামো উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এসেছে । সেই ধারা অব্যাহত রেখেই শুক্রবার অর্থ দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, লাগাতার কেন্দ্রীয় বঞ্চনা সত্ত্বেও 'পথশ্রী' প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যজুড়ে 2.2 লক্ষ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হয়েছে ।
এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "পথশ্রী-রাস্তাশ্রী কেবল একটি প্রকল্প নয়, এটি গ্রামীণ বাংলার ভোল বদলে দেওয়ার এক অঙ্গীকার । এই প্রকল্পের হাত ধরে গ্রামের স্কুল, কলেজ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে শুরু করে কিষাণ মান্ডি সরাসরি রাস্তার মাধ্যমে যুক্ত হচ্ছে । এর ফলে শুধু যোগাযোগ ব্যবস্থাই মসৃণ হচ্ছে না, গ্রামীণ অর্থনীতিও নতুন দিশা পাচ্ছে ।"
2025-26 অর্থবর্ষে এই প্রকল্পে রাজ্য সরকার 1,192 কোটি টাকা খরচ করেছে বলেও জানান চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য । এই বিপুল কর্মকাণ্ডের অর্থের জোগান নিয়েও কোনও সংশয় রাখতে নারাজ রাজ্য । অন্তর্বর্তী বাজেট অনুযায়ী, 'পথশ্রী-রাস্তাশ্রী' প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ের বাকি কাজ শেষ করতে 2026-27 অর্থবর্ষে প্রায় 9,488 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে । তাৎপর্যপূর্ণভাবে, এই বিপুল খরচের পুরোটাই রাজ্য সরকার তার নিজস্ব তহবিল থেকে বহন করবে বলে জানানো হয়েছে । গ্রামের পাশাপাশি শহরের যানজট কমাতে কলকাতাতেও একাধিক নতুন উড়ালপুল তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ভোট অন অ্যাকাউন্ট বা অন্তর্বর্তীকালীন বাজেটে ।
উল্লেখ্য, গত অর্থবর্ষে প্রায় 20 হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করে পশ্চিমবঙ্গ সারা দেশের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল । সেই সাফল্যের রেশ টেনেই গত বছরের ডিসেম্বরে নদিয়ার কৃষ্ণনগর থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং 'পথশ্রী-রাস্তাশ্রী' প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ের শুভ সূচনা করেন । এই পর্বে গ্রামীণ ও শহরতলি মিলিয়ে মোট 20 হাজার 30 কিলোমিটার রাস্তা তৈরির কথা ঘোষণা করা হয়, যার জন্য আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে 8487.83 কোটি টাকা ।
এই প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের প্রায় 35 হাজার গ্রাম এবং 128টি পুরসভা উপকৃত হবে । তবে এই প্রকল্পের প্রভাব শুধু মসৃণ রাস্তায় সীমাবদ্ধ থাকছে না । এর একটি বড় আর্থ-সামাজিক দিকও রয়েছে । প্রকল্প রূপায়ণের সময় জব কার্ড হোল্ডারদের মাধ্যমে প্রায় 15 কোটিরও বেশি শ্রমদিবস তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷ যা গ্রামীণ কর্মসংস্থানে এক নতুন জোয়ার আনবে বলে আশাবাদী রাজ্য সরকার ।
বিরোধী শিবির একে 'ভোট বৈতরণী পার হওয়ার প্রতিশ্রুতিট বলে কটাক্ষ করলেও, শাসকদলের দাবি, এটি উন্নয়নের প্রতি তাদের অবিচল অঙ্গীকারের প্রতিফলন । যদিও এত কিছুর পরে শেষ কথা বলবে কিন্তু বাংলার 'জনতা জনার্দন'।