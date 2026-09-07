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আবাস যোজনায় বাড়ি তৈরির জন্য এবার মিলবে মজুরি, কত হাজার টাকা দেবে রাজ্য ?

উপভোক্তার জবকার্ড বা গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি কার্ড থাকলেই এই সুবিধা পাওয়া যাবে। কারা এই টাকা পাবেন, তা জবকার্ড যাচাই করে স্থির করবে রাজ্য প্রশাসন।

BENGAL GOVT PAY 27000 RS
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 7, 2026 at 11:55 AM IST

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কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: বাড়ি তৈরির অনুদানের পাশাপাশি এবার মিলবে শ্রমের মজুরিও। 'পশ্চিমবঙ্গ আবাস' প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের প্রায় 19 লক্ষ উপভোক্তাকে এককালীন 27 হাজার টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। উপভোক্তার জবকার্ড বা গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি কার্ড থাকলেই এই সুবিধা পাওয়া যাবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মজুরি বাবদ রাজ্য সরকারের মোট খরচ হবে প্রায় 5 হাজার 35 কোটি 50 লক্ষ টাকা ৷

কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বরাদ্দ বন্ধ করার পর রাজ্যের নিজস্ব তহবিলে 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্প চালু করেছিল পূর্বতন সরকার। ওই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে 12 লক্ষ উপভোক্তাকে বাড়ি তৈরির জন্য 1 লক্ষ 20 হাজার টাকা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ধাপে 18 লক্ষ 65 হাজার 467 জন উপভোক্তা প্রথম কিস্তির 60 হাজার টাকা পেয়েছিলেন।

এরপর রাজ্যে পালাবদল ঘটে। নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে রাখে 'পশ্চিমবঙ্গ আবাস'। দ্বিতীয় পর্যায়ের উপভোক্তাদের বকেয়া 60 হাজার টাকাও ইতিমধ্যেই মিটিয়ে দিয়েছে তারা। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রাপকদের জন্যই এবার অতিরিক্ত 27 হাজার টাকা মজুরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে যাঁরা সম্পূর্ণ টাকা পেয়ে গিয়েছেন, তাঁদের নতুন করে এই আর্থিক সহায়তার আওতায় আনা সম্ভব নয় বলেই মনে করছে প্রশাসন।

কেন্দ্রীয় প্রকল্পে আগে 100 দিনের কাজ থেকে আবাসের উপভোক্তাদের 90 দিনের মজুরি দেওয়া হত। গত 1 জুলাই থেকে দেশজুড়ে 'ভিবি জি রামজি' বা 125 দিনের কাজ প্রকল্প চালু হয়েছে। সেখানে দৈনিক 300 টাকা হিসেবে 90 দিনের মজুরি দেওয়া হচ্ছে। দুর্গম এলাকার উপভোক্তারা 95 দিনের মজুরি পাচ্ছেন। রাজ্যের বর্তমান সরকার নিজস্ব আবাস প্রকল্পের উপভোক্তাদের জন্যও কেন্দ্রের কাছে একই সুবিধার আর্জি জানিয়েছে।

সদ্য দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাওয়ায় রাজ্যে আবাসের কাজ এখনও চলছে। তাই আমলাদের মতে, এটিকে চলমান প্রকল্প বা 'অন গোয়িং স্কিম' হিসেবে বিবেচনা করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কারা এই টাকা পাবেন, তা জবকার্ড যাচাই করে স্থির করবে রাজ্য প্রশাসন।

এই যাচাই প্রক্রিয়া কীভাবে চলবে, তা বিস্তারিত জানিয়ে সম্প্রতি রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতর থেকে কেন্দ্রকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। এখন কেবল দিল্লির সবুজ সঙ্কেতের অপেক্ষা। অনুমোদন মিললেই দ্রুত তালিকা যাচাই করে যোগ্যদের হাতে এই মজুরির টাকা তুলে দেওয়া হবে। এর ফলে বাড়ি তৈরির জন্য 1 লক্ষ 20 হাজার টাকার পাশাপাশি, অতিরিক্ত 27 হাজার টাকা পাবেন রাজ্যের লক্ষাধিক মানুষ।

TAGGED:

আবাস যোজনা
BANGLA AWAS HOUSING SCHEME
STATE GOVERNMENT
মিলবে শ্রমের মজুরি
BENGAL GOVT PAY 27000 RS

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