ইসকোর 4টি স্কুল অধিগ্রহণ করছে রাজ্য সরকার, স্বস্তি ও খুশির হাওয়া প্রাক্তনী থেকে স্থানীয় সকলের
State Government will Takeover Four Schools Under ISCO: স্কুল অধিগ্রহণ করতে ইসকো কর্তৃপক্ষকে আটটি শর্ত দিয়েছে রাজ্য শিক্ষা দফতর ৷ তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : November 24, 2026 at 7:24 PM IST
আসানসোল, 24 নভেম্বর: দীর্ঘদিনের অনিশ্চয়তা কাটিয়ে অবশেষে আশার আলো ৷ ইসকোর অধীনে থাকা চারটি ঐতিহ্যবাহী স্কুল অধিগ্রহণ করতে চলেছে রাজ্য সরকার ৷ ইসকো কারখানা কর্তৃপক্ষ স্কুলগুলিকে না-চালাতে চেয়ে নোটিশ জারি করেছিল ৷ হয়তো তুলে দেওয়া হতো বেসরকারি সংস্থার হাতে ৷ তা জানতে পেরে আন্দোলনও শুরু হয়েছিল ৷
রাজ্যে পরিবর্তনের পর পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বিষয়টি নিয়ে মধ্যস্থতা করেন ৷ শেষ পর্যন্ত তাঁর উদ্যোগেই রাজ্যের শিক্ষা দফতর শর্তসাপেক্ষে স্কুলগুলিকে অধিগ্রহণ করতে ইসকো কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছে ৷ আর এই ঘটনায় আসানসোল শিল্পাঞ্চলে খুশির আবহ তৈরি হয়েছে ৷
অনিশ্চয়তার সূত্রপাত
বার্নপুরে ইসকো কারখানা সংলগ্ন এলাকায় শিক্ষার প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যেই সংস্থার উদ্যোগে স্কুলগুলি গড়ে উঠেছিল একদা ৷ এর মধ্যে বার্নপুর বয়েজ হাইস্কুলের বয়স একশো বছরেরও বেশি ৷ বার্নপুর গার্লস হাইস্কুলও 90 বছরের বেশি আগে তৈরি ৷ পাশাপাশি রয়েছে বার্নপুর বয়েজ প্রাইমারি ও বার্নপুর গার্লস প্রাইমারি স্কুল ৷ কয়েক হাজার পড়ুয়া এই স্কুলগুলিতে শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে ৷
বিশেষ করে ইসকোর কারখানার সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক পরিবার, আউটসোর্সিংয়ের কাজে নিযুক্ত কর্মী এবং অফিসারদের আবাসনে কর্মরত সাধারণ কর্মীদের সন্তানদের কাছে এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ৷ পাশাপাশি গ্রামের পিছিয়ে পড়া সাধারণ মানুষের শিক্ষার অন্যতম ভরসা হয়ে উঠেছিল এই স্কুলগুলি ৷ আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের ছেলেমেয়েরা তুলনামূলক কম খরচে এখানে পড়াশোনার সুযোগ পেত ৷
কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্কুলগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে ৷ ইসকো কর্তৃপক্ষের তরফে স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব থেকে সরে আসার প্রবণতা দেখা যায় ৷ সংস্থা দাবি করে তাদের কাজ ইস্পাত উৎপাদন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা নয় ৷ এই যুক্তিতেই স্কুলগুলি চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে তাদের অনীহা তৈরি হয় ৷ একসময় স্কুলগুলি বেসরকারি হাতে চলে যাওয়ার আশঙ্কাও প্রবল হয়ে ওঠে।
স্কুলগুলি যদি সম্পূর্ণ বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় চলে যেত, তাহলে বাড়তি বেতন ও অন্যান্য খরচের বোঝা বহন করা বহু পরিবারের পক্ষেই কঠিন হয়ে পড়ত ৷ ফলে শুধু স্কুলের পরিচালন ব্যবস্থা বদল নয়, কার্যত শিক্ষার সুযোগ সংকুচিত হওয়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছিল ৷ রাজ্য সরকারের অধিগ্রহণের উদ্যোগে সেই আশঙ্কা অনেকটাই দূর হবে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ৷
শুরু হয় আন্দোলন
সেই পরিস্থিতিতে স্কুলগুলিকে বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিবাদ শুরু হয় ৷ তৃণমূল শিক্ষা সেলের নেতা অশোক রুদ্রের নেতৃত্বেও বিষয়টি নিয়ে ধারাবাহিক আন্দোলন গড়ে ওঠে ৷ স্কুলগুলির দায়িত্ব ইসকো কর্তৃপক্ষের কাছেই রাখা হোক, অথবা কোনও সরকারি ব্যবস্থাপনায় সেগুলিকে চালু রাখা হোক, এটাই ছিল আন্দোলনকারীদের মূল দাবি ৷ তাঁদের বক্তব্য ছিল, কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের আড়ালে হাজার হাজার পরিবারের শিশুদের ভবিষ্যৎ যেন অনিশ্চিত না-হয়ে পড়ে ৷
নতুন আশার আলো
রাজ্যে পরিবর্তনের পরেই বিষয়টি নিয়ে উদ্যোগী হন স্থানীয় বিধায়িক তথা রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ তিনিই মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করার পর, রাজ্য শিক্ষা দফতর স্কুলগুলিকে অধিগ্রহণ করা নিয়ে উৎসাহ প্রকাশ করেছে ৷ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেছেন, "স্কুলগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা সময়ে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল ৷ ইসকো কর্তৃপক্ষও স্কুলগুলি পরিচালনা করতে বিশেষ আগ্রহী ছিল না ৷ কারণ, ইসকোর মূল দায়িত্ব ইস্পাত উৎপাদন ৷ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা তাঁদের মূল কাজের মধ্যে পড়ে না ৷ এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বিষয়টি জানাই এবং স্কুলগুলিকে রাজ্য শিক্ষ দফতরের অধীনে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করি ৷"
নস্টালজিয়া ফিরে পাওয়ার আশায় প্রাক্তনীরা
এই সিদ্ধান্তে বিশেষভাবে আবেগাপ্লুত স্কুলগুলির প্রাক্তনীরা ৷ বার্নপুরের স্কুলগুলির সঙ্গে তাঁদের শৈশব, কৈশোর এবং জীবনের বহু স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে ৷ এই স্কুলগুলিরই এক প্রাক্তনী তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌতম সরকার রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ৷
গৌতম বলেন, "আমাদের স্কুলের সঙ্গে যে দীর্ঘদিনের নস্টালজিয়া জড়িয়ে রয়েছে, সেই প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয় ৷ স্কুলগুলি যদি কর্পোরেট ব্যবস্থাপনায় চলে যেত কিংবা সম্পূর্ণ বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া হতো, তাহলে সাধারণ ও পিছিয়ে পড়া পরিবারের বহু ছেলেমেয়ের পক্ষে সেখানে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ত ৷ কারণ, বেসরকারি ব্যবস্থায় স্কুলের খরচ ও বেতন অনেকটাই বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল ৷"
তৃণমূলের তরফে রাজ্য সরকারকে সাধুবাদ
স্কুলগুলিকে বেসরকারি হাতে চলে যাওয়া থেকে রক্ষা করার দাবিতে দীর্ঘদিন সরব ছিলেন তৃণমূল শিক্ষা সেলের নেতা অশোক রুদ্র ৷ সিদ্ধান্তের খবর সামনে আসার পর তিনি বলেন, "রাজনৈতিক অবস্থানের ঊর্ধ্বে উঠে আমি এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি ৷ রাজ্য সরকার যে ইতিবাচক পদক্ষেপ করেছে, তার জন্য সরকারকে সাধুবাদ জানাই ৷ পাশাপাশি স্থানীয় বিধায়িক তথা রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের প্রতিও কৃতজ্ঞ আমরা ৷"
অশোক আরও বলেন, "এই স্কুলগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে আন্দোলন আমরাই প্রথম শুরু করেছিলাম ৷ এখানে যেসব পরিবারের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে, তাদের আর্থিক অবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই ভালো নয় ৷ দিন আনা দিন খাওয়া পরিবার কিংবা শ্রমজীবী মানুষের সন্তানদের কাছে এই স্কুলগুলি ছিল অনেকটাই ভরসার জায়গা ৷ স্কুলগুলি বেসরকারি হাতে চলে গেলে বাড়তি খরচের কারণে বহু পড়ুয়ার পক্ষে সেখানে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হত না ৷ রাজ্য স্কুলগুলিকে অধিগ্রহণ করবে এমন খবর নতুন আশার সঞ্চার করেছে ৷"
অধিগ্রহণের 8 শর্ত
রাজ্য সরকারের তরফে ইতিমধ্যেই এই চারটি স্কুল অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য ইসকো কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেওয়া হয়েছে ৷ তবে স্কুলগুলির অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের তরফে আটটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে ৷ যার মধ্যে অন্যতম, স্কুলগুলির যাবতীয় পরিকাঠামো ও সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে ৷
পাশাপাশি, স্কুলগুলিতে কর্মরত শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য আর্থিক দায়ভার বহন করতে হবে ইসকো কর্তৃপক্ষকেই ৷ এখন দেখার, রাজ্য সরকারের দেওয়া এই আটটি শর্ত মেনে নিয়ে অধিগ্রহণের প্রস্তাবে সম্মতি জানায় কি না ইসকো কর্তৃপক্ষ ৷
তবে, এই অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে যথেষ্ট আশার আলো দেখা গিয়েছে ৷ তাঁদের আশা, পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে দ্রুত এই অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে ৷ দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী স্কুলগুলি নতুন করে সরকারি ব্যবস্থাপনায় চালু হলে উপকৃত হবে এলাকার অসংখ্য সাধারণ ও পিছিয়ে পড়া পরিবারের পড়ুয়ারা ৷