শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদানে নিষেধাজ্ঞা, বড় পদক্ষেপ নবান্নের

শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদানে নিষেধাজ্ঞা, বড় পদক্ষেপ নবান্নের
Ban on teachers joining active politics: স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ বিধিতে এই নতুন শর্ত যুক্ত করার কথা জানান তিনি ।
Published : October 28, 2026 at 7:07 PM IST
কলকাতা, 28 অক্টোবর: নয়া নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদানে নিষেধাজ্ঞা জারি করল রাজ্য সরকার । বুধবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে । এর ফলে আগামী দিনে নিযুক্ত হওয়া কোনও শিক্ষক বা শিক্ষিকা পঞ্চায়েত, পুরসভা, বিধানসভা কিংবা লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না । তবে এই নিয়ম কার্যকর হবে শুধুমাত্র নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে । কর্মরত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে পুরনো অধিকার বজায় থাকছে ।
বুধবার সন্ধ্যায় নবান্ন সভাঘরে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) নিয়োগ বিধিতে এই নতুন শর্ত যুক্ত করার কথা জানান তিনি । বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছি । ভারতের কোনও রাজ্যে শিক্ষকরা সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে থাকেন না । পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজকে ক্যাবিনেটে একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে । অতঃপর, মানে আজকের পর থেকে, যে শিক্ষক নিয়োগ হবেন, তাঁরা অন্যান্য রাজ্যের মতো এ রাজ্যেও প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অর্থাৎ পঞ্চায়েত, পুরসভা, লোকসভা, বিধানসভায় লড়তে পারবেন না, প্রত্যক্ষ রাজনীতি করতে পারবেন না ।”
কর্মরত শিক্ষকদের অবস্থান স্পষ্ট করে তিনি জানান, “যাঁরা ইতিমধ্যে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আছেন, যে অধিকার তাঁরা পেয়েছেন, সেই অধিকার আমরা খর্ব করছি না । অতঃপর নতুন যে শিক্ষক, শিক্ষিকা ইত্যাদি নিয়োগ হবেন, তাঁরা প্রত্যক্ষ রাজনীতি করতে পারবেন না । এটা আমরা স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করলাম, ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে দিয়ে ।”
রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ বলে দাবি করেন তিনি । বিগত বাম ও তৃণমূল জমানার সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আমরা চাই পশ্চিমবাংলার যে শিক্ষার মান, 34 বছরের কমিউনিস্ট এবং 15 বছরের দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল কংগ্রেস, যাদের মাইন্ডসেটটাই ছিল 'গ্রেটার বাংলাদেশ' তৈরি করার, সেই জায়গা থেকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে, শিক্ষার প্রাঙ্গণকে, শিক্ষা মন্দিরকে, শিক্ষক শব্দের যে মর্যাদা, তা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় উদ্যোগ হবে । আমরা এটা আজকে গ্রহণ করেছি ।”
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই সিদ্ধান্তের জেরে রাজ্য রাজনীতিতে বড় ধরনের বিতর্ক তৈরি হতে পারে । কারণ, বাংলার রাজনীতির ইতিহাসের সঙ্গে শিক্ষক সমাজের যোগ বহু পুরনো । রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ থেকে শুরু করে বর্তমান স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন - বহু রাজনীতিকই শিক্ষকতা পেশা থেকে উঠে এসেছেন । সত্যসাধন চক্রবর্তী, অঞ্জন বেরার মতো বামপন্থী অধ্যাপক যেমন সক্রিয় সংসদীয় রাজনীতিতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন, তেমনই সিঙ্গুরের ‘মাস্টারমশাই’ হিসেবে পরিচিত জাতীয় শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কিংবা অধ্যাপক তথা নাট্যকার ব্রাত্য বসুও পরবর্তী কালে রাজনৈতিক মঞ্চের গুরুত্বপূর্ণ মুখ হয়ে ওঠেন । অতীতে শিক্ষক সংগঠনগুলিও রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে অন্যতম নির্ণায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে ।
শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত করতে সরকারের এই উদ্যোগকে অনেকে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখলেও, শিক্ষক সমাজের একাংশের রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । দীর্ঘদিনের প্রচলিত ব্যবস্থায় এই বদল প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক স্তরে কী প্রভাব ফেলে, সেটাই এখন দেখার ।