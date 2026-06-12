বেলডাঙায় অশান্তি: NIA তদন্ত আটকাতে মমতা-জমানার মামলা প্রত্যাহার বিজেপি সরকারের

বেলডাঙায় অশান্তি: NIA তদন্ত আটকাতে মমতা-জমানার মামলা প্রত্যাহার বিজেপি সরকারের
মোথাবাড়িতে বিচারকদের ঘেরাও-কাণ্ডে এনআইএ-কে তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের ৷
Published : June 12, 2026 at 1:30 PM IST
কলকাতা, 12 জুন: তৃণমূল সরকারের আমলে ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক মৃত্যুর প্রতিবাদে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বেলডাঙা ৷ সেই ঘটনার তদন্তভার এনআইএ-এর হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছিল তৎকালীন রাজ্য সরকার ৷ রাজ্যে পালাবদলের পর সেই মামলা প্রত্যাহার করে নিল বিজেপির নতুন রাজ্য সরকার ৷ ফলে বেলডাঙার ঘটনায় এনআইএ-র তদন্তে আর কোনও বাধা রইল না ৷ তবে, এই মামলার তদন্তের ক্ষেত্রে ইউএপিএ আইন বলবৎ হবে কি না, তা বিচার করবে কলকাতা হাইকোর্ট ৷
শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলার শুনানিতে রাজ্য সরকার এনআইএ তদন্তের বিরুদ্ধে হওয়া চ্যালেঞ্জ করে মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি, বেলডাঙার অশান্তির ঘটনায় এনআইএ-কে দশদিনের মধ্যে সাপ্লিমেন্টারি রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট ৷ ওই রিপোর্টে জানাতে হয়েছে, কী কী তথ্য এনআইএ-এর হাতে উঠে এসেছে, যার ভিত্তিতে ইউএপিএ আইন-কে বলবৎ করার যাবে ৷ বেলডাঙায় অশান্তির পরবর্তী মামলার শুনানি 30 জুন হবে ৷
এ দিন এনআইএ’র তরফে আইনজীবী অরুণ মাইতি বলেন, "শেষ দিন রাজ্যকে তাদের সিদ্ধান্ত জানাতে নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ মাঝের এই সময়ের মধ্যে আমরা বেশ কিছু আরও নতুন জিনিস ও নথি পেয়েছি, যা দেখায় যে ইউএপিএ আইন এই মামলার ক্ষেত্রে বলবৎ করা যেতে পারে ৷"
উল্লেখ্য, এনআইএ-কে শেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছে এই ঘটনায় ইউএপিএ ধারা যুক্ত করার প্রয়োজন আছে কি না, সেই ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত তথ্য উপস্থাপন করার ৷ জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা তথ্য পেশ করলে, তার ভিত্তিতে পরবর্তী শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ৷
অন্যদিকে, মালদার মোথাবাড়িতে বিচারকদের ঘেরাও করার ঘটনায় এনআইএ-কে তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট । পাশাপাশি, মোথাবাড়ির ঘটনায় যারা নিম্ন আদালত থেকে জামিন পেয়েছেন, তাঁদের কিসের প্রেক্ষিতে জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে, তা জানতে চাওয়া হয়েছে ৷ প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ বিষয়টি জানতে চেয়েছে । এ নিয়ে একটি রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে ৷ মামলার পরবর্তী শুনানি 30 জুন ৷
উল্লেখ্য, মালদা জেলার মোথাবাড়িতে এসআইআর-এর অ্যাডজুডিকেশনের তালিকায় থাকা ভোটারদের নথি যাচাইয়ের কাজ করছিলেন বিচারবিভাগীয় আধিকারিকরা ৷ সেই সময় মোথাবাড়িতে বিডিও অফিসের বাইরে বিপুল জমায়েত হয় ৷ ভোটার তালিকায় নাম বাদ যাওয়াদের নিয়ে বিডিও দফতরের বাইরে জমায়েত করে বিশাল ভিড় ৷ অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে মিমের এক নেতা তথা কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী মোফাক্কেরুল ইসলামের বিরুদ্ধে ভিড়কে উস্কানোর অভিযোগ ওঠে ৷ বর্তমানে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন অভিযুক্ত মিম নেতা ৷