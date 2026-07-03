প্রাচীন রথের সংস্কার থেকে কপ্টারে পুষ্পবৃষ্টি, পুণ্যার্থীদের জন্য শ্রাবণী মেলায় ঢালাও ব্যবস্থা

প্রাচীন রথের সংস্কার থেকে কপ্টারে পুষ্পবৃষ্টি, পুণ্যার্থীদের জন্য শ্রাবণী মেলায় ঢালাও ব্যবস্থা
পুণ্যার্থীদের কষ্ট লাঘবে রাস্তায় পাটের কার্পেট পাতবে প্রশাসন৷ মন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র জানান, রাজ্য সরকার তীর্থযাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং রথযাত্রার ঐতিহ্য রক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে ৷
Published : July 3, 2026 at 3:13 PM IST
কলকাতা, 3 জুলাই: রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে শ্রাবণী মেলা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার ৷ আসন্ন রথযাত্রা ও শ্রাবণ মাসের তীর্থযাত্রা নিয়ে এ দিনের বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয় ৷ যেখানে রাজ্যের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী সব রথের সংরক্ষণ ও সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার ৷ এমনটাই জানিয়েছেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ সেই সঙ্গে শ্রাবণ মাসে শিবভক্তদের উপর হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি করা হবে ৷ পরবর্তী সময়ে এ নিয়ে মন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র জানান, রাজ্য সরকার তীর্থযাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং রথযাত্রার ঐতিহ্য রক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে ৷
মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র বলেন, "বাংলার বুকে এমন অনেক প্রাচীন রথ রয়েছে, যা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে ৷ পূর্বতন সরকার রাজ্যের এই প্রাচীন ঐতিহ্যগুলির দিকে একেবারেই নজর দেয়নি ৷ তাই নতুন সরকার এবার এই সমস্ত পুরনো রথের সংরক্ষণ ও সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ এর জন্য রাজ্য সরকারের তরফে প্রয়োজনীয় সবরকম সহায়তা করা হবে ৷"
শুধু রথযাত্রাই নয়, শ্রাবণ মাসে শিবভক্তদের সুবিধার দিকেও বিশেষ নজর দিচ্ছে প্রশাসন ৷ তারকেশ্বর, জলপাইগুড়ির জল্পেশ্বর এবং কালচিনির মহাকাল মন্দিরে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয় ৷ বাঁকে করে জল নিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে যান পুণ্যার্থীরা ৷ তাঁদের কথা মাথায় রেখে মন্দির সংলগ্ন এলাকাগুলিতে চিকিৎসা শিবির ও সহায়তা কেন্দ্র খোলা হবে ৷ পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যকে এবার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ৷ মন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র জানিয়েছেন, বিশেষ করে রবিবারগুলিতে পুণ্যার্থীদের উৎসাহ বৃদ্ধি করতে হেলিকপ্টার থেকে তাঁদের উপর পুষ্পবৃষ্টি করা হবে ৷
শ্রাবণী মেলার প্রস্তুতি নিয়ে বলতে গিয়ে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "গোটা বিষয়টি খোদ মুখ্যমন্ত্রীর নজরে রয়েছে ৷ পুণ্যার্থীদের যাতে বিন্দুমাত্র কষ্ট না-হয়, তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে ৷ পিডব্লিউডি, ইউডিএমএ, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর এবং তারকেশ্বর পুরসভা একযোগে এই কাজের তদারকি করছে ৷ শ্রাবণী মেলা নিয়ে একটা বড় ভাবনা রয়েছে রাজ্য সরকারের ৷ সেখানে বিভিন্ন জায়গায় রেস্টরুম, রাস্তায় জলের ব্যবস্থা, হেলথ ক্যাম্প, শৌচালয়, বায়ো টয়লেট এবং কনস্ট্রাক্টেড টয়লেটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে ৷ বিভিন্ন যে ঘাটগুলি আছে, সেগুলি ভীষণ সুন্দর করে সাজানো হচ্ছে ৷"
তিনি আরও জানিয়েছেন, চন্দননগরের আলো দিয়ে পুরো রাস্তা সাজানো হবে ৷ এমনকি বাস ও পাবলিক ট্রান্সপোর্টগুলিকেও বিশেষভাবে সাজানোর পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের ৷ ভক্তদের হাঁটার সুবিধার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, "রাস্তায় আমাদের যাঁরা ভক্তবৃন্দ যান, তখন রাস্তা অত্যন্ত গরম হয়ে যায় ৷ তাই আমরা ঠিক করেছি, তাঁদের পায়ে যাতে কষ্ট না-হয় তার জন্য জায়গায় জায়গায় আমরা পাটের কার্পেট পেতে দেব এবং সেই কার্পেটের উপর আমরা জল ঢেলে দেব, যাতে তাঁদের পায়ে কোনও অসুবিধা না-হয় ৷"
পাশাপাশি, ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য রেস্টরুমগুলিতে বড় স্ক্রিন লাগানো থাকবে ৷ সেখানে মন্দিরের ভিতরের ভিড়ের লাইভ ছবি সম্প্রচারিত হবে ৷ ফলে পুণ্যার্থীরা ভিড় বুঝে এগোতে পারবেন ৷ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগেও পর্যাপ্ত খাবার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকবে ৷ ভার্চুয়াল ইমেজিংয়ের মাধ্যমে কিছু বিশেষ ডিজাইনের পাশাপাশি থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও ৷