কেবল গঙ্গা নদী নয়, আসানসোলে দামোদর নদের দু’পারেও সৌন্দর্যায়ন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের

কেবল গঙ্গা নদী নয়, আসানসোলে দামোদর নদের দু’পারেও সৌন্দর্যায়ন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের
Beautification Plan for Damodar River Banks: দামোদরের দুই পারকে জুড়তে তৈরি হবে সেতু ৷ প্রকল্প নিয়ে রাইটস-এর সঙ্গে আলোচনা ৷ তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : November 10, 2026 at 2:16 PM IST
আসানসোল, 10 নভেম্বর: হুগলি নদীর দু’পারে সৌন্দর্যায়নের জন্য এনবিসিসি-র সঙ্গে 9টি মউ স্বাক্ষর করেছে রাজ্য সরকার ৷ গত 3 নভেম্বর সেই মউ স্বাক্ষর হয় ৷ তবে, শুধু গঙ্গা কলকাতা ও হাওড়ায় দুই পারের উন্নয়ন নয়, এবার জেলাতেও নদী কেন্দ্রীক উন্নয়নের পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের ৷ এমনটাই জানালেন রাজ্যে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী, দামোদর নদের দুই পারকে যুক্ত করতে তৈরি হবে সেতু ৷ পাশাপাশি, গঙ্গা নদীর মতো দামোদর নদকে কেন্দ্র করে রিভারফ্রন্ট গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের ৷
মন্ত্রীর বক্তব্য, "এতদিন গঙ্গা নদীকে শহর থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছিল ৷ তাকে ডেভলপমেন্টের অংশ করা হয়নি ৷ কিন্তু, অন্যান্য শহরে গিয়ে দেখেছি, নদীকে ঘিরে শহর গড়ে উঠেছে ৷ এবার সেইভাবেই গঙ্গার দুধারে পরিকল্পনামাফিক নতুন শহর গড়ে তোলা হবে ৷"
ইটিভি ভারতেই প্রথম গঙ্গার রিভার ফ্রন্ট উন্নয়নের কথা জানিয়েছিলেন রাজ্যের পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের মন্ত্রী অজয় পোদ্দার ৷ সম্প্রতি ন্যাশানাল বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশন লিমিটেড বা এনবিসিসি'র সঙ্গে নয়টি মউ স্বাক্ষর করেছে রাজ্য সরকার ৷ সেখানে হুগলি নদীর দু’পারে সৌন্দর্যায়ন ও উন্নয়নের নানান প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে ৷
রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেছেন, "শুধু হুগলি নদীর দু’পার নয়, আসানসোলেও দামোদর নদকে কেন্দ্র করে রিভারফ্রন্ট গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে ৷"
কেমন হতে পারে গঙ্গার দু’পার ?
গঙ্গার দু’পারের উন্নয়ন নিয়ে একটি বৃহৎ পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ তাঁর কথায়, সুন্দরবন অথবা ডায়মন্ডহারবার থেকে এই প্রকল্পের সূচনা হতে পারে ৷ গঙ্গার ধার বরাবর চার লেনের হাইওয়ে তৈরির পাশাপাশি মেট্রো রেল যোগাযোগের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখার কথা বলেন তিনি ৷ তাঁর প্রস্তাব, সুন্দরবন বা ডায়মন্ডহারবার থেকে মেট্রো পরিষেবা শুরু হয়ে তা এসে যুক্ত হতে পারে এসপ্ল্যানেডের সঙ্গে ৷
এর পাশাপাশি নদীর ধার বরাবর সাইকেল ট্র্যাক এবং শুধুমাত্র পথচারীদের জন্য পৃথক হাঁটার রাস্তা তৈরির পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন তিনি ৷ অর্থাৎ, গঙ্গার দু’পারকে শুধুমাত্র পরিবহনের রাস্তা হিসেবে নয়, বরং নাগরিকদের অবসর যাপন, শরীরচর্চা এবং বিনোদনের উপযুক্ত জায়গা হিসেবেও গড়ে তোলার ভাবনা রয়েছে ৷
এই প্রসঙ্গে মুম্বইয়ের মেরিন ড্রাইভের উদাহরণ টেনে অগ্নিমিত্রা বলেন, "আমার ইচ্ছা, কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় গঙ্গার এপার-ওপার দু’দিকই মেরিন ড্রাইভের আদলে সাজিয়ে তোলা হোক ৷ মেরিন ড্রাইভকেও ছাপিয়ে যেতে পারে এত সুন্দর করার পরিকল্পনা রয়েছে ৷" তিনি আরও বলেন, "নদীর দু’পারে হোটেল, অফিস, ব্যাঙ্ক-সহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে ৷ এর ফলে ওই এলাকাকে কেন্দ্র করে একটি সমৃদ্ধ অর্থনীতি গড়ে উঠতে পারে ৷"
অগ্নিমিত্রার বক্তব্য, এতদিন গঙ্গাকে শহরের উন্নয়ন পরিকল্পনার মূলস্রোতে সেভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি ৷ বরং শহরের পিছনের অংশ বা কার্যত ব্যাকইয়ার্ড হিসেবে গঙ্গা নদীকে রেখে দেওয়া হয়েছে ৷ অথচ বিশ্বের বিভিন্ন শহরে নদী কিংবা সমুদ্রকে কেন্দ্র করেই নগরোন্নয়নের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে ৷ সেই ধারণা থেকেই গঙ্গার দু’পারকে শহরের উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করার ভাবনা রয়েছে বলে জানান তিনি ৷
বাস্তবায়নের পরিকল্পনার কথা জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, "এই বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একাধিক সরকারি সংস্থা ও দফতরকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে ৷ ইতিমধ্যে এনবিসি'র সঙ্গে একটি সমঝোতাপত্র বা মউ স্বাক্ষর হয়েছে ৷ পাশাপাশি এই প্রকল্পে পোর্ট, কলকাতা পুরনিগম, হাওড়া পুরনিগম, পূর্ত দফতর এবং রেল-সহ একাধিক সংস্থার সমন্বয়ের প্রয়োজন হবে ৷"
তবে শুধু কলকাতাতেই নয় ৷ জেলাতেও এই ধরনের নদী কেন্দ্রিক উন্নয়নের কথা জানিয়েছেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ গঙ্গার দু’পারের দীর্ঘমেয়াদি নগরোন্নয়ন পরিকল্পনার পাশাপাশি আসানসোলে দামোদর নদকে কেন্দ্র করেও রিভারফ্রন্ট তৈরির ভাবনার কথা জানিয়েছেন তিনি ৷
অগ্নিমিত্রা বলেন, "আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা এলাকায় দামোদরের উপর একটি পাকা সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৷ সেই সেতুর সংলগ্ন এলাকাকে ঘিরে রিভারফ্রন্ট ডেভেলপমেন্টের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে ৷ এই প্রকল্প নিয়ে রেলওয়ের পরামর্শদাতা সংস্থা রাইটস-এর সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে ৷"
তিনি আরও জানান, বাঁকুড়া থেকে আসানসোল দক্ষিণের দিকে দামোদরের উপর সেতু নির্মাণ হবে ৷ সেখানে দামোদরের দু’পাশে একটা বড় জায়গাকে নিয়ে সৌন্দর্যায়নের পরিকল্পনা রয়েছে ৷ বিষয়টি নিয়ে দেখাশোনা শুরু হয়েছে ৷ আশা করা হচ্ছে দ্রুত কাজ শুরু করা যাবে ৷