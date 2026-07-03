জমি জট কাটিয়ে মালদায় 11 একরে তৈরি হবে জওহর নবোদয় বিদ্যালয়, পরিদর্শনে বিধায়ক

জমি জট কাটিয়ে মালদায় 11 একরে তৈরি হবে জওহর নবোদয় বিদ্যালয়, পরিদর্শনে বিধায়ক
কেন্দ্রীয় সরকারের খরচে স্কুলের জমি দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ ৷ সিবিএসই-র অধীনে বিনামূল্যে পঠনপাঠন ৷
Published : July 3, 2026 at 8:10 PM IST
মালদা, 3 জুলাই: কেন্দ্রীয় সরকার অনেক আগেই অনুমোদন দিয়েছিল ৷ কিন্তু, জমি জটে কেন্দ্রের সেই অনুমোদন কার্যকর হয়নি ৷ রাজ্যে ক্ষমতা বদলের সঙ্গে সঙ্গে সেই জট কেটে গেল ৷ পুরাতন মালদায় গড়ে উঠতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকারের জওহর নবোদয় বিদ্যালয় ৷ রাজ্য বাজেটেও এই স্কুল তৈরির উল্লেখ ছিল ৷ এবার সেই সমস্যা কাটিয়ে 11 একর জমি কেন্দ্রকে স্কুল তৈরির জন্য হস্তান্তর করল রাজ্য সরকার ৷
সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের একটি প্রতিনিধি দল প্রস্তাবিত এই স্কুলের জন্য জমি পরিদর্শন করে যায় ৷ বৃহস্পতিবারই রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছিলেন, এই স্কুল নির্মাণের জন্য পুরাতন মালদার ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের সৈয়দপুর লালদিঘি এলাকায় থাকা 11 একর জমি কেন্দ্রকে হস্তান্তর করা হয়েছে ৷ এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই মালদা জেলা জুড়ে খুশির হাওয়া ৷
শুক্রবার দুপুরে মালদা কেন্দ্রের বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা প্রস্তাবিত স্কুলের জমি পরিদর্শন করেন ৷ তিনি বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে মানুষের দাবি ছিল সৈয়দপুরে যাতে একটি নবোদয় স্কুল নির্মাণ করা হয় ৷ কেন্দ্রীয় সরকার দেশের প্রতিটি জেলায় এমন একটি স্কুল নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ মালদা জেলার জন্য ওই স্কুলের অনুমোদনও করেছে কেন্দ্র ৷"
তবে, জমি জট প্রসঙ্গে বিধায়ক ঘুরিয়ে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন ৷ তিনি বলেন, "কিন্তু, জমি ছাড়া তো স্কুল নির্মাণ করা যায় না ! আমি নিজে সৈয়দপুর মৌজায় 11 একর জমি দেখে তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকারকে বিষয়টি জানিয়েছিলাম ৷ 2022 সালে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই স্কুল নির্মাণের প্রস্তাব করেছি ৷ তিনিই তখন রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী ছিলেন ৷ কিন্তু, তিনি আমার আবেদনে কোনও কর্ণপাত করেননি ৷ অবশেষে বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সেই জট কেটেছে ৷"
উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই স্কুল নির্মাণের জন্য জমি হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করেছেন বলে বিধায়ক জানান ৷ জানা গিয়েছে, এই স্কুল হবে সম্পূর্ণ আবাসিক ৷ সিবিএসই বোর্ডের মাধ্যমে পঠনপাঠন পরিচালিত হবে ৷ ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার সুবিধে থাকবে ৷ স্কুলের নিজস্ব স্টেডিয়াম নির্মিত হবে ৷ পড়ুয়ারা সেখানে ইনডোর ও আউটডোর গেমস খেলতে পারবে ৷ সবচেয়ে বড় কথা, এই স্কুলে পড়াশোনার জন্য কারও একটি টাকাও খরচ করতে হবে না-বলে জানিয়েছেন মালদার বিধায়ক ৷ বিধায়ক বলছেন, "এই স্কুল নির্মিত হলে আদিবাসী অধ্যুষিত এই এলাকার পরিচয়টাই বদলে যাবে ৷"
স্থানীয় বাসিন্দা আশু রাজবংশী বলছেন, "আমরা চাই সৈয়দপুর লালদিঘিতে এই নবোদয় স্কুল খুব তাড়াতাড়ি চালু হোক৷ এই স্কুল নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমাদের সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ৷ এখানে এমন একটি স্কুলের বিশেষ প্রয়োজন ছিল ৷ এই স্কুলে পড়াশোনার জন্য কোনও পয়সা লাগবে না ৷ ছেলেমেয়েরা স্কুলের আবাসনে থেকে বিনা পয়সায় ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারবে ৷ এই স্কুল নির্মিত হলে এই এলাকায় তফশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মানুষের ভীষণ সুবিধে হবে ৷ তাঁরা টাকাপয়সা খরচ করে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করাতে পারে না ৷ এই স্কুল হলে তাঁদের কোনও সমস্যা থাকবে না ৷ আমরা খুব খুশি ৷"
এলাকার আরেক বাসিন্দা সুদীপ প্রামাণিক বলেন, "আমরা পিছিয়ে পড়া এলাকার বাসিন্দা ৷ ইংরেজি ভাষায় পড়াশোনা করা আমাদের কাছে স্বপ্নের মতো ৷ এমন একটি জায়গায় কেন্দ্রীয় সরকার একটি স্কুল নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ এবার আমাদের ছেলেমেয়েরা বিনা পয়সায় এই স্কুলে পড়তে পারবে ৷ আমরা ভীষণ খুশি ৷ এর জন্য দুই সরকারকে ধন্যবাদ জানাই ৷"