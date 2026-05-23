কালিম্পংয়ে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনে সবুজ সংকেত, রাজ্যে পালাবদলের সুফল পাহাড়ে !

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে এই বিষয়ে চিঠি লিখেছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা ৷ তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে কালিম্পংয়ে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনে সবুজ সংকেত দিল রাজ্য সরকার ৷

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও সাংসদ রাজু বিস্তা (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 23, 2026 at 7:45 PM IST

কালিম্পং, 23 মে: দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং অবহেলার পর অবশেষে কালিম্পং জেলায় একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে । পাহাড়ের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে ঢেলে সাজাতে বর্তমান রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগকে এক বড় জয় হিসেবে দেখছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা ।

দীর্ঘদিন ধরে পাহাড়ের বাসিন্দারা একটি মেডিক্যাল কলেজের দাবি জানিয়ে আসছিলেন । সাংসদ রাজু বিস্তা জানান, 2019 সাল থেকে তিনি বারবার এই প্রকল্পের জন্য দাবি তুললেও, তৎকালীন রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার কারণে তা আলোর মুখ দেখেনি । সাংসদ বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন আগের সরকার রাজনৈতিক সংকীর্ণতার কারণে পাহাড়ের এই গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্পটিকে বারবার আটকে দিয়েছিল । তবে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে । বর্তমান বিজেপি সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রগতিশীল ও জনমুখী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে পাহাড়ের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে ।"

কালিম্পংয়ে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনে সবুজ সংকেত (ছবি-বিক্ষপ্তি)

গত 10 মে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে লেখা এক চিঠিতে সাংসদ রাজু বিস্তা কালিম্পং জেলা হাসপাতালকে মেডিক্যাল কলেজে উন্নীত করার প্রয়োজনীয়তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন । চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, পাহাড়ের দুর্গম ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে রোগীদের চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে পৌঁছাতে প্রায় 3 থেকে 15 ঘণ্টা সময় লাগে । বর্ষাকালে রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে, তা সাধারণ মানুষের জন্য মরণফাঁদ হয়ে দাঁড়ায় ।

সাংসদের এই জোরালো সওয়ালের পর বর্তমান রাজ্য সরকার অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখে । সাংসদের এই আবেদনের প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, কালিম্পং ছাড়াও আলিপুরদুয়ার, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলায় নতুন মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব দ্রুত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হবে । রাজ্য সরকারের এই ঘোষণায় পাহাড়ের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এক নতুন গতির সঞ্চার হয়েছে ।

এই প্রকল্পের জন্য সাংসদ রাজু বিস্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিরন্তর সহযোগিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন । তিনি আরও বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নমূলক রূপরেখা এবং রাজ্যে বর্তমান সরকারের সক্রিয় ভূমিকার ফলেই এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়েছে ।"

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, রাজ্যের এই রাজনৈতিক পালাবদল পাহাড়ের উন্নয়ন প্রশ্নে এক নতুন সংস্কৃতির সূচনা করেছে । স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এই পরিকাঠামো গড়ে উঠলে একদিকে যেমন পাহাড়ের মানুষের চিকিৎসা বাবদ আর্থিক বোঝা কমবে, তেমনই স্বাস্থ্য পরিষেবার মানও কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাবে । দীর্ঘদিনের দাবিপূরণের পথে এই অগ্রগতির সংবাদে কালিম্পং-সহ গোটা পাহাড় জুড়ে আশার আলো দেখা দিয়েছে ।

