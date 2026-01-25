শিটাকে মাশরুম: কেজিতে দাম হাজার টাকা ! পাহাড়ে চাষিদের ভাগ্য ফেরাতে বড় উদ্যোগ রাজ্যের

শিটাকে মাশরুম: কেজিতে দাম হাজার টাকা ! পাহাড়ে চাষিদের ভাগ্য ফেরাতে বড় উদ্যোগ রাজ্যের
দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের চাষিদের আয় বাড়াতে এই বিশেষ প্রজাতির মাশরুম চাষে জোর দিচ্ছে রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দফতর ৷
Published : January 25, 2026 at 1:26 PM IST
কালিম্পং, 25 জানুয়ারি: পাহাড়ের অর্থনীতিতে এবার নয়া জোয়ার আনতে চলেছে মাশরুম চাষ । তবে যে সে মাশরুম নয়, অত্যন্ত সুস্বাদু এবং ওষধি গুণ সম্পন্ন 'শিটাকে মাশরুম' (Shiitake Mushroom)। আন্তর্জাতিক বাজারে যার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে । দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের চাষিদের আয় বাড়াতে এবার এই বিশেষ প্রজাতির মাশরুম চাষে জোর দিচ্ছে রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দফতর (FPI&H) ।
দফতরের আধিকারিকদের আশা, এই উদ্যোগে পাহাড়ের কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে । বাজারে এই মাশরুমের দাম প্রায় এক হাজার টাকা প্রতি কেজি, যা প্রথাগত চাষের তুলনায় অনেক বেশি লাভজনক । রাজ্য সরকারের এই বিশেষ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হল পাহাড়ি এলাকায় কর্মসংস্থান তৈরি করা এবং চাষিদের বিকল্প আয়ের পথ দেখানো ।
দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, কালিম্পং-1 ব্লকে ইতিমধ্যেই 21 জন উপভোক্তা বা চাষিকে চিহ্নিত করা হয়েছে । তাঁদের এই চাষ শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম কারিগরি সহায়তা এবং 'হ্যান্ডহোল্ডিং' সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে । সরকারি তরফে জানানো হয়েছে, এই প্রোমোশন স্কিম বা প্রকল্পটি সফলভাবে শেষ হলে চাষিদের এককালীন 50 শতাংশ ভর্তুকিও দেওয়া হবে । সব ঠিক থাকলে চলতি বছরের মাঝামাঝি সময়েই এই মাশরুমের উৎপাদন শুরু হয়ে যাবে বলে আশা করছে দফতর ।
কেন শিটাকে মাশরুম ?
শিটাকে মাশরুম মূলত পূর্ব এশীয় দেশগুলিতে জনপ্রিয় হলেও বর্তমানে সারা বিশ্বেই এর কদর বেড়েছে । এর স্বাদে যেমন আভিজাত্য রয়েছে, তেমনই এতে রয়েছে প্রচুর পুষ্টিগুণ । কিন্তু সাধারণ মাশরুমের মতো খড় বা ধানের ভুষিতে এর চাষ হয় না । এর চাষ পদ্ধতি বেশ অভিনব এবং দীর্ঘমেয়াদী ।
দফতরের বিশেষজ্ঞদের মতে, শিটাকে মাশরুম চাষের জন্য শক্ত কাঠের গুঁড়ি বা 'লগ' (Logs) প্রয়োজন হয় । বিশেষ করে ওক গাছের কাঠ এই চাষের জন্য আদর্শ । কারণ ওক কাঠ অনেক বেশি টেকসই হয় এবং এর মধ্যে থাকা পুষ্টিগুণ মাশরুমের বেড়ে ওঠার জন্য সহায়ক । হিমালয়ের পাদদেশ ও পাহাড়ি এলাকার আবহাওয়া এই চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী । ওক ছাড়াও ম্যাপেল, বিচ এবং সুইটগামের মতো শক্ত কাঠেও এই মাশরুম ফলানো সম্ভব ।
চাষের অভিনব পদ্ধতি
চাষের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে গিয়ে দফতরের এক কর্তা বলেন, "এটি একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি । প্রথমে কাঠের গুঁড়ি বা লগে ড্রিল করে ছোট ছোট গর্ত করা হয় । এরপর সেই গর্তে মাশরুমের বীজ বা 'স্পন' (Spawn) ঢুকিয়ে দেওয়া হয় । বাইরের বাতাস যাতে ক্ষতি করতে না পারে, তাই মোম দিয়ে সেই গর্তগুলি সিল করে দেওয়া হয় । এরপর কয়েক মাস ধরে সেই কাঠে মাশরুমের মাইসেলিয়াম বা শিকড় ছড়াতে থাকে ।"
তিনি আরও জানান, নির্দিষ্ট সময় পর ওই কাঠের গুঁড়িগুলিকে জলে ভিজিয়ে রাখা হয়, যাকে বলা হয় 'ফোর্সিং' (Forcing)। এর ফলেই কাঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে মাশরুম । একবার ঠিকমতো লগ তৈরি করতে পারলে তা থেকে বেশ কয়েক বছর ধরে ফলন পাওয়া যায়, যা চাষিদের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী আয়ের উৎস হতে পারে ।
পাহাড়ে মাশরুম হাব ও বাজারজাতকরণ
দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ে অবশ্য শিটাকে চাষ একেবারে নতুন নয় । স্থানীয় চাষিরা ইতিমধ্যেই নিজস্ব উদ্যোগে ছোট ছোট স্তরে এই চাষ করে আসছেন । 'হিলস শিটাকে মাশরুম হাব'-এর মতো উদ্যোগের মাধ্যমে তাঁদের প্রশিক্ষণ ও বাজারজাতকরণের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে । এবার সরকার সরাসরি আসরে নামায় এই ক্ষেত্রটি আরও সংগঠিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে ।
শিলিগুড়ির বাজারেও এই মাশরুমের ভালো চাহিদা রয়েছে । বিশেষত শুকনো বা 'ড্রায়েড' শিটাকে মাশরুম ডিস্ট্রিবিউটরদের মাধ্যমে সমতলের বিভিন্ন বাজারে এবং রেস্তোরাঁয় পৌঁছে যাচ্ছে । সরকারি আধিকারিকদের মতে, ওক গাছের কাঠে থাকা শর্করা এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদান শিটাকে মাশরুমের গুণমান অনেক বাড়িয়ে দেয় । যেহেতু পাহাড়ে প্রাকৃতিকভাবেই ওক গাছ জন্মায়, তাই কাঁচামালের জোগান নিয়েও খুব একটা সমস্যা হবে না ।
রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপে খুশি পাহাড়ের কৃষি মহল । তাদের মতে, গতানুগতিক চাষের বাইরে গিয়ে এই ধরনের 'হাই ভ্যালু ক্রপ' বা উচ্চমূল্যের ফসলের চাষ পাহাড়ি অর্থনীতির চেহারাই বদলে দিতে পারে । এখন দেখার, চলতি বছরের মাঝমাঝিতে উৎপাদনের পর এই মাশরুম পাহাড়ের চাষিদের মুখে কতটা হাসি ফোটাতে পারে ।