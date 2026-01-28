4 বারের নোটিশেও নীরব নবান্ন, ভিনরাজ্যে পর্যবেক্ষক হিসেবে বাংলার 25 IPS-IAS কে বেছে নিল কমিশন
ফরম্যাট-এ ও ফরম্যাট-বি তালিকা তৈরি করে পাঠাতে বলা হয়েছিল রাজ্যকে ৷ 16 ডিসেম্বরের শেষ নোটিশেও জবাব দেয়নি প্রশাসন, অভিযোগ কমিশনের ৷
কলকাতা, 28 জানুয়ারি: মোট চারবার নোটিশ পাঠানোর হয়েছিল রাজ্যের মুখ্যসচিবকে ৷ কিন্তু, কোনোবারই রাজ্যের তরফে জবাব মেলেনি ৷ তাই এবার জাতীয় নির্বাচন কমিশন নিজেরাই রাজ্য থেকে 25 জন আইএএস ও আইপিএস আধিকারিককে বেছে নিলেন ৷ আর এই আইএএস ও আইপিএস-দের বাছা হয়েছে ভিনরাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন ও উপনির্বাচনে অবজারভার হিসেবে নিয়োগের জন্য ৷
উল্লেখ্য, 2025 সালের 24 নভেম্বর জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানশ ভারতী রাজ্যের মুখ্যসচিবকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন ৷ সেখানে বলা হয়েছিল, চলতি বছরের প্রথমার্ধেই অসম, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরল ও পুদুচেরিতে বিধানসভা নির্বাচন সঙ্গে একাধিক উপনির্বাচনও রয়েছে ৷ তাই অন্য রাজ্যের ভোটের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে 1996 সাল থেকে 2016 সালের ব্যাচের কর্মরত আইএএস এবং আইপিএস আধিকারিকদের তালিকা পাঠাতে হবে ৷
কিন্তু, রাজ্যের তরফে সেই চিঠির কোনও জবাব দেওয়া হয়নি ৷ ফলে 2 ডিসেম্বর কমিশন প্রথম রিমাইন্ডার পাঠায় রাজ্যকে ৷ বলা হয়, 5 ডিসেম্বরের মধ্যে 'ফরম্যাট-এ' ও 'ফরম্যাট-বি' তালিকা তৈরি করে কমিশনকে পাঠাতে হবে ৷ অভিযোগ, সেই নোটিশের কোনও জবাব দেয়নি রাজ্য সরকার ৷
এরপর 9 ডিসেম্বর দ্বিতীয় এবং 16 ডিসেম্বর তৃতীয়বারের জন্য রিমাইন্ডার দেওয়া হয় রাজ্য সরকারকে ৷ শেষবারের রিমাইন্ডারে বলা হয়, "19 ডিসেম্বরের মধ্যে ই-মেলে 'ফরম্যাট-এ' ও 'ফরম্যাট-বি' আইএএস এবং আইপিএস আধিকারিকদের তালিকা না-এলে নির্বাচন সংক্রান্ত প্রস্তুতিতে বিঘ্ন ঘটতে পারে ৷"
কিন্তু, একমাসের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও কমিশনের চিঠির জবাব বা আধিকারিকদের তালিকা পাঠায়নি রাজ্য সরকার ৷ তাই এবার স্বতঃপ্রণোদিতভাবে রাজ্যের 25 জন আধিকারিককে বেছে নিল কমিশন ৷ সেখান থেকেই অসম, কেরল, তামিলনাড়ু ও পুদুচেরিতে আসন্ন নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় অবজার্ভার নিয়োগ করা হয়েছে ৷
কমিশনের প্রকাশিত তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে মোট 25 জন সিনিয়র আধিকারিকের নাম রয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে 15 জন আইএএস এবং 10 জন আইপিএস আধিকারিক। তালিকায় রয়েছেন হাওড়া এবং আসানসোল-দুর্গাপুরের পুলিশ কমিশনাররা ৷