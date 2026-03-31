ETV Bharat / state

পূর্ব কলকাতা জলাভূমির 10 কিমি বাঁধে বৃক্ষরোপণের সিদ্ধান্ত প্রশাসনের

ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারির আগেই টেন্ডার হয় এই কাজের৷ ব্যয় বরাদ্দ প্রায় 67.9 লক্ষ টাকা৷

পূর্ব কলকাতা জলাভূমি (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 31, 2026 at 3:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 31 মার্চ: ক্রমবর্ধমান বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পূর্ব কলকাতা জলাভূমি বা ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ডসে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নিতে চলেছে রাজ্য প্রশাসন৷ বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হওয়ার আগেই এই নিয়ে দরপত্র আহ্বান করা হয় পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের গ্রিন প্রজেক্টস উইং-এর তরফে৷ 'ন্যাশনাল ক্লিন এয়ার প্রোগ্রাম'-এর অধীনে এই বৃক্ষরোপণ হবে৷ পূর্ব কলকাতা জলাভূমি এলাকার হারাণপুর থেকে নয়াবাদ পর্যন্ত প্রায় 10 কিলোমিটার দীর্ঘ বাঁধ এলাকা জুড়ে করা হবে এই বৃক্ষরোপণ।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই প্রকল্পের জন্য আনুমানিক 67.9 লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। বন দফতরের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘আমাদের মূল ধারণাটি শুধু গাছ লাগানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং রোপণ করা গাছগুলি যাতে ঠিকমতো বাঁচে এবং বেড়ে ওঠে, তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। সেই কারণেই এই প্রকল্পে এক বছর ধরে গাছগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।’’

প্রশাসন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি এই উদ্যোগের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে স্থানীয় মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়টিও। সরকারি নির্দেশিকা মেনেই এই বৃক্ষরোপণ প্রকল্পে স্থানীয় স্তরের শ্রমিকদের কাজে লাগানো হবে। বিশেষত এলাকার জব কার্ড প্রাপকদের এই কাজে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, স্থানীয় শ্রমিকরা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং গাছগুলির পরিচর্যা আরও নিখুঁতভাবে করা সম্ভব হবে। এর ফলে এলাকার প্রান্তিক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগও বৃদ্ধি পাবে।

পূর্ব কলকাতা জলাভূমি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি 'রামসার সাইট'। শহরের যাবতীয় বর্জ্য প্রাকৃতিকভাবে পরিশোধন করা থেকে শুরু করে জীববৈচিত্র্য রক্ষায় এই জলাভূমির ভূমিকা অনস্বীকার্য। এখানে জল, বর্জ্য এবং বন্যপ্রাণের এক অদ্ভুত সহাবস্থান দেখা যায়। কিন্তু ক্রমবর্ধমান নগরায়ন এবং জনসংখ্যার চাপে এই প্রাকৃতিক ভারসাম্য বারবার হুমকির মুখে পড়ছে। তাই জলাভূমির পাড় বরাবর এই পরিকল্পিত সবুজ আচ্ছাদন তৈরি হলে, তা এই ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্রকে একটি বাড়তি সুরক্ষা বলয় প্রদান করবে। একই সঙ্গে শহরের সামগ্রিক দূষণ রোধেও এটি কার্যকরী ভূমিকা নেবে।

কিছুদিন আগেই এই পূর্ব কলকাতা জলাভূমি এলাকাই খবরের শিরোনামে উঠে এসেছিল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কারণে। নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার অন্তর্গত এই জলাভূমি অঞ্চলে একটি কারখানার গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রায় 21 জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় এবং বেশ কয়েকজন নিখোঁজ হন। এই ঘটনার পর জলাভূমি এলাকায় অবৈধ নির্মাণ এবং পরিবেশের নিয়ম লঙ্ঘন নিয়ে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। নাগরিক সমাজ এবং পরিবেশকর্মীরা জলাভূমি রক্ষায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন।

সেই প্রেক্ষাপটে বন দফতরের এই নতুন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। 'ন্যাশনাল ক্লিন এয়ার প্রোগ্রাম'-এর মতো জাতীয়স্তরের পরিবেশ রক্ষা কর্মসূচির আওতায় এই কাজ হওয়ায়, তা শহরের দূষণ নিয়ন্ত্রণেও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলবে। এখন দেখার, প্রশাসনিক স্তরে শুরু হওয়া এই উদ্যোগ বাস্তবের মাটিতে কতটা সফলভাবে রূপায়িত হয় এবং পূর্ব কলকাতা জলাভূমি তার স্বাভাবিক সবুজ রূপ কত দ্রুত ফিরে পায়।

আরও পড়ুন -

  1. কলকাতায় বিপন্ন গাছ ! সবুজ ফেরাতে মেয়রকে চিঠি পরিবেশ আন্দোলন মঞ্চের
  2. নজরে পরিবেশ, পূর্ব কলকাতা জলাভূমিতে শহরে প্রথম 'প্রকৃতির জীবন্ত পাঠশালা'

TAGGED:

EAST KOLKATA WETLANDS
পূর্ব কলকাতা জলাভূমি
বৃক্ষরোপণ
POLLUTION
TREE PLANTATION PROGRAMME

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.