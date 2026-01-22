ETV Bharat / state

ভোটের আগে বড় সিদ্ধান্ত, WBCS অফিসারদের জন্য 140টি নতুন পদ তৈরি নবান্নর

বহু ডব্লিউবিসিএস অফিসার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে এই দাবি জানিয়েছিলেন ।

WBCS officers post
WBCS অফিসারদের জন্য 140টি নতুন পদ তৈরি নবান্নর (নিজস্ব ছবি)
ETV Bharat Bangla Team

January 22, 2026

কলকাতা, 22 জানুয়ারি: বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক প্রাক্কালে রাজ্যের প্রশাসনিক মহলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ৷ ডব্লিউবিসিএস অফিসারদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে তৈরি করা হল বিপুল সংখ্যক পদ । বুধবার নবান্ন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পদ বৃদ্ধির এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে ।

সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রশাসনের শীর্ষস্তরে সব মিলিয়ে মোট 140টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে । ভোটের আগে রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে স্বভাবতই খুশির হাওয়া আমলা মহলে । দীর্ঘদিনের বঞ্চনা বা ক্ষোভ প্রশমিত করে প্রশাসনিক কাজে আরও গতি আনতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে ।

WBCS officers post
নবান্ন থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে (নিজস্ব ছবি)

রাজ্যের কর্মী ও প্রশাসনিক সংস্কার বিষয়ক দফতরের সচিব রাজ্যপালের নির্দেশ মেনে বুধবার এই বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন । সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী, ডব্লিউবিসিএস ক্যাডারের জন্য বিশেষ সচিব পর্যায়ে অতিরিক্ত 40টি পদ তৈরি করা হয়েছে । পাশাপাশি, যুগ্মসচিব পর্যায়ে আরও 100টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে । অর্থাৎ মোট 140টি পদ বাড়ল ।

প্রশাসনের শীর্ষস্তরে পদোন্নতির ক্ষেত্রে পদ না-থাকার কারণে দীর্ঘদিন ধরে যে জট বা 'স্থবিরতা' তৈরি হয়েছিল, এই নতুন পদ সৃষ্টির ফলে তা অনেকটাই কাটবে এবং বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই ঘোষণা প্রশাসনিক কর্তাদের মনোবল অনেকটাই বাড়িয়ে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে ।

ডব্লিউবিসিএস অফিসারদের এই দাবি অবশ্য আজকের নয় । দীর্ঘ সময় ধরেই তাঁরা পদোন্নতি এবং ক্যাডার স্ট্রাকচার রিফর্ম নিয়ে সরব ছিলেন । বামফ্রন্ট জমানাতেও এই নিয়ে একাধিকবার দাবি জানানো হয়েছিল বলে অফিসারদের একাংশের অভিযোগ ৷ তাঁদের দাবি, তখন বিষয়টিতে সেভাবে কোনও মান্যতা দেওয়া হয়নি ।

রাজ্যে পালাবদলের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিয়েছিলেন । অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী কথা রাখলেন বলে প্রশাসনিকমহলের মত । এতদিন পদ খালি না থাকায় বা পর্যাপ্ত পদ না থাকায় নির্দিষ্ট সময় অন্তর পদোন্নতি আটকে যাচ্ছিল বহু অফিসারের । এবার সেই রাস্তার কাঁটা সরল । এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে রয়েছে দীর্ঘ আলোচনা ও পর্যালোচনা ।

প্রসঙ্গত, গত 2025 সালের 24 ডিসেম্বর ডব্লিউবিসিএস আধিকারিকদের সংগঠনের সঙ্গে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সেখানেই অফিসাররা তাঁদের পেশাগত সমস্যার কথা তুলে ধরেন । মূলত দুটি দাবি ছিল তাঁদের । প্রথমত, বিশেষ সচিব পদে টানা দু'বছর কাজ করার পর যাতে সিনিয়ির বিশেষ সচিব পদে পদোন্নতি দেওয়া হয় । দ্বিতীয়ত, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব বা বিশেষ সচিবের মতো শীর্ষস্তরের বেতন কাঠামোয় পদোন্নতির ক্ষেত্রে যে দীর্ঘকালীন স্থবিরতা তৈরি হয়েছে, তা কাটাতে পদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ।

সেই বৈঠকের পরেই মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের পৃথক পৃথকভাবে চিঠি পাঠিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছিলেন । চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন, আলোচনায় উঠে আসা দাবিগুলি বাস্তবায়নের পথে রাজ্য সরকার এগোচ্ছে । সেই প্রতিশ্রুতিই এবার বাস্তবে রূপ পেল । বুধবার বিকেলের পর থেকেই নবান্নের অলিন্দে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই বিজ্ঞপ্তি ।

বহু ডব্লিউবিসিএস অফিসার জানিয়েছেন, তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে এই দাবি জানিয়েছিলেন । মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের নিরাশ করেননি । বিধানসভা ভোটের আগে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ায় অফিসারদের কেরিয়ার গ্রাফে বড় পরিবর্তন আসবে । এই বিষয়টি কার্যকর হলে ডব্লিউবিসিএস আধিকারিকদের একটি বড় অংশ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবেন । রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, নির্বাচনের আগে আমলাদের সন্তুষ্ট রাখতে এবং প্রশাসনিক কাজে সমন্বয় বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার ।

NABANNA
WBCS OFFICERS RECRUITMENT
ডব্লিউবিসিএস অফিসার
ডব্লিউবিসিএস অফিসার নিয়োগ
WBCS OFFICERS POST

