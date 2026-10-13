পুজোর মুখে স্কুলশিক্ষায় বড় রদবদল রাজ্যের, 3 বোর্ডের দায়িত্বে নয়া মুখ

পুজোর মুখে স্কুলশিক্ষায় বড় রদবদল রাজ্যের, 3 বোর্ডের দায়িত্বে নয়া মুখ
Reshuffle in School Education: উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে সভাপতি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে ৷ প্রাথমিক ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদে গঠন করা হয়েছে নতুন অ্যাড-হক কমিটি ৷
Published : October 13, 2026 at 11:48 PM IST
কলকাতা, 13 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর মুখে শিক্ষাক্ষেত্রে বড়সড় রদবদল করল রাজ্য সরকার ৷ একই সঙ্গে তিনটি বোর্ডেই বদল হল ৷ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে সভাপতি হিসেবে নিয়োগ করা হল অধ্যাপক অসিতকুমার মণ্ডলকে ৷ রাজ্যের প্রাথমিক ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদে নতুন অ্যাড-হক কমিটি গঠন করা হয়েছে ৷ দুই পর্ষদেরই নতুন সভাপতি এবং কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে ।
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া কলেজের সহযোগী অধ্যাপক রবিরঞ্জন সেনকে । অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নতুন সভাপতি হয়েছেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগের ডিন অধ্যাপক লালু দাস । মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন নীলাদ্রিশেখর সিংহ ।
উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নতুন সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নতুন সভাপতি হলেন অধ্যাপক অসিতকুমার মণ্ডল । বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগের ডিন অসিতকুমার মণ্ডলকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মঙ্গলবার থেকেই ৷ এই নিয়ে এদিনই স্কুলশিক্ষা দফতরের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তিনি এই পদে থাকবেন । সরকার বদলের পর এই দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন মসিউর রহমান । কিন্তু তাঁর কতদিন মেয়াদ ছিল, সেই বিষয়টি স্পষ্ট ছিল না । উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টার শেষ হওয়ার আগেই নতুন সভাপতির নাম ঘোষণা করা হল ।
প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদে অ্যাড-হক কমিটি
প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ পরিচালনার জন্য নতুন অ্যাড-হক কমিটি গঠন করেছে রাজ্য ৷ কমিটিতে রয়েছেন মোট 12 জন সদস্য । তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনের বিধায়ক বুধরাই টুডু, কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেনের সহকারী অধ্যাপক সৌমন অধিকারী, হাওড়ার আমতার প্রধান শিক্ষক পিন্টু পাড়ুই, পূর্ব বর্ধমানের প্রধান শিক্ষক দীপক মণ্ডল এবং সহকারী শিক্ষিকা ইন্দ্রাণী কুণ্ডু । সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই কমিটির কার্যকালের মেয়াদ এক বছর । ওই কমিটির সভাপতি অধ্যাপক রবিরঞ্জন সেন ৷
দায়িত্ব পাওয়ার পর তিনি জানান, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে তার সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাঁর লক্ষ্য । কাটোয়া কলেজের ইতিহাসের এই শিক্ষকের কথায়, ‘‘যা সমস্যা রয়েছে, তার সমাধান করে প্রাথমিক শিক্ষা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই আমার লক্ষ্য ।’’
মধ্যশিক্ষা পর্ষদে অ্যাড-হক কমিটি
মধ্যশিক্ষা পর্ষদেও নতুন অ্যাড-হক কমিটি করা হয়েছে ৷ সেখানে সভাপতি হয়েছেন অধ্যাপক লালু দাস ৷ সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন উত্তর 24 পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক নীলাদ্রিশেখর সিংহ । কমিটির অন্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন কলকাতার বেলেঘাটা শান্তি সংঘ বিদ্যায়তন ফর গার্লসের প্রধান শিক্ষিকা সুস্মিতা মণ্ডল, দক্ষিণ 24 পরগনার খাঁড়াপাড়া হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক বিধান গায়েন, মালদার চরসুজাপুর হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক উজ্জ্বলকুমার তালুকদার এবং কলকাতার হেয়ার স্কুলের সহকারী শিক্ষক আশিসকুমার সিংহ ।
রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর বিভিন্ন প্রশাসনিক কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল । সেই সময় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তৎকালীন সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় পদ ছেড়েছিলেন। এর পর অস্থায়ীভাবে পর্ষদের সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হল লালু দাসকে। দায়িত্ব পাওয়ার পর তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন সমস্যা সমাধান এবং তার সংস্কারে উদ্যোগী হবেন তিনি ।
লালু দাসের কথায়, সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাধারণ মানুষের, বিশেষত প্রান্তিক এলাকার মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই তাঁর অন্যতম লক্ষ্য । স্কুলছুট পড়ুয়াদের ফের স্কুলে ফিরিয়ে আনা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যান্য সমস্যার সমাধানেও উদ্যোগী হবেন তিনি । এক্ষেত্রে স্কুলশিক্ষা দফতর ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সহযোগিতা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন নতুন সভাপতি ।
তাঁর বক্তব্য, ‘‘সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিটি সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে প্রান্তিক মানুষের কাছে যেন পৌঁছে যায়, সেই চেষ্টা করব । স্কুলছুটদের স্কুলে ফেরানো, অন্য যে সব সমস্যা রয়েছে, সবই সমাধানের চেষ্টা করব স্কুলশিক্ষা দফতরের এবং মন্ত্রীর সাহায্য নিয়ে । মানুষ যেন সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়, সেই দায়িত্ব নিচ্ছি ।’’
সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নতুন অ্যাড-হক কমিটি 12 অক্টোবর 2027 পর্যন্ত কাজ করবে । তবে তার আগে রাজ্য সরকার নতুন কোনও নির্দেশ জারি করলে সেই নির্দেশই কার্যকর হবে ।
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