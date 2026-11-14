ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ, কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস মামলায় সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য

ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ, কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস মামলায় সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য
kolkata corporation ward Rearrangement: ডিভিশন বেঞ্চ মামলার নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ভোট ঘোষণার উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছিল ৷
Published : November 14, 2026 at 6:59 AM IST
কলকাতা, 14 নভেম্বর: কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ রাজ্য সরকার।
গত 6 নভেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য এবং বিচারপতি অর্জুন রায় মুখোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস মামলার নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ভোট ঘোষণার উপর স্থগিতাদেশ জারি করে। পাশাপাশি, নির্দেশে বলা হয় একক বেঞ্চে মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করতে পারবে না। এই আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছে রাজ্য।
পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করে 144 থেকে 209 করা হয়েছে। রাজ্যের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সিপিআইএম এর প্রাক্তন কাউন্সিলর দীপু দাস কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। 29 অক্টোবর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের বেঞ্চ প্রথমে এই মামলায় কোনও অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ দেয়নি।
তবে, সব পক্ষকে এক মাসের মধ্যে হলফনামা জমা দিতে নির্দেশ দেয় বেঞ্চ। সেই আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করেছিলেন দীপু। এবার রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে।
দীপুর অভিযোগ ছিল, রাজ্যের শাসক দল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে সাধারণ পুরবাসীর কোনও লাভ হবে না। কোন যুক্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই ৷ কলকাতা পুরনিগমের নির্বাচিত বোর্ড ভেঙে দিয়ে সেখানে প্রশাসক বসিয়ে তারপর ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব দেওয়া বেআইনি। আইনে তার অনুমতিই নেই। কারণ প্রশাসক কখনই সেই প্রস্তাব দিতে পারেন না।
যদিও রাজ্যের পক্ষেও যুক্তি দেওয়া হয় পুর আইন মেনেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত আসলে সাধারণ মানুষের স্বার্থেই। এই ধরনের মামলার গ্রহণযোগ্যতা নেই। প্রথমে সিঙ্গল বেঞ্চ সেই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিতে অস্বীকার করে। কিন্তু পরে ডিভিশন বেঞ্চ জানায় আপাতত সিঙ্গল বেঞ্চে মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত রাজ্য নির্বাচন কমিশন পুরভোটের ঘোষণা করতে পারবে না।
ডিভিশন বেঞ্চে 6 নভেম্বর শুনানিতে মামলাকারীর হয়ে আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেছিলেন, "5 অগস্ট কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে প্রস্তাব দেওয়া হয় । 7 অগস্ট জানানো হয় 144 থেকে 209 করা হয়েছে ওয়ার্ড সংখ্যা । 11 সেপ্টেম্বর চুড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয় । যে ভাবে দ্রুততার সঙ্গে করা হয়েছে, তা নিয়েই আপত্তি । কোনও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়নি । সাধারণ মানুষের বক্তব্য শোনা হয়নি । পুর পরিষেবা উন্নতি করার লক্ষে নয়, বরং রাজনৈতিক কারণেই তড়িঘড়ি এই ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে ।"
বিকাশ আদালতের সামনে বলেন, "রাজ্য সরকার পুরনিগমের সুপারিশ অনুযায়ী ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে । কিন্তু রাজ্যে পালাবদলের পর কলকাতা পুরনিগমের বোর্ড ভেঙে দেওয়া হয়েছিল । তারপর প্রশাসকের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে । কলকাতা পুরনিগমে নির্বাচিত বোর্ড ছিল না । ফলে পুরো সিদ্ধান্তই হয়ে যাচ্ছিল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত । কর্পোরেশনের একজন কর্মচারী কি ডিলিমিটেশন-এর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ?"
পাল্টা রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) সুরজিৎ নাথ মিত্র বলেছিলেন, "পুর আইন মেনেই ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । সব পক্ষকে নিজেদের বক্তব্য জানাতে সময় দেওয়া হয়েছিল । এই ধরনের মামলা এখন গ্রহণযোগ্য নয় । একমাত্র নির্বাচনের পর ইলেকশন পিটিশন মামলা করা যেতে পারে ৷"