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আবাস যোজনা: অসম্পূর্ণ বাড়ির কাজ শেষ করতে কেন্দ্রের দ্বারস্থ রাজ্য সরকার

কেন্দ্রের তরফে সবুজ সংকেত এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ মিললেই উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে ।

Awas Yojana
আবাস যোজনা নিয়ে কেন্দ্রের দ্বারস্থ রাজ্য সরকার (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 7, 2026 at 1:12 PM IST

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​কলকাতা, 7 জুলাই: প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বা 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের বকেয়া টাকা দ্রুত পেতে এবার কেন্দ্রের দ্বারস্থ রাজ্য । দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা এই গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পের গতি আনতে এবং উপভোক্তাদের দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ দ্রুত পৌঁছে দিতে কেন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ আর্থিক সহযোগিতা চাইল রাজ্যের বর্তমান 'ডবল ইঞ্জিন' সরকার । নবান্ন সূত্রে খবর, কেন্দ্রের তরফে সবুজ সংকেত এবং প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ মিললেই উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া হবে । ​

কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম মেগা প্রকল্প এই 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা' । রাজ্যের পূর্বতন তৃণমূল সরকার এই প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে 'বাংলার বাড়ি' রেখেছিল । জানা গিয়েছে, অতীতে কেন্দ্রের তরফে এই প্রকল্পের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হলে, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকেই সাধারণ মানুষের মাথার উপর ছাদ তৈরি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ।

সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী, 60 হাজার টাকা করে মোট দুটি কিস্তিতে 1 লক্ষ 20 হাজার টাকা উপভোক্তাদের দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তৎকালীন রাজ্য সরকার । কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হয়েছে । তৃণমূল কংগ্রেসকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ডবল ইঞ্জিন সরকার । আর ক্ষমতায় এসেই এই আটকে থাকা প্রকল্পগুলি দ্রুত সম্পূর্ণ করতে তৎপর হয়েছে নতুন প্রশাসন ।

2022 সালের 9 মার্চ থেকে কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা অনুযায়ী আবাস প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে । এর জেরে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন রাজ্যের লক্ষাধিক গরিব মানুষ । ব্যাহত হচ্ছে তাঁদের পাকা বাড়ির স্বপ্ন । জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই 'বাংলার বাড়ি' (গ্রামীণ) প্রকল্পে রাজ্যের প্রায় 16 লক্ষ দরিদ্র পরিবারকে প্রথম কিস্তির 60 হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে । যাঁরা সেই অর্থে বাড়ির নির্মাণকাজ শুরু করেছিলেন, তাঁরা দ্বিতীয় কিস্তির অর্থের অভাবে চরম বিপাকে পড়েছেন । কেন্দ্রীয় বরাদ্দ আটকে থাকায় এই উপভোক্তারা দ্বিতীয় কিস্তির টাকার জন্য দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করে রয়েছেন ।

ফলে, অর্থের অভাবে বহু বাড়ির নির্মাণকাজ বর্তমানে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে । রাজ্য সরকার নিজস্ব অর্থায়নে এতদিন প্রকল্প চালিয়ে গেলেও, দ্বিতীয় কিস্তির বিশাল অঙ্কের টাকা মেটাতে এবার কেন্দ্রের দ্বারস্থ হচ্ছে । ​সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি প্রকল্পে স্বচ্ছতা আনতেও উদ্যোগী হয়েছে প্রশাসন । প্রকৃত উপভোক্তারা যাতে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পান, তা নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসনগুলিকে উপভোক্তাদের তালিকা পুনরায় যাচাই করার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া নাম, এসআইআর-এ বাদ পড়া নাম এবং উপভোক্তাদের নিয়ে ওঠা বিভিন্ন অভিযোগ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখে তবেই চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করা হবে । যাঁদের আবেদন এখনও বিচারাধীন রয়েছে, তাঁদের বিষয়েও দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে ৷

নবান্নের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "16 লক্ষ উপভোক্তার মধ্যে অনেকেই দ্বিতীয় কিস্তির অপেক্ষায় রয়েছেন । কেন্দ্রের তরফে সহযোগিতা মিললেই সেই অর্থ দ্রুত উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে ।"

উল্লেখ্য, নিয়ম অনুযায়ী 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'-র আওতায় একটি বাড়ি তৈরিতে মোট 1 লক্ষ 20 হাজার টাকা বরাদ্দ থাকে । এর মধ্যে 70 হাজার টাকা দেয় কেন্দ্র এবং বাকি অংশের খরচ বহন করে রাজ্য সরকার । ​যেহেতু মাঝপথে বরাদ্দ বন্ধ থাকায় রাজ্য এতদিন নিজস্ব অর্থেই 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছিল, তাই এখন কাজ সম্পূর্ণ করতে কেন্দ্রের দিকেই তাকিয়ে প্রশাসন ।

সরকারের আশা, কেন্দ্র দ্রুত আর্থিক সহায়তা দিলে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা বিতরণের কাজ শুরু করা যাবে এবং অসম্পূর্ণ বাড়িগুলির নির্মাণকাজ খুব সহজেই শেষ করা সম্ভব হবে । এর ফলে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র পরিবারের পাকা বাড়ির স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথ আরও সুগম হবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।

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STATE GOVERNMENT
BENGLAR BARI
আবাস যোজনা
বাংলার বাড়ি
AWAS YOJANA

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