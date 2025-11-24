মহাকাল মন্দিরের জন্য মাটিগাড়ায় জমি বরাদ্দ, এবার উত্তরবঙ্গেও কনভেনশন সেন্টার

মহাকাল মন্দিরের জন্য মাটিগাড়ায় জমি বরাদ্দ, এবার উত্তরবঙ্গেও কনভেনশন সেন্টার
নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকে মহাকাল মন্দির তৈরির জমি বরাদ্দের সিদ্ধান্তে সিলমোহর সরকারের ৷ পর্যটন দফতরের অধীনে তৈরি হবে এই মন্দির ৷
Published : November 24, 2025 at 9:26 PM IST
কলকাতা, 24 নভেম্বর: দিঘায় জগন্নাথ মন্দির ও কলকাতায় দুর্গা অঙ্গনের পর, এবার উত্তরবঙ্গের মাটিগাড়ায় মহাকাল মন্দির তৈরি করতে সরকারিভাবে জমি বরাদ্দ করল রাজ্য মন্ত্রিসভা ৷ সোমবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে এই সিদ্ধান্তের কথা জানালেন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৷
পর্যটন দফতরের অধীনে মহাকাল মন্দির ও সাংস্কৃতিক পর্যটন কেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ৷ এ দিন সেই জমি হস্তান্তরের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া ও মোট জমির পরিমাণ কত, তা জানান চন্দ্রিমা ৷ তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে, উত্তরবঙ্গের মাটিগাড়ায় মহাকাল মন্দির তৈরি করা হবে ৷ আজ মন্ত্রিসভায় সেই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে ৷ 25.15 একর জমি, যা আগে লক্ষ্মী টাউনশিপ অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেডের লিজ হোল্ডে ছিল, সেটি এসজেডিএ-র কাছে আসবে ৷ তার মধ্যে 17.41 একর ভ্যাকেন্ট ও আনইউটিলাইজড জমি পর্যটন দফতরের হাতে ইন্টার-ডিপার্টমেন্টাল ট্রান্সফারের মাধ্যমে হস্তান্তর করা হবে ৷"
তিনি আরও জানান, এই জমি দার্জিলিং জেলার মাটিগাড়া থানা এলাকার উজানো মৌজা (জে.এল. নম্বর 86) এবং গৌরচরণ মৌজায় (জে.এল. নম্বর 81) অবস্থিত ৷ জমি পর্যটন দফতরের অধীনে যাওয়ার পর সেখানে মহাকাল মন্দির, কালচারাল সেন্টার গড়ে উঠবে ৷
এরই সঙ্গে এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, উত্তরবঙ্গে নতুন কনভেনশন সেন্টার তৈরি করা হবে ৷ বর্তমানে রাজ্যে দু’টি বড় কনভেনশন সেন্টার রয়েছে ৷ একটি কলকাতার নিউ টাউনে এবং অন্যটি দিঘায় ৷ তৃতীয় কনভেনশন সেন্টারটি হবে দার্জিলিংয়ের ডাবগ্রাম মৌজায় ৷
অর্থ প্রতিমন্ত্রী বলেন, "ডাবগ্রাম মৌজায় 10 একর জমিতে নতুন একটি কনভেনশন সেন্টার তৈরি হবে ৷ জমিটি এশিয়ান হাইওয়ে-2 সংলগ্ন 'তিস্তা টাউনশিপ' অঞ্চলে রয়েছে ৷ উত্তরবঙ্গে বড় আকারের আন্তর্জাতিক মানের কনভেনশন সেন্টারের প্রয়োজন বহুদিনের ৷ অবশেষে সরকার সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিকে এগলো ৷"
পর্যটন দফতরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে সংশ্লিষ্ট মহাকাল মন্দিরের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলবে বলেও জানান চন্দ্রিমা ৷ প্রসঙ্গত, উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাকাল মন্দির তৈরির কথা ঘোষণা করেছিলেন ৷ এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে সেই প্রকল্পের সিলমোহর দিল সরকার ৷
ইতিমধ্যে, দিঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরি হয়েছে ৷ তারপর একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে মমতা ঘোষণা করেছিলেন দুর্গা অঙ্গন তৈরি হবে ৷ কয়েকদিন আগে মন্ত্রিসভার বৈঠকে দুর্গা অঙ্গন তৈরির জমি বরাদ্দ করেছে সরকার ৷ রাজ্যের দাবি, এই সিদ্ধান্তে ধর্মীয় পর্যটনের প্রসার ঘটবে ৷ পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক সম্মেলন, শিল্প বৈঠক ও বড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রেও উত্তরবঙ্গ নতুন পরিচিতি পাবে ৷