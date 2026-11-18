সোনাঝুরির 'বেআইনি' হাটের জন্য ধুঁকছে দু'টি সরকারি হাট, ক্ষোভ ব্যবসায়ীদের
Sonajhuri Haat: সপ্তাহে 6 দিন সোনাঝুরি হাটের ফলে বাকি সরকারি হাট কার্যত অন্ধকারে ৷ তাতেই ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা ৷ বোলপুর থেকে অভিষেক দত্তরায়ের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : November 18, 2026 at 5:19 PM IST
বোলপুর, 18 নভেম্বর: সোনাঝুরি জঙ্গলে 'বেআইনি' হাটের জন্য ক্ষতির সম্মুখীন সরকারি কর্মতীর্থ ও পশ্চিমবঙ্গ শিল্পী হাট ৷ আর এতেই রীতিমতো ক্ষুব্ধ এই দুই সরকারি হাটের ব্যবসায়ীরা ৷
সপ্তাহে 6 দিন বসে সোনাঝুরির খোয়াই হাট । আর এই হাটে পর্যটকদের ঢল নামে ৷ ফলে প্রচার-প্রসারের অভাবে বাকি সরকারি হাট কার্যত অন্ধকারে । বিগত তৃণমূল সরকার আশ্বাস দিয়েছিল সোনাঝুরি হাট সপ্তাহে 4 দিন খোলা রাখা হবে, তাতে বাকি দিন সরকারি হাটে ভিড় বাড়বে ক্রেতাদের ৷ কিন্তু, প্রতিশ্রুতিই সার ৷ বর্তমান বিজেপি সরকারও ব্যবসায়ীদের একই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কিন্তু নিষ্ফলা ।
তবে সোনাঝুরির হাটের ভবিষ্যৎ জাতীয় পরিবেশ আদালতে ঝুলছে ৷ বন দফতরের জায়গায় 'বেআইনি' ব্যবসায়িক হাট নিয়ে মামলা করেছেন পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত ।
যদিও, স্থানীয় বিজেপি নেতা তথা সোনাঝুরি হাট কমিটি সভাপতি অরুণ দাস বলেন, "নতুন হাট কমিটি গঠন হয়েছে । আমরা সিদ্ধান্ত নিতে চলেছি সোনাঝুরির খোয়াই হাটটিকে সপ্তাহে 4 দিন বসতে দেব । তাতে সরকারি কর্মতীর্থ ও পশ্চিমবঙ্গ শিল্পী হাটে পর্যটকরা যাবে । ওদেরও বেচাকেনা হবে ৷ আর এই সোনাঝুরির হাট বন বিভাগের জায়গায় বসে, অনুমতি ছাড়াই ৷ তবে সবার যাতে সুবিধা হয় বিজেপির পক্ষ থেকে আমরা সেই ব্যবস্থাই করব ।"
সোনাঝুরির খোয়াই হাটের অদূরেই রয়েছে সরকারি 'লালমাটি কর্মতীর্থ হাট'। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিয়ে সংশ্লিষ্ট রূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে শুরু হয়েছিল হাটটি । বর্তমানে সপ্তাহে 1 দিন, বুধবার বসে এই হাট ৷ অর্থাৎ, যেদিন সোনাঝুরির হাট বন্ধ থাকে সেদিন এই সরকারি হাটটি বসে ৷ ফলে 1 দিনে কতটুকু আর বিকিকিনি হবে ৷ তাই এই হাটের ব্যবসায়ীদের দাবি, 'বেআইনি' সোনাঝুরির হাট সপ্তাহে 4 দিন বসুক । তাহলে বাকি 3 দিন সরকারি হাটের প্রচার-প্রসার বাড়বে, বিকিকিনি হবে ৷
বিগত তৃণমূল সরকারের কাছে একাধিকবার এই দাবি রেখেছিলেন সরকারি হাটের ব্যবসায়ীরা ৷ কিন্তু, তাতে তৎকালীন সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা আমল দেয়নি বলে অভিযোগ । বর্তমানে রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি । সরকার পরিবর্তনের পরেও সেই একই দাবি রেখেছেন সরকারি কর্মতীর্থ হাটের ব্যবসায়ীরা ৷ কিন্তু, এখনও পর্যন্ত কোনও সুরাহা হয়নি ৷ সদ্য সোনাঝুরি হাটে নতুন হাট কমিটি গঠন হয়েছে ।
সেই কমিটির পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে শান্তিনিকেতনের সোনাঝুরি জঙ্গলের খোয়াই হাটটি সপ্তাহে 4 দিন বসতে দেওয়া হবে, এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে ৷
অন্যদিকে, প্রান্তিকে রয়েছে 'পশ্চিমবঙ্গ শিল্পী হাট'। এর আগে নাম ছিল 'বিশ্ববাংলা হাট'। সরকারি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই হাটের ব্যবসায়ীদেরও একই অভিযোগ । সোনাঝুরি হাটের জন্য বছরের পর বছর ধরে ধুঁকছে দুটি সরকারি হাট ৷
সরকারি কর্মতীর্থ হাটের ব্যবসায়ীদের মধ্যে সাহিদা বিবি, ফুলি দাস, আফরোজা বিবিরা বলেন, "সোনাঝুরির ওই হাটটা বেআইনি ৷ আমাদেরটা সরকারি হাট ৷ কিন্তু, ওই হাট 6 দিন বসে ৷ আর আমাদের হাট মাত্র 1 দিন ৷ ওই হাটের জন্য আমাদের কিছু বেচাকেনা হয় না ৷ আমরা বলছি না ওই হাটটা বন্ধ করে দিক, আমরা চাই সোনাঝুরি হাট সপ্তাহে 4 দিন খোলা রাখুক ৷ বাকি 3 দিন তাহলে আমাদের ব্যবসা হবে ৷ আগের তৃণমূল সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিছুই করেনি ৷ আর এখন বিজেপি সরকার, ওরাও কিছু করছে না৷ আমরা পরেছি সমস্যায় ৷"
প্রসঙ্গত, শান্তিনিকেতনে আগত পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ হল সোনাঝুরি জঙ্গলের খোয়াই হাট । 2000 সালে গুটিকতক বিশ্বভারতীর পড়ুয়া ও আদিবাসী শিল্পীরা তাদের হাতে তৈরি শিল্প সামগ্রী নিয়ে পসরা সাজিয়ে বসত এই সোনাঝুরি জঙ্গলে ৷ তখন এই হাটের সূচনা করেছিলেন প্রয়াত আশ্রমিক শ্যামলী খাস্তগীর । সেই সময় সপ্তাহে মাত্র 1 দিন, শনিবার বসত হাটটি ৷ ছোট্ট শৈল্পিক হাটটির নাম ছিল 'শনিবারের হাট'।
সেবার রাজ্যে পালাবদলের তৃণমূল-কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে জঙ্গলের মধ্যে বাড়তে থাকল হাটের পরিধি । ক্রমে শৈল্পিক হাট রূপ নিতে থাকে ব্যবসায়িক বৃহৎ হাটে ৷ এমনকি, বীরভূম জেলা সফরে এসে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সোনাঝুরির হাটে এসে এটিকে ঢেলে সাজানোর নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন ৷ তারপর থেকে আরও জৌলুস বৃদ্ধি পায় হাটটির ৷ বর্তমানে বুধবার ছাড়া সপ্তাহে 6 দিন বসে সোনাঝুরি জঙ্গলের খোয়াই হাটটি ৷ আগের মতো নেই বিশ্বভারতীর পড়ুয়া, আদিবাসী শিল্পীদের দোকান ৷ অপেক্ষাকৃত ধনী বহিরাগত কাপড়, গয়না ব্যবসায়ীদের দখলেই চলছে সোনাঝুরি হাট ৷
বন দফতরের জায়গায় কীভাবে একটি ব্যবসায়িক হাট বসতে পারে ? এই হাট সম্পূর্ণ 'বেআইনি', এই মর্মে জাতীয় পরিবেশ আদালতের মামলা করেছেন পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত । মামলায় আদালতের প্রশ্নে সদুত্তর মেলেনি সরকারের কোন অনুমতিতে এই হাট বসে বা সরকারের কোন দফতরের তত্ত্বাবধানে আছে হাটটি ৷ যত্রতত্র জঙ্গলময় প্ল্যাস্টিক, চারচাকা, দুই চাকা গাড়ির দৌরাত্ম্যও দেখা যায় ৷ ফলে ব্যবসায়িক বেআইনি হাটের জন্য কার্যত ধ্বংস হচ্ছে জঙ্গলের প্রাকৃতিক পরিবেশ । নষ্ট হচ্ছে গাছ ৷