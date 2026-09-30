SRFTI-কাণ্ডে তদন্তে সিট গঠন করল রাজ্য, নেতৃত্বে গোয়েন্দা প্রধান

SRFTI-কাণ্ডে তদন্তে সিট গঠন করল রাজ্য, নেতৃত্বে গোয়েন্দা প্রধান
SIT to probe SRFTI incident: ঘটনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখতে কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়ালের নেতৃত্বে এই সিট গঠন করা হয়েছে ৷
Published : September 30, 2026 at 10:22 AM IST
কলকাতা, 30 সেপ্টেম্বর: এসআরএফটিআই-কাণ্ডের তদন্তে এবার বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠন করল লালবাজার। ঘটনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখতে কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগরওয়ালের নেতৃত্বে এই সিট গঠন করা হয়েছে বলে খবর।
এসআরএফটিআই-এর ঘটনার পর থেকেই তদন্ত চালাচ্ছিল পুলিশ। তবে ঘটনার গুরুত্ব এবং একাধিক দিক খতিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে এবার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হল বিশেষ তদন্তকারী দলকে। গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকদের পাশাপাশি প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট থানার তদন্তকারী আধিকারিকদেরও এই তদন্তের সঙ্গে যুক্ত করা হতে পারে বলে খবর ৷ এসআরএফটিআই-কাণ্ডে ঠিক কী ঘটেছিল, ঘটনার নেপথ্যে কারা রয়েছে, কোনও পূর্বপরিকল্পনা ছিল কি না, এবং ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না— এই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখবে সিট।
ঘটনাস্থলের তথ্য, সিসিটিভি ফুটেজ, প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান-সহ ইতিমধ্যে তদন্তে উঠে আসা বিভিন্ন তথ্যও নতুন করে বিশ্লেষণ করা হবে বলেও পুলিশ সূত্রে খবর। পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের ভূমিকা আলাদা করে খতিয়ে দেখা হবে। তদন্তের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্টদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। ঘটনার পিছনে কোনও বৃহত্তর যোগসূত্র রয়েছে কি না, সেটিও তদন্তকারীদের নজরে থাকবে।
লালবাজার সূত্রে খবর, দ্রুত তদন্ত এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং নেপথ্যের বিষয়গুলি সামনে আনাই SIT-এর মূল লক্ষ্য। কুণাল আগরওয়ালের নেতৃত্বে বিশেষ তদন্তকারী দল ইতিমধ্যেই তদন্তের প্রাথমিক কাজ শুরু করেছে। SIT-এর নেতৃত্বে থাকছেন কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (ক্রাইম) কুণাল আগরওয়াল। তাঁর নেতৃত্বে তদন্তকারী দলে রয়েছেন কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট) স্পর্শা নিলাঙ্গি, CID-এর ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ কৌশিক ঘোষ, কলকাতা পুলিশের অ্যান্টি-রাউডি সেকশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার সালিল রায়, ইস্টার্ন সাবার্বান ডিভিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার তুষারকান্তি ঘোষ এবং ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ইন্সপেক্টর হীরক দলপতি।
ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সংস্থা এবং অন্যান্য পক্ষের ভূমিকা খতিয়ে দেখবে SIT। তদন্তের প্রয়োজনে রাজ্য পুলিশ বা কলকাতা পুলিশের আরও আধিকারিক ও কর্মীদেরও দলে নেওয়া হতে পারে। রাজ্য সরকারকে আগামী 1 অক্টোবরের মধ্যে SIT-কে প্রথম রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।
প্রসঙ্গত, গত 27 তারিখ সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউটের (SRFTI) অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে তুমুল অশান্তি। ‘অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েত পশ্চিমবঙ্গ প্রান্ত’-এর অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ ঘিরেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয় বলে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে। দু’পক্ষের মধ্যে বচসার পর হাতাহাতি শুরু হয়। ঘটনায় পড়ুয়া এবং অনুষ্ঠানের আয়োজক, দু’পক্ষেরই একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, SRFTI-এর অডিটোরিয়াম ভাড়া নিয়ে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠান চলাকালীন কয়েকজন পড়ুয়া সেখানে গিয়ে আপত্তি জানান বলে অভিযোগ।
রবিবারের ঘটনা নিয়ে পড়ুয়া ও শিক্ষকদের একাংশের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। এই ঘটনার তদন্ত নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন অনেকেই। সেই আবহে এসআরএফটিআই কাণ্ডের তদন্তে সিট গঠন করল নবান্ন।