ETV Bharat / state

মহানায়কের জন্মশতবর্ষ উদযাপনে মেগা কমিটি রাজ্যের, নেতৃত্বে মুখ্যমন্ত্রী

কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক শুভেন্দু অধিকারী । সহ-পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্বে মিঠুন চক্রবর্তী এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী । কমিটির সভাপতি সন্দীপ রায় ।

ETV BHARAT
মহানায়কের জন্মশতবর্ষ উদযাপনে মেগা কমিটি রাজ্যের (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 7, 2026 at 6:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 7 অগস্ট: বাঙালি আর উত্তম কুমার, এই দুই শব্দ যেন সমার্থক । সেই মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে এবার বড়সড় পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার । আগামী 3 সেপ্টেম্বর মহানায়কের জন্মদিন । ওই দিনটি থেকেই শুরু হয়ে যাবে বছরব্যাপী জন্মশতবর্ষের উদযাপন । এই বিরাট আয়োজনের রূপরেখা তৈরি এবং তা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে একটি উচ্চপর্যায়ের উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে । 5 অগস্ট রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের তরফ থেকে একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে এই মেগা কমিটি গঠনের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে ।

নতুন প্রজন্মের কাছে মহানায়কের জীবন, তাঁর অসামান্য কর্ম এবং বাংলা চলচ্চিত্রে তাঁর বিপুল অবদানকে তুলে ধরাই এই উদ্যোগের প্রধান লক্ষ্য । সরকারের তরফে জারি করা ওই বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, "ভারতীয় সিনেমা এবং বাঙালি সংস্কৃতিতে কিংবদন্তি অভিনেতার অতুলনীয় অবদানকে সম্মান জানাতেই এই সিদ্ধান্ত ।"

ETV BHARAT
মহানায়কের জন্মশতবর্ষ উদযাপনে মেগা কমিটি রাজ্যের (নিজস্ব চিত্র)

এই হাই-প্রোফাইল কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । কমিটিতে তাঁর সঙ্গে সহ-পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্ব সামলাবেন প্রবীণ অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী । কমিটির সভাপতির গুরুদায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সন্দীপ রায়ের কাঁধে । পাশাপাশি কার্যকরী সভাপতি হিসেবে থাকছেন টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় । গোটা বছর ধরে উদযাপনের যাবতীয় পরিকল্পনা, বিভিন্ন কর্মসূচির সমন্বয় সাধন এবং প্রশাসনিক স্তরে তা বাস্তবায়নের জন্য কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব ড. সৌমিত্র মোহন । তাঁর নেতৃত্বেই মূলত গোটা বিষয়টি তদারকি করবে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর ।

ETV BHARAT
কমিটির সভাপতি সন্দীপ রায় (নিজস্ব চিত্র)

এই উপদেষ্টা কমিটিতে যেন আক্ষরিক অর্থেই চাঁদের হাট বসেছে । টলিউডের প্রায় সমস্ত প্রথম সারির তারকা এবং কলাকুশলীদের এই কমিটিতে রাখা হয়েছে । সদস্য হিসেবে রয়েছেন অভিনেতা জিৎ মদনানি, দীপক অধিকারী (দেব), আবির চট্টোপাধ্যায় এবং যিশু সেনগুপ্ত । অভিনেত্রীদের মধ্যে রয়েছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও রূপা গঙ্গোপাধ্যায় । এছাড়াও রুদ্রনীল ঘোষ এবং গৌরব চট্টোপাধ্যায়ও এই কমিটির সদস্য । পরিচালকদের মধ্যে কমিটিতে জায়গা পেয়েছেন সৃজিত মুখোপাধ্যায় এবং কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় । একইসঙ্গে প্রখ্যাত চিত্রগ্রাহক সৌমিক হালদার, শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্ত কুণ্ডু এবং প্রেমেন্দু বিকাশ চাকীকেও সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে ।

রাজ্য সরকারের পরিকল্পনাটি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী । আগামী এক বছর ধরে গোটা রাজ্য জুড়ে নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মহানায়ককে স্মরণ করা হবে । এই উপদেষ্টা কমিটি বছরব্যাপী সেই সমস্ত সাংস্কৃতিক, সিনেম্যাটিক এবং স্মারক কর্মসূচির রূপরেখা তৈরি করবে । জানা গিয়েছে, এই উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হবে । সেখানে মহানায়ক অভিনীত কালজয়ী ছবিগুলির বিশেষ প্রদর্শনী হবে । পাশাপাশি তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা সভা, বিশেষ প্রদর্শনী এবং নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হবে । প্রকাশ করা হবে বিশেষ স্মারক ।

ETV BHARAT
সহ-পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্বে মিঠুন চক্রবর্তী এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী (নিজস্ব চিত্র)

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর এই উপদেষ্টা কমিটির সচিবালয় হিসেবে কাজ করবে । মুখ্য পৃষ্ঠপোষক এবং সভাপতির অনুমোদন নিয়ে কমিটির সদস্য-সচিব নিয়মিত বৈঠক ডাকবেন । সেই বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি যাতে দ্রুত কার্যকর হয়, সেই দিকটিও কড়াভাবে নজরে রাখা হবে । শুধু সরকারি উদ্যোগ নয়, এই বছরব্যাপী আয়োজনে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন, অ্যাকাডেমিক প্রতিষ্ঠান এবং চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত স্তরের মানুষকে সামিল করার উদ্যোগ নেবে এই কমিটি । সব মিলিয়ে মহানায়কের জন্মশতবর্ষে এক অভূতপূর্ব শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু করে দিল রাজ্য সরকার ।

TAGGED:

BIRTH CENTENARY OF UTTAM KUMAR
MEGA COMMITTEE TO CELEBRATE UTTAM
উত্তম কুমার
উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ
UTTAM KUMAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.