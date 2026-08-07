মহানায়কের জন্মশতবর্ষ উদযাপনে মেগা কমিটি রাজ্যের, নেতৃত্বে মুখ্যমন্ত্রী

মহানায়কের জন্মশতবর্ষ উদযাপনে মেগা কমিটি রাজ্যের, নেতৃত্বে মুখ্যমন্ত্রী
কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক শুভেন্দু অধিকারী । সহ-পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্বে মিঠুন চক্রবর্তী এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী । কমিটির সভাপতি সন্দীপ রায় ।
Published : August 7, 2026 at 6:27 PM IST
কলকাতা, 7 অগস্ট: বাঙালি আর উত্তম কুমার, এই দুই শব্দ যেন সমার্থক । সেই মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে এবার বড়সড় পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার । আগামী 3 সেপ্টেম্বর মহানায়কের জন্মদিন । ওই দিনটি থেকেই শুরু হয়ে যাবে বছরব্যাপী জন্মশতবর্ষের উদযাপন । এই বিরাট আয়োজনের রূপরেখা তৈরি এবং তা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে একটি উচ্চপর্যায়ের উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে । 5 অগস্ট রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের তরফ থেকে একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে এই মেগা কমিটি গঠনের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে ।
নতুন প্রজন্মের কাছে মহানায়কের জীবন, তাঁর অসামান্য কর্ম এবং বাংলা চলচ্চিত্রে তাঁর বিপুল অবদানকে তুলে ধরাই এই উদ্যোগের প্রধান লক্ষ্য । সরকারের তরফে জারি করা ওই বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, "ভারতীয় সিনেমা এবং বাঙালি সংস্কৃতিতে কিংবদন্তি অভিনেতার অতুলনীয় অবদানকে সম্মান জানাতেই এই সিদ্ধান্ত ।"
এই হাই-প্রোফাইল কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । কমিটিতে তাঁর সঙ্গে সহ-পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্ব সামলাবেন প্রবীণ অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী । কমিটির সভাপতির গুরুদায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সন্দীপ রায়ের কাঁধে । পাশাপাশি কার্যকরী সভাপতি হিসেবে থাকছেন টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় । গোটা বছর ধরে উদযাপনের যাবতীয় পরিকল্পনা, বিভিন্ন কর্মসূচির সমন্বয় সাধন এবং প্রশাসনিক স্তরে তা বাস্তবায়নের জন্য কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব ড. সৌমিত্র মোহন । তাঁর নেতৃত্বেই মূলত গোটা বিষয়টি তদারকি করবে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর ।
এই উপদেষ্টা কমিটিতে যেন আক্ষরিক অর্থেই চাঁদের হাট বসেছে । টলিউডের প্রায় সমস্ত প্রথম সারির তারকা এবং কলাকুশলীদের এই কমিটিতে রাখা হয়েছে । সদস্য হিসেবে রয়েছেন অভিনেতা জিৎ মদনানি, দীপক অধিকারী (দেব), আবির চট্টোপাধ্যায় এবং যিশু সেনগুপ্ত । অভিনেত্রীদের মধ্যে রয়েছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও রূপা গঙ্গোপাধ্যায় । এছাড়াও রুদ্রনীল ঘোষ এবং গৌরব চট্টোপাধ্যায়ও এই কমিটির সদস্য । পরিচালকদের মধ্যে কমিটিতে জায়গা পেয়েছেন সৃজিত মুখোপাধ্যায় এবং কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় । একইসঙ্গে প্রখ্যাত চিত্রগ্রাহক সৌমিক হালদার, শিবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্ত কুণ্ডু এবং প্রেমেন্দু বিকাশ চাকীকেও সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে ।
রাজ্য সরকারের পরিকল্পনাটি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী । আগামী এক বছর ধরে গোটা রাজ্য জুড়ে নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মহানায়ককে স্মরণ করা হবে । এই উপদেষ্টা কমিটি বছরব্যাপী সেই সমস্ত সাংস্কৃতিক, সিনেম্যাটিক এবং স্মারক কর্মসূচির রূপরেখা তৈরি করবে । জানা গিয়েছে, এই উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হবে । সেখানে মহানায়ক অভিনীত কালজয়ী ছবিগুলির বিশেষ প্রদর্শনী হবে । পাশাপাশি তাঁর জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা সভা, বিশেষ প্রদর্শনী এবং নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হবে । প্রকাশ করা হবে বিশেষ স্মারক ।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর এই উপদেষ্টা কমিটির সচিবালয় হিসেবে কাজ করবে । মুখ্য পৃষ্ঠপোষক এবং সভাপতির অনুমোদন নিয়ে কমিটির সদস্য-সচিব নিয়মিত বৈঠক ডাকবেন । সেই বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি যাতে দ্রুত কার্যকর হয়, সেই দিকটিও কড়াভাবে নজরে রাখা হবে । শুধু সরকারি উদ্যোগ নয়, এই বছরব্যাপী আয়োজনে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন, অ্যাকাডেমিক প্রতিষ্ঠান এবং চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত স্তরের মানুষকে সামিল করার উদ্যোগ নেবে এই কমিটি । সব মিলিয়ে মহানায়কের জন্মশতবর্ষে এক অভূতপূর্ব শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু করে দিল রাজ্য সরকার ।