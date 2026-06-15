চলতি মাসেই বক্সার জঙ্গলে ছাড়া হবে বাঘ, ঘোষণা বনমন্ত্রীর

চলতি মাসেই বক্সার জঙ্গলে ছাড়া হবে বাঘ, ঘোষণা বনমন্ত্রীর
রবিবার আলিপুরদুয়ার সিকিয়াঝোড়া পর্যটন কেন্দ্র পরিদর্শন করতে যান রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওঁরাও ৷ সেখান থেকেই বাঘ ছাড়ার ঘোষণা করেন তিনি ৷
Published : June 15, 2026 at 5:54 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 15 জুন: চলতি মাসেই বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে বাঘ ছাড়া হবে । আলিপুরদুয়ারের সিকিয়াঝোড়া পর্যটন কেন্দ্র পরিদর্শন করার পর এমনই ঘোষণা করলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওঁরাও ।
আলিপুরদুয়ার 2 নম্বর ব্লকের সিকিয়াঝোড়া দীর্ঘদিন থেকেই পর্যটনের সম্ভাবনাময় জায়গা । উত্তরের অ্যামাজনের জঙ্গল নামে পর্যটকদের কাছে পরিচিত এই সিকিয়াঝোড়া । রবিবার বিকেলে রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওঁরাও সেই সিকিয়াঝোড়া পর্যটন কেন্দ্রে পরিদর্শনে যান । সঙ্গে ছিলেন বন দফতরের আধিকারিক এবং বিডিও ৷ সেই সময় সিকিয়াঝোড়া পর্যটন কেন্দ্রকে সাজিয়ে তোলার জন্য এলাকাবাসী বেশ কিছু প্রস্তাব দেন বনমন্ত্রীকে ৷ যাতে কর্মসংস্থান বাড়ে তার দাবিও জানান তাঁরা । সব শোনার পর দফতরের সঙ্গে আলোচনা করে ভালো কিছু করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন বনমন্ত্রী ।
এদিন বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওঁরাও বলেন, "আমি দিন, তারিখ বলছি না । এই মাসেই বক্সার জঙ্গলে বাঘ ছাড়া হবে । একটা একটা করে বাঘ ছাড়ার চিন্তা ভাবনা রয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সেদিন উপস্থিত থাকবেন । তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার এতদিন কিছুই করেনি । আমরা চেষ্টা করব বক্সায় গৌরব ফিরিয়ে আনার । সিকিয়াঝোড়ায় একটা পর্যটনের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে ।"
তিনি আরও বলেন, "বন, পরিবেশ ও পর্যটন দফতর একসঙ্গে কাজ করলে অনেক কিছু হতে পারে । কিছু প্রকল্প করার দাবি এসেছে । আমরা আলোচনা করছি ভালো কিছু করার । পর্যটনের ক্ষেত্রে আলিপুরদুয়ারে এসে মানুষ যাতে চারদিন থাকতে পারে সেই চেষ্টা থাকবে । খুব শীঘ্রই ভালো খবর আসবে । 29 তারিখে হতে পারে । তারিখটা এই মুহূর্তে বলছি না । বহুদিন পর এত বড় আশা পূর্ণ হতে চলেছে । বক্সায় বাঘ আনা হলে জয়ন্তীর বাসিন্দাকে পুর্নবাসন দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হবে । পাখির পরিবেশ তৈরি করা হবে । এখানে বাঘ না থাকলে কোথায় থাকবে ?"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নামেই বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প ৷ বিগত 30 বছর ধরে এখানে বাঘ দেখা যায়নি ৷ পাঁচ বছর আগে ট্র্যাপ ক্যামেরায় একটা বাঘের ছবি ধরা পড়েছিল ৷ কিন্তু পরবর্তীতে ওই বাঘের আর কোনও অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি ৷ তখন মনে করা হয়েছিল, বাঘটা ভুটান থেকে এখানে এসেছিল ৷ বাঘ যাতে ছাড়া যায় তাই ভুটিয়া ও গাঙ্গুটিয়া বস্তিকে বক্সা জঙ্গল এরিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ বাঘের খাদ্যভাণ্ডার ঠিক রাখতে শয়ে শয়ে বেশ কয়েকবার হরিণ ছাড়া হয়েছে ৷
আগের সরকারের আমলে জঙ্গলে বাঘ ছাড়ার পরিকল্পনা দীর্ঘদিন ধরে চলছিল ৷ রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়িত করতে চলেছে ৷ এতে খুশি এলাকাবাসীরা ৷ যদিও বন দফতরের তরফে স্পষ্ট করে জানানো হয়নি যে কোন এলাকায় বাঘ ছাড়া হবে ৷ কী পদ্ধতিতে বাঘ ছাড়া হবে ৷ কীভাবে বাঘেদের পর্যবেক্ষণ করা হবে, সেবিষয়েও পরিষ্কার করে কিছু জানাননি মন্ত্রী বা তাঁর দফতরের আধিকারিকরা ৷