কলেজে কোনও রাজনীতি চলবে না, ভালো-মন্দ ঠিক করবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা, কড়াবার্তা খাদ্যমন্ত্রীর

কলেজে কোনও রাজনীতি চলবে না, ভালো-মন্দ ঠিক করবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা, কড়াবার্তা খাদ্যমন্ত্রীর
শনিবার বনগাঁ দীনবন্ধু কলেজে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পর শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি নিয়ে কড়াবার্তা দেন অশোক কীর্তনিয়া।
Published : June 20, 2026 at 9:32 PM IST
বনগাঁ (উত্তর 24 পরগনা), 20 জুন: কলেজ রাজনীতি নিয়ে এবার সরব হলেন রাজ্যের খাদ্য ও সমবায় মন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া। তাঁর সাফ বার্তা, কলেজের ভালো মন্দ ঠিক করবেন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা। শিক্ষাঙ্গনের রাজনীতিকরণ চলবে না। তৃণমূল বা বিজেপির কোনও নেতা চাপ সৃষ্টি করলে সরাসরি তাঁকে জানাতে বললেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী।
শনিবার উত্তর 24 পরগনার বনগাঁ দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়ে আয়োজিত পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন রাজ্যের খাদ্য ও সমবায় মন্ত্রী তথা বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক অশোক কীর্তনিয়া। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কলেজকে রাজনীতি মুক্ত রাখার বার্তা দেন তিনি। খাদ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গের কোনও কলেজে রাজনীতিকরণ চলবে না। প্রফেসররাই ঠিক করবেন কীভাবে ছাত্রদেরকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করা যায়।’’
কলেজের অধ্যক্ষদের উদ্দেশ্যে অশোক কীর্তনিয়া বলেন, ‘‘কোনও রাজনীতির কাছে মাথা নত নয়। তা সে বিজেপি হোক বা তৃণমূল। কোনও রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে চাপ এলে সেই খবরটা আমার কাছে পৌঁছে দেবেন। তারপর যেটা করতে হয়, সেটা আমি করব। যাঁরা শিক্ষদেন, তাঁরাই ঠিক করবেন কলেজ কীভাবে চলবে।’’
পরবর্তীতে অশোক কীর্তনীয়া তাঁর মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, ‘‘আমাদের সরকারের এটাই সিদ্ধান্ত। শিক্ষাঙ্গন পরিচালিত হবে শিক্ষক ও ছাত্রদের দ্বারা। যাঁরা শিক্ষা নেবেন, যাঁরা শিক্ষা দেবেন, তাঁরাই পরিচালনা করবেন।’’ এবং পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে তিনি বলেন, ‘‘একজন রাজনৈতিক নেতা কীভাবে অনুভব করবেন যে ছাত্রদের ভালো বা মন্দ কিসে হবে? আমরা যে আদর্শে আদর্শিত, সেই জায়গা থেকে আমি বলেছি বনগাঁ কলেজে কোনও রাজনীতি হবে না।’’
উল্লেখ্য, কলেজের পরিসরে রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয় অনেক পড়ুয়ার৷ কলেজের ভোটই ছাত্র রাজনীতিতে অংশ নেওয়ার সুযোগ এনে দেয়৷ অতীতে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে, যেখানে ছাত্র রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয়েছে, এমন কেউ পরবর্তী ক্ষেত্রে রাজনীতির পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পৌঁছেছেন৷ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য়ের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ আরও অনেকের নাম এই তালিকায় থাকবে৷
প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই ছাত্র সংগঠন থাকে৷ কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের ভোটে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনই অংশ নেয়৷ তবে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র কোনও ছাত্র সংগঠন নয়৷ যদিও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর ছাত্র সংগঠন রয়েছে৷ সেই সংগঠনের নাম অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)৷ ছাত্র রাজনীতিতে তাদের সক্রিয় ভূমিকা দেখা যায়৷ পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার আসার পর এরাজ্যে তাদের সক্রিয়তা আরও বেড়েছে৷
অনেকেই আশা করেছিলেন যে তৃণমূল জমানায় কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ছাত্র ভোট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তা বিজেপির সরকার আসার পর নতুন করে শুরু হতে পারে৷ তবে এদিন খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া কলেজে রাজনীতির প্রবেশ বন্ধ নিয়ে যা বললেন, তার পর প্রশ্ন উঠতেই পারে যে বিজেপির জমানাতেও কি ছাত্র ভোট হবে না?
যদিও ওয়াকিবহাল মহলের মতে, বাম আমলে কিংবা তৃণমূলের সরকার থাকার সময়, যেভাবে বাইরে থেকে রাজনৈতিক নেতারা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিচালনা করতেন, সেই সব জিনিস বন্ধ করার দিকেই হয়তো ইঙ্গিত করেছেন খাদ্যমন্ত্রী!