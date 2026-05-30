ETV Bharat / state

'উদ্বাস্তুরা কেউ বাস্তুহারা হবেন না, যাবে না নাগরিকত্বও', স্বরূপনগর সীমান্তে দাঁড়িয়ে বড় ঘোষণা খাদ্যমন্ত্রীর

স্বরূপনগরের স্পর্শকাতর ও কাঁটাতারহীন সীমান্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া ৷ তারপর বিএসএফ-প্রশাসনকে নিয়ে এই বড় ঘোষণা করলেন তিনি ৷

Ashok Kirtania
স্বরূপনগর সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনে খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 30, 2026 at 6:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

স্বরূপনগর, 30 মে: উত্তর 24 পরগনা জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী স্বরূপনগর ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় এখনও কাঁটাতারের বেড়া না থাকায় সীমান্ত অপরাধ ও অনুপ্রবেশের ঝুঁকি বাড়ছিল । এই অরক্ষিত সীমান্ত সুরক্ষায় এবার বড়সড় যৌথ পদক্ষেপ করতে চলেছে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার ৷ শনিবার স্বরূপনগরের এই সমস্ত স্পর্শকাতর ও কাঁটাতারহীন সীমান্ত এলাকাগুলি সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া । এদিন তিনি সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এবং স্থানীয় প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে সীমান্ত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন ।

পরিদর্শন শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া দেশের সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে স্পষ্ট বার্তা দেন । তিনি বলেন, "দেশের স্বার্থে কোনও কম্প্রোমাইজ নেই । দেশের সুরক্ষার স্বার্থে সেন্ট্রাল ফোর্স, পুলিশ, সরকারি আধিকারিক এবং সরকারের প্রতিনিধিরা একসঙ্গে এক জায়গায় বসেছে । আমাদের লক্ষ্য, যত দ্রুত সম্ভব এই ফেন্সিং দেওয়ার কাজ শেষ করতে হবে ।"

'উদ্বাস্তুরা কেউ বাস্তুহারা হবেন না, যাবে না নাগরিকত্বও', স্বরূপনগর সীমান্তে দাঁড়িয়ে বড় ঘোষণা খাদ্যমন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)

আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন এবং জমি হারানোর বিষয়ে স্থানীয় গ্রামবাসীদের একাংশের আশঙ্কার জবাবে মন্ত্রী সম্পূর্ণ আশ্বস্ত করে বলেন, "ফেন্সিং দিতে গিয়ে কোথাও যেন আন্তর্জাতিক আইন ভাঙা না হয় । বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে বসা হয়েছে এবং তাদের স্পষ্ট বক্তব্য-আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী 150 গজ জমি ছেড়েই এখানে ফেন্সিংয়ের কাজ হবে । ভারতভূমির এক টুকরো জমিও যেন ফেন্সিংয়ের বাইরে না যায়, এই বার্তা দিতেই আমি এখানে এসেছি ।"

তিনি আরও জানান, পূর্বে সীমান্ত এলাকায় জমি পরিমাপ বা ম্যাপিং সংক্রান্ত কিছু ভুল বোঝাবুঝি বা 'মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং' হয়েছিল, যা বিএসএফ, এসডিও, এসপি এবং ডিএম-এর সঙ্গে কথা বলে নিয়মানুযায়ী সমাধান করা হচ্ছে । এ প্রসঙ্গে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, "দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সংকল্প এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সংকল্প-যারা ভারতবর্ষে এসেছেন, কোনও উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের মানুষ নতুন করে বাস্তুহারা হবেন না এবং কারও নাগরিকত্ব যাবে না ।"

ওপারে বাংলাদেশের তরফ থেকে অতীতে হওয়া নানা অত্যাচারের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "সেই সমস্ত অপরাধ ও সমস্যা পাকাপাকিভাবে বন্ধ করার জন্যই ভারত সরকার এই কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা করছে ।"

মন্ত্রীর এই আকস্মিক পরিদর্শনে এবং জমি ও নাগরিকত্ব সুনিশ্চিত করার স্পষ্ট আশ্বাসে সীমান্ত এলাকার সাধারণ মানুষের মনে দীর্ঘদিনের আতঙ্ক ও সংশয় দূর হয়েছে । এই কাজ সম্পন্ন হলে সীমান্ত অঞ্চলের সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কয়েক গুণ মজবুত হবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।

TAGGED:

SWARUPNAGAR BORDER
INDIA BANGLADESH BORDER
খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া
স্বরূপনগর
ASHOK KIRTANIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.