কোনও রোহিঙ্গা যেন ভারতে ঢুকে নাশকতা ঘটাতে না পারে, হুঁশিয়ারি খাদ্যমন্ত্রীর
সোমবার বারাসত সদর পোস্ট অফিসে যান খাদ্য়মন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া৷ সেখানে তিনি নথি সংযোজনে আসা সাধারণ মানুষ ও ওই পোস্ট অফিসের সুপারের সঙ্গে কথা বলেন৷
Published : May 25, 2026 at 3:45 PM IST
বারাসত, 25 মে: ভুয়ো কাগজপত্র দেখিয়ে কোনও অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গা যেন ভারতে ঢুকতে না পারে। ভারতে ঢুকে তারা যেন কোনও নাশকতা ঘটাতে না পারে। সোমবার বারাসত সদর পোস্ট অফিসের কাজকর্ম পরিদর্শনে এসে এমনই মন্তব্য করলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া। এদিন তিনি বলেছেন, ‘‘রোহিঙ্গা ও অনুপ্রবেশকারীদের কোনোভাবেই ভারতীয় নাগরিকদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে না।’’
আগামী 1 জুন থেকে রাজ্যে চালু হচ্ছে অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্প। আগে 25 বছরের ঊর্ধ্বের মহিলারা লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের দেড় হাজার টাকা পেতেন। বিধানসভা নির্বাচনের সময় বিজেপি তাদের সংকল্পপত্রে ঘোষণা করেছিল, সরকার গড়লে তারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পরিবর্তে অন্নপূর্ণা যোজনা চালু করবে। সরকার গড়ার পরের দিনই মুখ্যমন্ত্রীর শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছেন, 1 জুন থেকে রাজ্যের মহিলারা অন্নপূর্ণা যোজনায় মাসে তিন হাজার টাকা করে অনুদান পাবেন।
ওই প্রকল্পে অনুদান পেতে নথিপত্রের লিংক সংযোজনের জন্য 31 মে পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এসআইআর প্রক্রিয়ায় লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রাপকদের অনেকের নাম বাদ চলে গিয়েছে। রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে, এই সব প্রাপকরা সিএএ-তে আবেদন করলে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাবেন। তাই গত কয়েকদিন ধরে বারাসত সদর পোস্ট অফিসে নথিপত্র সংযোজনের কাজ চলছে। প্রতিদিনই দীর্ঘ লাইন পড়ছে। সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে না-পারায় অনেক আবেদনকারীকেই বাড়ি ফিরে যেতে হচ্ছে।
সেসব অভিযোগ পাওয়ার পর সোমবার খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া বারাসত সদর পোস্ট অফিসে আসেন। আবেদনকারীদের সঙ্গে তিনি কথা বলেন। তাঁদের সমস্যা বোঝার চেষ্টা করেন। তারপর তিনি পোস্ট অফিসের সুপারিনটেনডেন্ট রবি কুণ্ডুর সঙ্গে কথা বলেন।
বারাসত সদর পোস্ট অফিস থেকে বেরোনোর সময় মন্ত্রী সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ‘‘খুব অল্প সময়ের মধ্যে আবেদনকারীদের নথিপত্র সংযোজনের কাজ করতে হচ্ছে। তাই দেরি হচ্ছে। পোস্ট অফিস কর্তৃপক্ষকে মানবিকতার সঙ্গে আবেদনকারীদের কাজগুলো করে দিতে আমি অনুরোধ করেছি। আশা করছি, সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।’’
তারপর নাগরিকত্ব প্রসঙ্গ উঠতেই মন্ত্রী বলেন, ‘‘কোনোভাবেই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বা কোনও রোহিঙ্গার নাম ভারতীয় নাগরিকত্বের তালিকায় থাকবে না। ভারতীয় নাগরিকদের কোনও সুযোগ-সুবিধা তাদের দেওয়া হবে না। অনেকেই আবেদন করছেন। কিন্তু ভুয়ো কাগজপত্র জমা দিয়ে যাতে কোনও রোহিঙ্গা বা অনুপ্রবেশকারী না ঢুকে পড়েন, সেদিকে সতর্ক থাকতে হচ্ছে। তাই কাগজপত্র অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দেখা হচ্ছে।’’
অশোক কীর্তনিয়া আরও বলেন, ‘‘প্রয়োজনে বাংলাদেশ থেকে আসার নথি দেখাতে বলা হচ্ছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের একটাই লক্ষ্য, ভারতকে অনুপ্রবেশমুক্ত করা। তাই আমরাও একই সিদ্ধান্তে এগিয়ে চলেছি। অনুপ্রবেশকারীরা কোনও ভাবেই যেন ভারতে ঢুকে নাশকতা ঘটাতে না পারে।’’
অনুপ্রবেশকারীদের জন্য প্রস্তাবিত হোল্ডিং সেন্টার নিয়েও সরকারি স্তরে আলোচনা চলছে। উত্তর 24 পরগনায় সেই হোল্ডিং সেন্টার কোথায় হবে সাংবাদিকদের সে প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী অশোক অবশ্যই স্পষ্ট করে কিছু জানাতে পারেননি। তিনি বলেছেন, ‘‘হোল্ডিং সেন্টার কোথায় হবে, তা সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। উত্তর 24 পরগনার জেলাশাসক সে ব্যাপারে জমি বাছাই করবেন।’’