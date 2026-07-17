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কয়েক দশকের শিল্প-খরা কাটতে চলেছে! আশ্বাস শিল্পমন্ত্রীর, লক্ষ্য পরিযায়ীদের ঘরে ফেরানো

তাপস রায় বলেন, শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে হাজার হাজার মানুষের জীবিকা। এমন পরিবেশ গড়ে তুলতে চাই, যাতে বাংলার মানুষকে কাজের জন্য বাইরে যেতে না হয় ।

industrial growth
রাজ্যের মন্ত্রী তাপস রায় ও অগ্নিমিত্রা পাল (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 17, 2026 at 2:00 PM IST

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দুর্গাপুর, 17 জুলাই: পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নের খরা কাটতে চলেছে বলে দাবি রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়ের । শুক্রবার অন্ডালের কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, বাংলার শিল্প মানচিত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে । শুধু গত পনেরো বছরের নয়, কয়েক দশক ধরে চলা শিল্পের খরা কাটতে শুরু করেছে বলেই তাঁর অভিমত । সেই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, সরকারের লক্ষ্য শুধু নতুন কারখানার উদ্বোধন নয়, শিল্পের হাত ধরে স্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ভিনরাজ্যে চলে যাওয়া বাঙালি শ্রমিকদের নিজেদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনা ।

তাপস রায় বলেন, বহু বছর ধরেই পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নের গতি থমকে ছিল । নতুন শিল্প স্থাপনের মতো সুপরিকল্পিত উদ্যোগও কার্যত দেখা যায়নি । তবে সাম্প্রতিক সময়ে সেই ছবিতে পরিবর্তন এসেছে বলে দাবি করেন তিনি । শিল্পমন্ত্রীর কথায়, গত তিন মাসের মধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক শিল্প প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছে । নতুন বিনিয়োগ, শিল্পপার্ক এবং উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ দ্রুত এগোচ্ছে । এই ধারাবাহিক উদ্যোগই প্রমাণ করছে যে বাংলা আবার শিল্পোন্নয়নের পথে হাঁটতে শুরু করেছে ।

INDUSTRIAL MINISTER TAPAS ROY
তাপস রায় (নিজস্ব চিত্র)

তিনি বলেন, "শিল্প মানেই শুধু কারখানা নয় । শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে হাজার হাজার মানুষের জীবিকা । তাই আমাদের কাছে শিল্পায়নের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য কর্মসংস্থান তৈরি করা । এমন পরিবেশ গড়ে তুলতে চাই, যাতে বাংলার ছেলেমেয়েদের কাজের জন্য আর অন্য রাজ্যে যেতে না হয় ।"

পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রসঙ্গ টেনে শিল্পমন্ত্রী বলেন, কর্মসংস্থানের অভাবে দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের বহু মানুষ মহারাষ্ট্র, গুজরাত, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু-সহ বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন । তাঁদের অনেকেই বছরের পর বছর পরিবার থেকে দূরে থাকেন । সেই পরিস্থিতির বদল ঘটাতে চায় রাজ্য সরকার ।

শিল্পমন্ত্রীর কথায়, "আমাদের লক্ষ্য, যাঁরা কাজের জন্য ভিন্‌রাজ্যে গিয়েছেন, তাঁরা আবার বাংলায় ফিরে আসুন। এখানে শিল্প গড়ে উঠুক, এখানেই কাজের সুযোগ তৈরি হোক । মানুষ যাতে বাবা-মা, স্ত্রী, সন্তানকে ছেড়ে দূরে থাকতে বাধ্য না হন, সেই পরিস্থিতি তৈরি করাই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার ।"

রাজ্যের শিল্পনীতির রূপরেখা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাপস রায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর 'বিকশিত বাংলা' ভাবনা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'আত্মনির্ভর ভারত' কর্মসূচির লক্ষ্যকে সামনে রেখেই শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে । শিল্প, আধুনিক পরিকাঠামো এবং কর্মসংস্থান-এই তিনটি ক্ষেত্রকে সমান গুরুত্ব দিয়েই আগামী দিনের উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে । সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণ, শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরি এবং দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়নের উপরও জোর দিচ্ছে সরকার ।

অন্ডালের কাজী নজরুল ইসলাম বিমানবন্দর নিয়েও একাধিক পরিকল্পনার কথা জানান শিল্পমন্ত্রী । তাঁর মতে, পশ্চিমাঞ্চলের শিল্প বিকাশে এই বিমানবন্দর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে । বর্তমানে এখান থেকে দেশের একাধিক মহানগরে বিমান পরিষেবা চালু রয়েছে । ভবিষ্যতে আরও নতুন রুট চালু করার পাশাপাশি যাত্রী পরিষেবা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে ।

তিনি আরও বলেন, "অন্ডাল বিমানবন্দরের সম্প্রসারণে কোনও জমি-সংক্রান্ত সমস্যা নেই । বিমানবন্দরের নিজস্ব পর্যাপ্ত জমি রয়েছে । ফলে ভবিষ্যতে নতুন টার্মিনাল, কার্গো পরিষেবা, অতিরিক্ত পরিকাঠামো এবং আরও বেশি বিমান চলাচলের সুযোগ তৈরি করা সম্ভব ।"

শিল্পমন্ত্রীর বক্তব্যে স্পষ্ট, শিল্পায়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং কর্মসংস্থান-এই তিন ক্ষেত্রকে একসঙ্গে এগিয়ে নিয়েই আগামী দিনের পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে নতুন ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর পরিকল্পনা করছে রাজ্য সরকার । এখন সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কতটা সফল হয়, তার দিকেই নজর শিল্পমহল ও রাজনৈতিক মহলের ।

TAGGED:

INDUSTRIAL MINISTER TAPAS ROY
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STATE FOCUSES INDUSTRIAL POTENTIAL
শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়
INDUSTRIAL GROWTH

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