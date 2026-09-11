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বিশ্ববিদ্যালয় বিলে গবেষকদের সমস্যা হতে পারে, আশঙ্কা অর্থমন্ত্রীর

Swapan Dasgupta on varsity Bill: বাংলার শিল্প-সম্ভবনা থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন ঘিরে পরিকল্পনা-একাধিক বিষয়ে নিয়ে সরব হলেন অর্থমন্ত্রী ।

Swapan Dasgupta press conference
সাংবাদিক সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 11, 2026 at 8:20 PM IST

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কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: রাজ্যে বিধানসভায় উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত বিল পাশ হয়েছে বৃহস্পতিবার। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের এখন অন্যত্র বদলি করা হবে। রাসবিহারী বিধানসভার বিধায়ক তথা অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত মনে করছেন এই ব্যবস্থায় গবেষকদের কিছুটা সমস্য়র মুখে পড়তে হতে পারে । একইসঙ্গে আগামী 17 সেপ্টেম্বর দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষ্যে দক্ষিণ কলকাতা জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে একগুচ্ছ কর্মসূচিরও ঘোষণা করলেন রাসবিহারীর বিধায়ক তথা অর্থমন্ত্রী ।

বিধানসভায় পাশ হওয়া উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত বিল নিয়ে স্বপন বলেন, "দেখতে হবে যে এই আইনের যেন অপব্যবহার না হয়।" তবে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন, এর ফলে গবেষকদের কিছুটা সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে । কারণ কোনও গবেষকের মেন্টর বা সুপারভাইজার অধ্যাপকের বদলি হয়ে গেলে ভুক্তভুগী হবেন সেই গবেষক ছাত্র বা ছাত্রী।

গনেশ চতুর্থীর পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আম্বানিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন । এ নিয়ে মুকেশ-তনয় অনন্ত আম্বানি মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করেন। এই বিষয় অর্থমন্ত্রী বলেন, "সিঙ্গুর পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটা বিরাট ধাক্কা। ওই ঘটনায় বাংলার ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। আমাদের বাংলার ছবিটা সারা ভারতের সামনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সবাই তারপর থেকে মনে করছে যে এখানে কোনও ব্যবসা করা যায় না। এই মনোভাব কাটানোর জন্য আমাদের একটা বড় কর্পোরেট সংস্থার দরকার। একটা বড় কিছু হোক এখানে। এখানে অনেক কিছু করা যেতে পারে । অনেক সুযোগও রয়েছে। তাই আম্বানিদের সঙ্গে বৈঠক করে দেখতে হবে যে তারা বাংলা নিয়ে কী ভাবছে। বাংলা আর আম্বানিদের যদি একটা মিলন হয় তো ক্ষতি কী।"

আগস্ট মাসের মধ্যেই রাজ্যের ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিল আসার কথা ছিল কিন্তু তা এখনও প্রকাশিত হল না। এই নিয়ে স্বপন বলেন, "বিল নিয়ে আজও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে। তবে এখনও বেশ কিছু কাজ বাকি রয়েছে । আশা করা যায়, চলতি মাসের 20 থেকে 25 তারিখের মধ্যে এই বিলটি ঘোষণা করা হবে।"

বীরভূমের দেউচা পাচামি নিয়ে অকপট স্বপন জানিয়ে দেন, ওখানে আদৌ কিছু হবে কি না সেটাই সন্দেহজনক। ব্যয় সাপেক্ষ একটি প্রকল্প দেউচা পাঁচামি। তিনি বলেন, "আমার মতে ওখানে কয়েলা বা মাইনিংয়ের উদ্যেশ্যে নয় অন্য কোনও কারণে জমি নেওয়া হয়েছিল। তাই আমাদের জানতে হবে ঠিক কী কারণে তাঁদের থেকে জমি নেওয়া হয়েছিল।"

কুখ্যাত অপরাধী রমেশ মাহাতোকে বিজেপির মঞ্চে তুলে সম্বর্ধনা দিতে দেখা গিয়েছে। এই নিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, মে মাসের চার তারিখের পর দেখা গেল প্রচুর মানুষ নিজেদের বিজেপি বলে দাবি করতে শুরু করলেন । কিন্তু দলের পক্ষ থেকে আগেও বলা হয়েছে যে এরা দলের কেউ নয়। তাছাড়া এখন বিজেপির সদস্য পদ দেওয়াও বন্ধ রয়েছে। এই ধরনের কোনও কার্যকলাপকে বিজেপি সমর্থন করে না।”

এর পাশাপাশি আজ স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, আগামী 17 সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে বিজেপির দক্ষিণ কলকাতা শাখার পক্ষ থেকে একমাস ধরে সেবামূলক কাজকর্ম চালানো হবে। এই কর্মসূচিকে সেবা সংকল্প অভিযান নাম দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, আগামী 17 সেপ্টেম্বর মোদিজির জন্মদিন । এই উপলক্ষে সারা দেশে ভারতীয় জনতা পার্টির একটা লম্বা কার্যক্রম করা হবে। আমরা সেই কার্যক্রম 17 তারিখ থেকে 17 অক্টোবর বা মহালয়ার একটু আগে পর্যন্ত চালাব।

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অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত
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