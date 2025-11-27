টোটো রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমায় বড় ছাড় রাজ্যের, আবেদনের শেষ তারিখ কবে

টোটো রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমায় বড় ছাড় রাজ্যের, আবেদনের শেষ তারিখ কবে
বিভিন্ন টোটোচালক সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট মহলের আবেদনের ভিত্তিতেই এই রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য ৷
November 27, 2025
কলকাতা, 27 নভেম্বর: বাংলার রাস্তায় চলাফেরা করা লাখো লাখো টোটোচালকের জন্য স্বস্তির খবর ৷ টোটোর নিবন্ধীকরণের সময়সীমা আরও এক মাস বাড়িয়ে দিল পরিবহণ দফতর । মূলত বিভিন্ন টোটোচালক সংগঠন এবং সংশ্লিষ্ট মহলের আবেদনের ভিত্তিতেই এই সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
বুধবার পরিবহণসচিব সৌমিত্র মোহন একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছেন, টোটো বা ই-রিকশা নিবন্ধীকরণের শেষ তারিখ 30 নভেম্বর থেকে বাড়িয়ে আগামী 31 ডিসেম্বর করা হয়েছে । রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা অনুরোধ এবং এখনও পর্যন্ত নিবন্ধীকরণের ধীরগতির কথা বিবেচনা করেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে ।
রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ হল টোটোর বিপুল সংখ্যা । সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যজুড়ে আনুমানিক 10 লক্ষেরও বেশি টোটো চলাচল করে । কিন্তু সেই তুলনায় এখনও পর্যন্ত নাম নথিভুক্ত করার হার অত্যন্ত নগণ্য । পরিবহণ দফতর সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত মাত্র 75 হাজার টোটোর রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে, যা মোট সংখ্যার নিরিখে খুবই কম । দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, রেজিস্ট্রেশনের এই ধীরগতির কারণেই সময়সীমা বাড়ানো জরুরি হয়ে পড়েছিল, যাতে সর্বাধিক সংখ্যক গাড়িকে আইনি কাঠামোর আওতায় আনা সম্ভব হয় । বিপুল সংখ্যক গাড়ি এখনও প্রক্রিয়ার বাইরে থাকায় মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে তা শেষ করা কার্যত অসম্ভব ছিল ।
গত 15 অক্টোবর থেকে রাজ্য সরকার অবৈধ বা অনুমোদনহীন টোটোগুলিকে নিয়মের মধ্যে আনতে 'টেম্পোরারি টোটো এনরোলমেন্ট নম্বর' বা টিটিইএন (TTEN) দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে । এই প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য হল, স্থানীয়ভাবে তৈরি এবং অনুমোদনহীন সংস্থা থেকে কেনা টোটোগুলিকে একটি নির্দিষ্ট ডেটাবেসের অন্তর্ভুক্ত করা । এর মাধ্যমে রাস্তায় যাত্রী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি যান চলাচল ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফেরাতে চাইছে সরকার ।
নিয়ম অনুযায়ী, নিবন্ধীকৃত প্রতিটি টোটোয় একটি বিশেষ কিউআর কোড (QR Code) যুক্ত স্টিকার লাগানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । এই স্টিকারে গাড়ির মালিকের নাম, ঠিকানা, চলাচলের নির্দিষ্ট এলাকা এবং রুটের বিস্তারিত তথ্য থাকবে । এই সমস্ত তথ্য সরকারি পোর্টালে আপলোড করার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে, যাতে সহজেই গাড়িগুলিকে চিহ্নিত করা যায় ।
নিবন্ধীকরণের জন্য আবেদনকারীদের নির্দিষ্ট ফি জমা দেওয়ার কাঠামোও বেঁধে দিয়েছে সরকার । বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, প্রথম ছয় মাসের জন্য এনরোলমেন্ট এবং এলাকাভিত্তিক অনুমোদনের ফি হিসেবে 1,000 টাকা দিতে হবে । এরপর সপ্তম মাস থেকে প্রতি মাসে 100 টাকা করে ফি ধার্য হবে । তবে 31 ডিসেম্বরের এই বর্ধিত সময়সীমা শেষ হওয়ার পর প্রশাসন যে কঠোর অবস্থান নেবে, তাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে । নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি কোনও টোটো বৈধ টিটিইএন নম্বর ছাড়া রাস্তায় চলাচল করতে দেখা যায়, তবে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি জরিমানা করা হবে । তাই আইনি জটিলতা এড়াতে এবং জরিমানা থেকে বাঁচতে টোটোমালিকদের দ্রুত এই বর্ধিত সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার আহ্বান জানানো হয়েছে ।