দুর্গাপুজোর পর পুর-ভোট হতে পারে কলকাতা ও হাওড়ায়, শূন্য পদ নিয়ে চিন্তায় কমিশন

দুর্গাপুজোর পর পুর-ভোট হতে পারে কলকাতা ও হাওড়ায়, শূন্য পদ নিয়ে চিন্তায় কমিশন
ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক স্তরে ভোটের প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে । তবে নবান্ন থেকে সবুজ সংকেত পেলেই দিনক্ষণ চূড়ান্ত হবে ।
Published : July 11, 2026 at 5:28 PM IST
কলকাতা, 11 জুলাই: রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই পুরভোটের তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা হাওড়া পুরভোট নিয়ে চর্চা চলছে ৷ রয়েছে কলকাতা পুরনিগমের ভোটও । রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে যে, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে দুর্গাপুজোর পরেই হতে পারে কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার নির্বাচন । ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক স্তরে ভোটের প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে বলে খবর । তবে নবান্ন থেকে সবুজ সংকেত পেলেই দিনক্ষণ চূড়ান্ত হবে । এরই মধ্যে শূন্য পদ নিয়ে চিন্তায় রয়েছে কমিশন ৷
হাওড়া ও কলকাতার পুর-নির্বাচন নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সলতে পাকানো শুরু হয়ে গেলেও বাদ সেধেছে কমিশনের অন্দরের প্রশাসনিক কিছু জটিলতা । জানা গিয়েছে যে, রাজ্য নির্বাচন কমিশনে ভোট করানোর জন্য যত সংখ্যক আধিকারিকদের প্রয়োজন বর্তমানে তার অভাব রয়েছে । তাই এই সমস্যার সমাধানে তৎপর রাজ্য সরকার এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন । প্রাক্তন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা অবসর নেওয়ার পর বেশ কিছুদিন কমিশনারের পদ ফাঁকাই ছিল । সম্প্রতি এই পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন কৃষ্ণা গুপ্তা ।
প্রসঙ্গত, গত 30 জুন নতুন নির্বাচন কমিশনার হয়েছেন কৃষ্ণা গুপ্তা । তবে এখনও পর্যন্ত রাজ্য নির্বাচন কমিশনে সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্মসচিব পদে কোনও আধিকারিক নেই । এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদই শূন্য রয়েছে । ফলে নির্বাচনের প্রস্তুতি অনেকটা সারা হয়ে গেলেও আধিকারিকদের অপ্রতুলতা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে ।
যদিও হাত গুটিয়ে বসে নেই নির্বাচন কমিশনার কৃষ্ণা গুপ্তা । ইতিমধ্যেই তিনি রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন এবং আধিকারিকদের অভাবের বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনাও হয়েছে । মনে করা হচ্ছে যে দ্রুত এই পদগুলি পূরণ হয়ে যাবে ।
অন্যদিকে, ইভিএম থেকে ভোটার তালিকা এবং এলাকা বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন - এসব কিছু নিয়েই রীতিমতো তোড়জোড় শুরু করেছে কমিশন । নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, এলাকা বিন্যাস বা ডিলিমিটেশনের কাজ করবে রাজ্য সরকার । তবে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তালিকার উপরে ভিত্তি করেই রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে ভোট করাতে হবে ।
এছাড়াও সর্বদলীয় বৈঠক করতে গেলে সেক্ষেত্রেও রাজ্য নির্বাচন কমিশন নির্ভর করবে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের ওপরেই । আর সেই মোতাবেক যতগুলি রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশনের স্বীকৃতি লাভ করেছে, কেবলমাত্র তাদেরই ডাকা হবে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সর্বদলীয় বৈঠকে । সম্প্রতি রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূল কংগ্রেসে এখন যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, তাতে আদপে কাকে সর্বদলীয় বৈঠকে ডাকা হবে সেই সিদ্ধান্তও নেওয়া হবে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের তালিকার ওপর নির্ভর করেই ।
অন্যদিকে, ভোট করানোর জন্য কত ইভিএম প্রয়োজন এবং তা কোথা থেকে আসবে, তা নিশ্চিত করতে ইতিমধ্যেই দেশের সব রাজ্যকে চিঠি পাঠানো হয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে । সেখানে অন্যান্য রাজ্যগুলির পক্ষে কতগুলি ইভিএম এই রাজ্যে পাঠানো সম্ভব নির্বাচন করাবার জন্য, তা জানতে চেয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন । পাশাপাশি সব জেলার সঙ্গে ধাপে ধাপে বৈঠক সারা হচ্ছে । তবে দুর্গাপুজোর পর কলকাতা পুরসভা এবং হাওড়া পুরসভার নির্বাচন যে হতে চলেছে, তা এক প্রকার নিশ্চিত ৷ এমনটাই খবর রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে ।