‘দেশভাগ কেন হল, মৃণাল সেন তা দেখাননি’, মন্তব্য শিক্ষামন্ত্রীর
দেশভাগের কারণ সুচতুর উপায়ে আড়াল করা হয়েছে বলে দাবি করলেন শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন ৷ বর্তমান প্রজন্মের তা জানা উচিত, মনে করেন বিজেপি বিধায়ক ৷
Published : August 13, 2026 at 8:12 PM IST
কলকাতা, 13 অগস্ট: দেশভাগের ইতিহাস এবং তার প্রেক্ষাপট বর্তমান প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন, জানালেন শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন ৷ এই সংক্রান্ত কিছু ঘটনা দীর্ঘদিন ‘চতুরতার সঙ্গে’ মানুষের থেকে আড়াল করা হয়েছে বলে দাবি করলেন ফালাকাটার বিজেপি বিধায়ক । এই প্রসঙ্গে কিংবদন্তি চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেনের সমালোচনা করে তিনি বলেন, "বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা মৃণাল সেন বিশ্বজয়ী বহু চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন ৷ কিন্তু তাঁর ছবিতে কখনও এই বিভাজন দেখিনি ৷"
দেশ বিভাজনের সেই ইতিহাস নতুন প্রজন্মের জানা দরকার বলেই মনে করেন মন্ত্রী দীপক বর্মন ৷ দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান থেকে মানুষ কেন এপারে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই পুরনো প্রশ্ন ফের তুললেন দীপক বর্মন ৷
তাঁর বক্তব্য, দেশভাগের পর উদ্বাস্তুদের জীবনযাপন, তাঁদের লড়াই এবং অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম নিয়ে বহু চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে ৷ কিন্তু মানুষকে কেন নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল, সেই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা হয়নি ৷
এই প্রসঙ্গে চলচ্চিত্র নির্মাতা মৃণাল সেনের কথাও উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য, "মৃণাল সেন দেশভাগ-পরবর্তী মানুষের দুর্ভোগ ও কঠিন জীবনযাত্রাকে তাঁর বিভিন্ন চলচ্চিত্রে তুলে ধরেছেন ৷ কিন্তু দেশভাগের কারণ এবং পূর্ববঙ্গ থেকে মানুষকে কেন চলে আসতে হয়েছিল, সেই বিষয়টি তাঁর ছবিতে সেভাবে উঠে আসেনি ৷"
দীপক বর্মনের কথায়, “আজকের প্রজন্মের কাছে এই সত্য উন্মোচন করা দরকার ৷” তিনি জানান, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যেতে হয়, যাতে আগামী দিনে কোনও প্রজন্মকে ফের এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে না-হয়, তার জন্য অতীতের ঘটনাগুলি জানা জরুরি।
বৃহস্পতিবার থেকে বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে দেশভাগ নিয়ে একটি প্রদর্শনী শুরু হয়েছে ৷ এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন ৷ সেখানে কয়েকটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও উপস্থিত ছিলে ৷
দেশভাগের স্মরণে 14 অগস্ট ‘বিভাজন বিভীষিকা দিবস’ পালনের প্রসঙ্গ তোলেন শিক্ষামন্ত্রী ৷ তাঁর বক্তব্য, ভারতীয় জনতা পার্টি দীর্ঘদিন ধরে 14 অগস্ট দিনটিকে ‘বিভাজন বিভীষিকা দিবস’ হিসাবে পালন করে আসছে ৷ এবছর কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও এই কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে বলে জানান তিনি ৷ মন্ত্রীর মতে, দেশভাগের সময়কার ঘটনা এবং তার পরবর্তী পরিস্থিতি নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে ৷
এদিন শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "সিলেবাস নিয়ে এখনই কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা বলা সম্ভব নয় ৷ বিশেষজ্ঞ কমিটি বিষয়টি খতিয়ে দেখে তাদের সুপারিশ ও মতামত সরকারের কাছে জমা দেবে ৷ সেই সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷ বিশেষজ্ঞ কমিটি তাদের সুপারিশ আছে, সাজেশন আমাদের দেবে ৷”
অন্যদিকে ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে জটিলতার জেরে স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়া সাময়িক স্থগিত করা হয়েছে ৷ বিষয়টি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন জানান, এসএসসি'র চেয়ারম্যান ইতিমধ্যে সাংবাদিক বৈঠক করে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন ৷ অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরের তরফে জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতেই এই সাময়িক স্থগিতাদেশ বলে জানান তিনি ৷
শিক্ষামন্ত্রী বলেন, “ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ওয়েলফেয়ারের একটি নোটিফিকেশন জারি হয়েছে ৷ সেই নোটিফিকেশনে বলা হয়েছে, একটি নির্দিষ্ট দিনের পর থেকে যত নোটিফিকেশন হবে, সেটা 17 শতাংশের জায়গায় সাত শতাংশ ওবিসি রিজার্ভেশন ধরে করা হবে ৷ সেটাকে মান্যতা দেওয়ার জন্যই এই বিশেষ সাময়িক স্থগিতের প্রয়োজন হয়েছে বলে আমি শুনেছি ৷”
এদিকে, 17 শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় থাকা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সাত শতাংশ সংরক্ষণ কার্যকর হলে কী প্রভাব পড়বে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে ৷ এমনকী, এর জেরে প্রার্থীদের চাকরি চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে কি না, সেই প্রশ্নও করা হয় শিক্ষামন্ত্রীকে ৷ জবাবে তিনি জানান, এই বিষয়ে এসএসসি-ই বিস্তারিতভাবে বলতে পারবে ৷