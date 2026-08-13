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‘দেশভাগ কেন হল, মৃণাল সেন তা দেখাননি’, মন্তব্য শিক্ষামন্ত্রীর

দেশভাগের কারণ সুচতুর উপায়ে আড়াল করা হয়েছে বলে দাবি করলেন শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন ৷ বর্তমান প্রজন্মের তা জানা উচিত, মনে করেন বিজেপি বিধায়ক ৷

Education Minister Dipak Barman
বিশ্ববাংলা কনভেনশনে শুরু হয়েছে দেশভাগের তথ্য নিয়ে প্রদর্শনীতে শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 13, 2026 at 8:12 PM IST

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কলকাতা, 13 অগস্ট: দেশভাগের ইতিহাস এবং তার প্রেক্ষাপট বর্তমান প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন, জানালেন শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন ৷ এই সংক্রান্ত কিছু ঘটনা দীর্ঘদিন ‘চতুরতার সঙ্গে’ মানুষের থেকে আড়াল করা হয়েছে বলে দাবি করলেন ফালাকাটার বিজেপি বিধায়ক । এই প্রসঙ্গে কিংবদন্তি চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেনের সমালোচনা করে তিনি বলেন, "বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা মৃণাল সেন বিশ্বজয়ী বহু চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন ৷ কিন্তু তাঁর ছবিতে কখনও এই বিভাজন দেখিনি ৷"

দেশ বিভাজনের সেই ইতিহাস নতুন প্রজন্মের জানা দরকার বলেই মনে করেন মন্ত্রী দীপক বর্মন ৷ দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান থেকে মানুষ কেন এপারে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেই পুরনো প্রশ্ন ফের তুললেন দীপক বর্মন ৷

বিশ্ববাংলা কনভেনশনে শুরু হয়েছে দেশভাগের তথ্য নিয়ে প্রদর্শনীতে শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন কিংবদন্তি চলচ্চিত্র নির্মাতা মৃণাল সেনের সমালোচনা করলেন (ইটিভি ভারত)

তাঁর বক্তব্য, দেশভাগের পর উদ্বাস্তুদের জীবনযাপন, তাঁদের লড়াই এবং অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম নিয়ে বহু চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে ৷ কিন্তু মানুষকে কেন নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল, সেই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা হয়নি ৷

এই প্রসঙ্গে চলচ্চিত্র নির্মাতা মৃণাল সেনের কথাও উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য, "মৃণাল সেন দেশভাগ-পরবর্তী মানুষের দুর্ভোগ ও কঠিন জীবনযাত্রাকে তাঁর বিভিন্ন চলচ্চিত্রে তুলে ধরেছেন ৷ কিন্তু দেশভাগের কারণ এবং পূর্ববঙ্গ থেকে মানুষকে কেন চলে আসতে হয়েছিল, সেই বিষয়টি তাঁর ছবিতে সেভাবে উঠে আসেনি ৷"

দীপক বর্মনের কথায়, “আজকের প্রজন্মের কাছে এই সত্য উন্মোচন করা দরকার ৷” তিনি জানান, ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যেতে হয়, যাতে আগামী দিনে কোনও প্রজন্মকে ফের এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে না-হয়, তার জন্য অতীতের ঘটনাগুলি জানা জরুরি।

বৃহস্পতিবার থেকে বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে দেশভাগ নিয়ে একটি প্রদর্শনী শুরু হয়েছে ৷ এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন ৷ সেখানে কয়েকটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও উপস্থিত ছিলে ৷

দেশভাগের স্মরণে 14 অগস্ট ‘বিভাজন বিভীষিকা দিবস’ পালনের প্রসঙ্গ তোলেন শিক্ষামন্ত্রী ৷ তাঁর বক্তব্য, ভারতীয় জনতা পার্টি দীর্ঘদিন ধরে 14 অগস্ট দিনটিকে ‘বিভাজন বিভীষিকা দিবস’ হিসাবে পালন করে আসছে ৷ এবছর কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও এই কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে বলে জানান তিনি ৷ মন্ত্রীর মতে, দেশভাগের সময়কার ঘটনা এবং তার পরবর্তী পরিস্থিতি নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে ৷

এদিন শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "সিলেবাস নিয়ে এখনই কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা বলা সম্ভব নয় ৷ বিশেষজ্ঞ কমিটি বিষয়টি খতিয়ে দেখে তাদের সুপারিশ ও মতামত সরকারের কাছে জমা দেবে ৷ সেই সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷ বিশেষজ্ঞ কমিটি তাদের সুপারিশ আছে, সাজেশন আমাদের দেবে ৷”

অন্যদিকে ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে জটিলতার জেরে স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়া সাময়িক স্থগিত করা হয়েছে ৷ বিষয়টি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন জানান, এসএসসি'র চেয়ারম্যান ইতিমধ্যে সাংবাদিক বৈঠক করে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন ৷ অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরের তরফে জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতেই এই সাময়িক স্থগিতাদেশ বলে জানান তিনি ৷

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, “ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ওয়েলফেয়ারের একটি নোটিফিকেশন জারি হয়েছে ৷ সেই নোটিফিকেশনে বলা হয়েছে, একটি নির্দিষ্ট দিনের পর থেকে যত নোটিফিকেশন হবে, সেটা 17 শতাংশের জায়গায় সাত শতাংশ ওবিসি রিজার্ভেশন ধরে করা হবে ৷ সেটাকে মান্যতা দেওয়ার জন্যই এই বিশেষ সাময়িক স্থগিতের প্রয়োজন হয়েছে বলে আমি শুনেছি ৷”

এদিকে, 17 শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় থাকা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সাত শতাংশ সংরক্ষণ কার্যকর হলে কী প্রভাব পড়বে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে ৷ এমনকী, এর জেরে প্রার্থীদের চাকরি চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে কি না, সেই প্রশ্নও করা হয় শিক্ষামন্ত্রীকে ৷ জবাবে তিনি জানান, এই বিষয়ে এসএসসি-ই বিস্তারিতভাবে বলতে পারবে ৷

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EDUCATION MINISTER DIPAK BARMAN
শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন
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