তিন দেশের সঙ্গে সীমান্ত অন্য রাজ্যে নেই, বিদায়ী ভাষণে বাংলার ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব বোঝালেন রাজীব

বৃহস্পতিবার আলিপুর বডিগার্ড লাইনসে রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিজি রাজীব কুমারকে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়৷ সেখানে তিনি নানা বিষয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন৷

Rajeev Kumar
রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিজি রাজীব কুমার (ফাইল ছবি)
Published : January 29, 2026 at 9:19 PM IST

কলকাতা, 29 জানুয়ারি: বিদায় সংবর্ধনায় উপস্থিত হয়ে পশ্চিমঙ্গের ভৌগোলিক গুরুত্বের কথা শোনালেন রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিজি রাজীব কুমার৷ সহকর্মীদের তিনি মনে করিয়ে দেন যে দেশের অন্য কোনও রাজ্যের সঙ্গে তিনটি দেশের সীমান্ত নেই৷

আগামী 31 জানুয়ারি রাজ্য পুলিশের ডিজি হিসেবে কর্মজীবন থেকে অবসর নেবেন রাজীব কুমার। বৃহস্পতিবার আলিপুর বডিগার্ড লাইনসে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয় রাজীব কুমারকে৷ সেখানে তিনি মাওবাদী সমস্যা মোকাবিলা, পুজো, গঙ্গাসাগরের মতো উৎসবগুলোতে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের প্রশংসা করেন৷

বিদায় সংবর্ধনায় ভাষণ দিচ্ছেন রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিজি রাজীব কুমার (ইটিভি ভারত)

পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে জানান, রাজ্যের তিনটি দেশ — নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্ত রয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ঘটনাপ্রবাহও এখানে প্রভাব ফেলে। তিনি বলেন, ‘‘ভারতের কোনও রাজ্যে তিন দেশের সীমান্ত নেই। পশ্চিমবঙ্গ সবচেয়ে কৌশলগত ও ভূ-রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ৷’’

একই সঙ্গে বিদায়ী ভাষণে নষ্টালজিকও হয়ে পড়েন রাজীব কুমার৷ তিনি বলেন, ‘‘আমরা ডিউটির মধ্যে নিজেদের প্রাণ দিতে প্রস্তুত। এটাই আমাদের গর্ব। আমাদের সামনে বহু সমস্যা আসে, সৎ সাহস বজায় রাখতে পারলে সেগুলির মোকাবিলা করা সম্ভব।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরাই দেশের মধ্যে একমাত্র একমাত্র পুলিশ ফোর্স যারা দু’বার নকশাল চ্যালেঞ্জকে ট্যাকেল করেছি। আমরা যেভাবে ল-অ্যান্ড অর্ডার কন্ট্রোল করি আর কোনও জায়গায় সেভাবে দেখা যায় না। অন্য দু-একটা জায়গায় মানুষকে প্রাণ হারাতে হয়েছে৷ তবে আমাদের রাজ্যের একটা ঐতিহ্য আছে৷ বিনা কারণে মানুষকে যাতে প্রাণ হারাতে না-হয়, সেদিকে আমাদের পুলিশ সজাগ থাকে।’’

রাজীব কুমার বলেন, ‘‘আমাদের পুলিশ দেশের মধ্যে অন্যতম সেরা পুলিশ ফোর্স। এইভাবে সেরা হওয়া কথা বলার মধ্যে দিয়ে কখনোই সম্ভব নয়৷ এটা কাজ কর্মের দ্বারা সম্ভব। যেটা আমাদের রাজ্যের পুলিশ ফোর্স করে দেখায়। সিনিয়র অফিসারদের পাশাপাশি আমাদের কনস্টেবল থেকে শুরু করে সিভিক ভলান্টিয়ার কারও অবদানই কম নয়। আসলে আমরা সকলে মিলে একটা পরিবারের মতো৷ আর এইভাবে সকলকে নিয়েই আমাদের পথ চলতে হবে।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘আমাদের যে শক্তি আছে, সেটা একসঙ্গে একজোট হয়ে থাকার কারণেই সম্ভব হয়েছে। আমরা নিজেরা কেউ নই। আমরা সকলে মিলেই এই পুলিশ বাহিনী গড়ে উঠেছে। তাই আমাদের কলকাতা পুলিশ কিংবা রাজ্য পুলিশের দক্ষতা নিয়ে গর্ব থাকা উচিত। আমরা যেভাবে চ্যালেঞ্জ ফেস করে থাকি অন্য কোনও রাজ্যের পুলিশকে এইভাবে চ্যালেঞ্জকে ফেস করতে হয় না। সৎ সাহস থাকলে প্রাণহানি ছাড়াই যেকোনও সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব৷’’

উল্লেখ্য, রাজ্য পুলিশে স্থায়ী ডিজির অভাব চলছে। মনোজ মালব্য 2023-এর ডিসেম্বরে অবসর নেওয়ার পর থেকে রাজীব কুমার ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব নেন। নবান্ন সম্প্রতি ইউপিএসসি-কে পাঠিয়েছে সাত সিনিয়র আইপিএস-এর নামের তালিকা৷ সেই তালিকায় রাজীব কুমারের নামও রয়েছে৷ এছাড়া রয়েছে রাজেশ কুমার, রণবীর কুমার, দেবাশিস রায়, অনুজ শর্মা, জগমোহন ও এন রমেশ বাবুর নাম।

ইউপিএসসি থেকে তিনজনের নাম নির্বাচিত করে রাজ্যকে পাঠাবে৷ ওই তিনজনের মধ্যে একজনকে স্থায়ী ডিজি করবে সরকার। আগেও নিয়োগের চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু আইনি জটিলতায় ব্যর্থ হয়েছে সেই প্রচেষ্টা। ইউপিএসসি বলেছে, অবসরের তিন মাস আগে তালিকা পাঠাতে হয়। কিন্তু রাজ্য 27 ডিসেম্বর পাঠায়৷ ফলে প্যানেল ফেরত এসেছে। তবে রাজীব কুমারের অবসরের আগে নতুন ডিজি নিয়োগের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হতে পারে।

