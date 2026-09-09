মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মালদায় রাজ্যের প্রতিনিধি দল, নদী ভাঙন-বন্যা রুখতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার নির্দেশ

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মালদায় রাজ্যের প্রতিনিধি দল, নদী ভাঙন-বন্যা রুখতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার নির্দেশ
নদী ভাঙন ও বন্যা পরিস্থিতি দেখতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মালদহে রাজ্যের তিন সদস্যের দল ৷ আকাশপথে পরিস্থিতি পরিদর্শন করে মুখ্যমন্ত্রীকে রিপোর্ট দেবেন তাঁরা ৷
Published : September 9, 2026 at 5:31 PM IST
মালদা, 9 সেপ্টেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশের পর মালদায় গঙ্গা ভাঙন ও বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা ৷ বুধবার আকাশপথে তাঁরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন ৷ পরে উচ্চপর্যায়ের একটি প্রশাসনিক বৈঠকও করেছেন তাঁরা ৷ তাঁরা এই ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার কথা বলেছেন ৷ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এনিয়ে রিপোর্ট পেশ করা হবে বলেও জানানো হয়েছে ৷
এদিকে এই পরিদর্শন যখন চলছে, তার মধ্যে গঙ্গার জলস্তর আরও বেড়ে যাওয়ায় নাভিশ্বাস ভূতনিবাসীর ৷ জেলা সেচ দফতরের অনুমান, আগামী কয়েকদিন গঙ্গার জলস্তর আরও বৃদ্ধি পেতে পারে ৷
মালদার নদী ভাঙন ও বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে মঙ্গলবারই উদ্বেগের কথা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর নির্দেশে গঙ্গা ভাঙন ও বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বুধবার জেলায় আসেন রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের প্রধান সচিব রাজেশকুমার সিনহা, সিভিল ডিফেন্সের ডিরেক্টর জেনারেল সঞ্জয় সিং ও আইজি (উত্তরবঙ্গ) সুকেশ কুমার জৈন ৷
এদিন বেলা 12টা নাগাদ হেলিকপ্টারে মালদা বিমানবন্দরে নামেন তাঁরা ৷ সেখানেই একপ্রস্ত আলোচনা করেন জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর, পুলিশ সুপার অনুপম সিং ও সেচ দফতরের উত্তর সার্কেলের সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার দিগন্ত মাইতির সঙ্গে ৷ আলোচনা শেষে তাঁরা আকাশপথে জেলার নদী ভাঙন ও বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন ৷ ফিরে এসে তাঁরা জেলা প্রশাসনিক ভবনে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেছেন ৷
বৈঠক শেষে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের প্রধান সচিব রাজেশকুমার সিনহা বলেন, ‘‘কাটাহা দিয়ারার তুলনায় ভূতনি দিয়ারায় জল বেশি রয়েছে ৷ ভূতনিতে উঁচু কিছু জায়গা ছাড়া পুরোটাই জলমগ্ন ৷ এই জল বেরোতে সময় লাগবে ৷ সেই কারণে আজ এখানে আমরা সংশ্লিষ্ট প্রতিটি দফতরের সঙ্গে বৈঠক করেছি ৷ সবাইকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করতে বলা হয়েছে, যাতে এখন এবং জল বেরোনোর সময় কোনও সমস্যা না হয় ৷"
রাজেশকুমার যোগ করেন, "দুর্গত এলাকায় যাতে কোনও রোগ না ছড়ায়, তার জন্যও সবাইকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে ৷ রতুয়ায় এখন তেমন কোনও সমস্যা নেই ৷ এই মুহূর্তে মূল সমস্যা ভূতনি দিয়ারায় ৷ আমরা কলকাতা ফিরেই মুখ্যমন্ত্রীকে পরিস্থিতির রিপোর্ট পেশ করব ৷’’
সিভিল ডিফেন্সের ডিরেক্টর জেনারেল সঞ্জয় সিং বলেছেন, ‘‘অনেক বছর এমন বন্যা হয়নি ৷ নদীর জল অনেক বেড়ে গিয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে সিভিল ডিফেন্স কেমন কাজ করছে, তা দেখাই মূল উদ্দেশ্য ছিল ৷ সিভিল ডিফেন্সের কাজে সবাই সন্তুষ্ট ৷ ইতিমধ্যে সাড়ে ছ’হাজার লোককে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ এখন আমাদের প্রধান কাজ, অসুস্থ ও গর্ভবতীদের দ্রুত উদ্ধার করা ৷ জেলা প্রশাসনকে সবরকম সহযোগিতার জন্য আমাদের অফিসার ও কর্মীরা রয়েছেন ৷’’
এরই মধ্যে এদিন গঙ্গার জলস্তর আরও বেড়েছে ৷ এদিন সকাল আটটায় জলস্তর 25.95 মিটার রেকর্ড করা হয়েছে ৷ অর্থাৎ, গঙ্গা তার চূড়ান্ত বিপদসীমা 25.30 মিটার থেকে 65 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে ৷ ফুলহরের জলস্তরও ক্রমশ বেড়ে চলেছে ৷ একই সময়ে এদিন জলস্তর রেকর্ড করা হয়েছে 27.68 মিটার ৷ ফুলহর চূড়ান্ত বিপদসীমা 28.35 মিটার থেকে 67 সেন্টিমিটার নীচ দিয়ে এদিন বইলেও, যে হারে জলস্তর বাড়ছে, তাতে আগামী দু’একদিনের মধ্যেই চূড়ান্ত বিপদসীমা ছাপিয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা ৷