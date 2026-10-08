কাশীর বুকে এক টুকরো বাংলা ! বারাণসীতে আশি কোটিতে অত্যাধুনিক অতিথিশালা গড়ছে রাজ্য
Bengal guest house in Varanasi: বারাণসীর সোনারপুরায় রয়েছে ঐতিহ্যবাহী কোচবিহার কালীবাড়ি । সেখানেই এই সুবিশাল অতিথিশালাটি গড়ে তোলার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে ।
Published : October 8, 2026 at 9:25 PM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: বারাণসীতে এবার তৈরি হতে চলেছে ‘মিনি বেঙ্গল’। উত্তরপ্রদেশের কাশীর বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবে বাংলার নিজস্ব অত্যাধুনিক হসপিটালিটি সেন্টার বা অতিথিশালা । এই বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার । বারাণসীর সোনারপুরায় রয়েছে ঐতিহ্যবাহী কোচবিহার কালীবাড়ি । সেখানেই এই সুবিশাল অতিথিশালাটি গড়ে তোলার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে ।
রাজ্য পর্যটন দফতর সূত্রে খবর, এই মেগা প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় আশি কোটি টাকা । ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার এক অদ্ভুত মেলবন্ধন ঘটতে চলেছে কাশীধামে । বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরা হবে বাংলার সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে । একইসঙ্গে কোচবিহার রাজপরিবারের প্রাচীন ইতিহাসকেও পর্যটকদের সামনে নতুন করে তুলে ধরার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ।
কাশী বা বারাণসী বরাবরই বাঙালিদের অন্যতম প্রিয় তীর্থক্ষেত্র । সারা বছর ধরে লাখ লাখ বাঙালি পর্যটক সেখানে যান । কিন্তু বারাণসীতে গিয়ে থাকার জন্য রাজ্য সরকারের নিজস্ব কোনও অত্যাধুনিক পরিকাঠামো এতদিন ছিল না । নতুন এই অতিথিশালা সেই দীর্ঘদিনের অভাব মেটাবে । সোনারপুরায় কোচবিহার রাজপরিবারের দেবোত্তর ট্রাস্টের প্রায় দুই একর জমি রয়েছে । বর্তমানে সেখানে একটি প্রাচীন কালী মন্দির রয়েছে । পাশেই রয়েছে ঐতিহাসিক ‘হাওয়া মহল’। রাজ্য সরকারের নতুন পরিকল্পনায় এই প্রাচীন স্থাপত্যগুলির কোনও ক্ষতি করা হবে না । বরং সেগুলির যথাযথ সংরক্ষণ ও আধুনিক সংস্কার করা হবে ।
প্রকল্পের খসড়া অনুযায়ী, এই দুই একর জমির উপরেই গড়ে উঠবে সাততলা নতুন ভবন । থাকবে মাটির নীচের বা ভূগর্ভস্থ পরিকাঠামোও । মূল হাওয়া মহলটিকে সংরক্ষণ করে সেটিকে বিলাসবহুল আবাসনে রূপান্তরের পরিকল্পনা রয়েছে । প্রাচীন কালীমন্দিরের ঐতিহ্যকেও সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখা হবে ।
কী কী সুবিধা থাকবে এই অত্যাধুনিক অতিথিশালায় ?
রাজ্য পর্যটন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, সাততলা ভবনে মোট 60টি সাধারণ পর্যটক-কক্ষ বা রুম থাকবে । সঙ্গে থাকবে 10টি বিলাসবহুল স্যুট । শুধু থাকার জায়গাই নয়, পর্যটকদের সব রকম স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখেই গোটা ভবনের নকশা করা হয়েছে । ভবনের ভেতরেই থাকবে আধুনিক মানের ঝাঁ চকচকে রেস্তোরাঁ । থাকবে একটি বড় ব্যাঙ্কোয়েট হল । স্বাস্থ্য সচেতন পর্যটকদের জন্য শরীরচর্চার অত্যাধুনিক জিম তৈরি করা হবে । বইপ্রেমীদের জন্য থাকবে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগার ।
কাশী দর্শনে আসা পর্যটকদের গাড়ি রাখার সমস্যা সেখানে একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার । যানজট এবং পার্কিংয়ের অভাব কাশীর বড় সমস্যা । তাই এই অতিথিশালায় বিশাল পার্কিং স্পেসও তৈরি করা হবে । যাতে পর্যটকদের গাড়ি রাখতে কোনও অসুবিধা না হয় ।
তবে এই বিশাল প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে একটি বড় ভৌগোলিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে । সোনারপুরা রোড থেকে এই কালীবাড়ি চত্বরে ঢোকার মূল পথটি বেশ সংকীর্ণ । প্রবেশপথটি চওড়ায় মাত্র নয় মিটার । এই সরু রাস্তার কথা মাথায় রেখেই নতুন পরিকাঠামোর ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করেছেন বিশেষজ্ঞরা । কীভাবে ওই পথে বড় বড় নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে যাওয়া হবে এবং পরে পর্যটকদের যাতায়াত মসৃণ হবে, তা গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে । সম্প্রতি রাজ্য পর্যটন দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এবং বারাণসী জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিরা সরেজমিনে গোটা এলাকাটি পরিদর্শন করেছেন ।
এই প্রাচীন কালীবাড়ি ঘিরে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে । সম্প্রতি এই এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং রাজ্য বিজেপির অন্যতম পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল । শমীক ভট্টাচার্য এই প্রকল্পের অতীত ইতিহাস নিয়ে বিস্তারিত মুখ খুলেছেন ।
তাঁর কথায়, "এই কালীমন্দির 100 বছর আগে স্থাপিত হয়েছিল । পরবর্তী সময়ে এই মন্দির সংস্কার এবং সেখানে নহবতখানার জন্য প্রকল্প তৈরি হয় । সেই সময়ে কোচবিহার রাজপরিবারের তরফে গায়ত্রী দেবী পাঁচ কোটি দিতে চান । করণ সিং–ও অর্থসাহায্য করতে চান । কিন্তু কোনও রাজনৈতিক কারণে সেটা বাস্তবায়িত হয়নি ।"
বারাণসীতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বেশ কিছু ভূসম্পত্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে । সেগুলির সঠিক ব্যবহারের দাবি উঠছিল দীর্ঘদিন ধরে । সুনীল বনসলের কথায়, "বারাণসীতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনেক সম্পত্তি আছে । এই এলাকার বিকাশ হোক ।" শমীক ভট্টাচার্যও স্পষ্ট জানিয়েছেন, "এই কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে পশ্চিমবঙ্গ ভবন তৈরি করতে চাই । সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হোক । এখানে নহবতখানায় সানাই বাজুক ।"
ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পর্যটনকে নতুন মাত্রা দেওয়াই রাজ্য সরকারের মূল উদ্দেশ্য । বারাণসী হল খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সংসদীয় কেন্দ্র । সেখানে বাংলার এই নিজস্ব অত্যাধুনিক অতিথিশালা তৈরি হলে তা জাতীয় পর্যটনের মানচিত্রে বড় চমক হবে । সব ঠিক থাকলে খুব দ্রুত এই মেগা প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে যাবে । ঐতিহ্য বজায় রেখেই কাশীর বুকে এক নতুন বাংলার স্বাদ পাবেন সাধারণ পর্যটকরা ।