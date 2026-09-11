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লিটল ইউরোপ অন দ্য গ্যাঞ্জেস ! চন্দননগরে রাষ্ট্রদূতের উপস্থিতিতে ফ্রান্সের সঙ্গে পর্যটনে নয়া দিশা রাজ্যের

Tourism with France: রেজিস্ট্রি ভবনের সংস্কার ঘিরে উৎসবের আবহ চন্দননগরে ৷ ফরাসি ভবন সংস্কারে নতুন করে ফ্রান্সের সঙ্গে মউ স্বাক্ষরিত হল । পলাশ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন৷

tourism with France in Chandannagar
চন্দননগরে ফরাসি আমলের রেজিস্ট্রি বিল্ডিং সংস্কারের সূচনা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 11, 2026 at 9:01 PM IST

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চন্দননগর, 11 সেপ্টেম্বর: ফ্রান্সের সঙ্গে শিক্ষা ও সংস্কৃতিই শুধু নয়, পর্যটনের মেলবন্ধনের মাধ্যমেও ব্যবসা-বাণিজ্যেরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে । চন্দননগরে ফরাসি আমলের রেজিস্ট্রি বিল্ডিংয়ের সংস্কারের সূচনা দিয়ে তারই পথ চলা শুরু হল বলে মনে করছেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ ৷ তাঁর মতে, এর ফলে আগামী দিনে রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রের অন্য দিক খুলে যাবে । চন্দননগরকে কেন্দ্র করে পর্যটন, হুগলি নদীর তীরে পর্যটন-সহ আগামী দিনে অন্যান্য পরিকল্পনার কথাও এদিন জানালেন পর্যটন মন্ত্রী । এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আরও আশার কথা শুনিয়েছেন ভারতে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত থিয়েরি ম্যাথাও ৷

ফরাসি আমলের রেজিস্ট্রি ভবনের সংস্কার ঘিরে উৎসবের আবহ চন্দননগরে ৷ চলছে নানা অনুষ্ঠান । চন্দননগর রানি ঘাটের কাছে ফরাসি রেজিস্ট্রি ভবনটির বর্তমানে ভগ্নপ্রায় দশা । সেটিকে হেরিটেজ ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার । পরিকল্পনা হয়েছিল সেই ফরাসি ভবন সংস্কারের । সেই কাজেই আজ নতুন করে ফ্রান্সের সঙ্গে মউ স্বাক্ষরিত হল । এদিন ফরাসি রাষ্ট্রদূত থিয়েরি ম্যাথাওয়ের উপস্থিতিতে সংস্কার কাজের সূচনা হয় ।

tourism with France in Chandannagar
আলোর মালায় সেজেছে স্ট্র্যান্ড রোড (ইটিভি ভারত)

জগদ্ধাত্রী পুজোর আগেই এই উৎসবকে কেন্দ্র করে আলোকমালায় সেজে উঠেছে চন্দননগর স্ট্র্যান্ড রোড । 11 সেপ্টেম্বর থেকে 13 সেপ্টেম্বর এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে চন্দননগরে একাধিক উৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে । শুক্রবার গঙ্গাবক্ষে জলপথে চন্দননগরে আসেন ভারতে নিযুক্ত ফরাসি রাষ্ট্রদূত থিয়েরি ম্যাথাও । সেখান থেকে রেজিস্ট্রি ভবনের সংস্কার কাজের সূচনা করেন তিনি । পরে তিনি চন্দননগরের সেন্ট জোসেফ স্কুলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন । এছাড়াও ফরাসি কবরস্থান, মিউজিয়াম-সহ একাধিক জায়গা তিনি ঘুরে দেখেন ।

ঐতিহাসিক রেজিস্ট্রি ভবন সংস্কারের কাজের সূচনা করতে এদিন ভারতে নিযুক্ত ফরাসি রাষ্ট্রদূত ছাড়াও চন্দননগরে আসেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ, রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার, চন্দননগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ, বিধায়ক স্বরাজ ঘোষ, বিধায়ক দিলীপ সিং, বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী, হুগলির জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরী-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা । এদিন সংস্কারের শুভ সূচনার পর ফরাসি মিউজিয়ামে সাংবাদিক বৈঠক করেন ফরাসি রাষ্ট্রদূত এবং রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী ।

tourism with France in Chandannagar
পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ (ইটিভি ভারত)

ভারতে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত থিয়েরি ম্যাথাও বলেন, "পর্যটন মানে ব্যবসা, শিক্ষা, আর্থিক লেনদেন ও কর্মসংস্থান । তাই আগামী দিনে পর্যটন শিল্পকে নিয়ে ফ্রান্স এবং ভারতের মেলবন্ধন আরও সুদূরপ্রসারী হবে । ফরাসি বিনিয়োগকারীরা বঙ্গে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবে ।" ভারতের সঙ্গে ফ্রান্সের সুসম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রদূত বলেন, চন্দননগরে শুধু একটি রেজিস্ট্রি বিল্ডিংয়ের পুনর্গঠন নয়, আগামী দিনে আরও অনেক কাজ হবে ।

এদিনের অনুষ্ঠান উপলক্ষে চন্দননগর স্ট্র্যান্ডকে আলো দিয়ে সাজানো হয়েছিল ৷ মানুষের উৎসাহ ছিল তুঙ্গে ৷ এসব দেখে আপ্লুত রাষ্ট্রদূত । ব্রাজিল ও উরুগুয়ে ভারতীয় জাতীয় দলের সঙ্গে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ খেলতে আসছে । ফ্রান্সের ফুটবল দল কি আসবে ? এই প্রশ্নে রাষ্ট্রদূত জানান, "ভারত ক্রিকেট ভালো খেলে, কিন্তু আপনারা জানেন কি 1900 সালে ফ্রান্স অলিম্পিক ক্রিকেট ফাইনালে উঠেছিল ৷ তখন ইংল্যান্ডের কাছে হেরে গিয়েছিল ঠিকই, তারপর থেকে অলিম্পিকে আর কোনও ক্রিকেট খেলা হয়নি । তাই বলা যায়, ফ্রান্স অলিম্পিকে এখনও পর্যন্ত শেষ রানার । তবে বাংলায় অনেক ফুটবল সমর্থক আছে । আপনাদের প্রত্যাশা আশা করি পূরণ হবে ।"

tourism with France in Chandannagar
চন্দননগরে উৎসবের মেজাজ (ইটিভি ভারত)

এদিন পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ বলেন, "ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর হল । রেজিস্ট্রি বিল্ডিং পুনর্নির্মাণ করা হবে । 'লিটল ইউরোপ অন দ্য গ্যাঞ্জেস' নাম দেওয়া হয়েছে । বাঁশবেড়িয়া থেকে শ্রীরামপুর পর্যন্ত জায়গাগুলিকে ওয়াটার টুরিজিমের মধ্যে জুড়ব । রাষ্ট্রদূত কথা দিয়েছেন, ফ্রান্স সরকারের সহযোগিতায় ফরাসি উৎসব করা হবে । রাজ্য পর্যটন দফতর সাহায্য করবে ।"

tourism with France in Chandannagar
অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট্যজনেরা (ইটিভি ভারত)

কলকাতা থেকে সরাসরি প্যারিসের বিমান যোগাযোগ না-থাকায় পর্যটনের ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটে । আগামী দিনে যাতে সেই সমস্যার সমাধান হয় তার চেষ্টা করা হবে বলেও জানান পর্যটন মন্ত্রী । তিনি আরও বলেন, "ফরাসি ফুটবল দল যাতে বাংলায় খেলতে আসে সেটা নিয়েও আমাদের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ ফরাসি দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন । পর্যটনকে সামনে রেখে ইন্দো-ফ্রান্স সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে । ব্যবসার আদান প্রদান হবে ফ্রান্সের সঙ্গে ৷"

tourism with France in Chandannagar
ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত থিয়েরি ম্যাথাও (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য, চন্দননগর মহকুমা শাসকের অফিসের উল্টোদিকে অতীতের ফরাসি রেজিস্ট্রি ভবন ছিল । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা আজ জরাজীর্ণ ৷ গোটা ভবনকে ঘিরে ফেলেছে বট, অশ্বত্থ ও একাধিক গাছ-গাছালি ৷ যদিও এখনও দূর থেকে সেই নির্মাণশৈলীর সুপ্রাচীন ধারা এবং ফরাসি আদল লক্ষ্য করা যায় ।

tourism with France in Chandannagar
উৎসবের আবহ চন্দননগরে (ইটিভি ভারত)

1875 সালে তৈরি এই ভবন একদা জমজমাট থাকত । জমি জরিপ নথিভুক্ত করার পাশাপাশি বিবাহিতদের শংসাপত্রও এই ভবন থেকে দেওয়া হতো । আদালতও ছিল । সেসব এখন অতীত । ধুলোয় মলিন ভবনের গা থেকে ইট খসে পড়ে তার চেহারা আজ বিবর্ণ । 2017 সালে ভবনটিকে হেরিটেজ ঘোষণা করা হয় । পূর্বের অবস্থায় ফেরানোর পরিকল্পনাও হয়েছিল । তবে তা তখন বাস্তবায়িত হয়নি ৷ প্রায় 10 বছর পর সেই কাজের বাস্তবায়নের পথে বর্তমান রাজ্য সরকার । সেই উপলক্ষে সাজো সাজো রব গঙ্গা পাড়ের ফরাসডাঙায় ।

TAGGED:

LITTLE EUROPE ON THE GANGES
SHANKAR GHOSH
চন্দননগর
ফ্রান্সের সঙ্গে পর্যটন
TOURISM WITH FRANCE

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