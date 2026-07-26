বিশ্ব বাংলা সরণি হবে 'শ্রী চৈতন্যদেব সরণি', কলকাতার একাধিক রাস্তার নাম বদলাচ্ছে রাজ্য
পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট ক্রসিং-সহ শহরের বেশ কিছু ব্যস্ত রাস্তার নাম বদলে ফেলার প্রস্তুতি চলছে ।
Published : July 26, 2026 at 3:32 PM IST
কলকাতা, 26 জুলাই: রাজ্যে নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই প্রশাসনিক সংস্কারে একাধিক বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে । সেই ধারাবাহিকতায় এবার কলকাতা ও তার আশপাশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য । নবান্ন সূত্রে খবর, নিউটাউন ও বাইপাস সংযোগকারী প্রধান ধমনী 'বিশ্ব বাংলা সরণি'-র নতুন নাম হতে চলেছে মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেবের নামে । এর পাশাপাশি পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট ক্রসিং-সহ শহরের বেশ কিছু ব্যস্ত রাস্তার নামও বদলে ফেলার প্রস্তুতি চলছে ।
সরকার সূত্রে জানা গিয়েছে, শহরের একাধিক রাস্তা ও মোড়ের নামকরণে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে মনে করছে রাজ্য প্রশাসন । বিশেষ করে বিশ্ব বাংলা ব্র্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত নামগুলি পুনর্মূল্যায়ন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে । রাজ্য সরকারের এক প্রশাসনিক আধিকারিক বলেন, "বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক ভিত্তিকে গুরুত্ব দিতেই এই সিদ্ধান্ত । মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেব আমাদের সংস্কৃতির অন্যতম প্রতীক । তাঁর নামে এই প্রধান রাস্তার নামকরণ হলে রাজ্যবাসী ও তাঁর অনুগামীদের দীর্ঘদিনের শ্রদ্ধাকে সম্মান জানানো হবে ।"
শুধু বিশ্ব বাংলা সরণিই নয়, কলকাতা পুরনিগম ও নগরোন্নয়ন দফতর শহরের আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ের নাম বদল নিয়ে প্রস্তাব তৈরি করেছে । এর মধ্যে পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট মোড় অন্যতম । নগরোন্নয়ন দফতরের এক শীর্ষ কর্তা জানান, "শহরের বহু পুরনো এলাকার মোড় এবং রাস্তার নামকরণে স্থানীয় ইতিহাসকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে । বেশ কয়েকটি নাম ইতিমধ্যেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে । নবান্ন থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন মিললেই সরকারি নির্দেশিকা জারি করা হবে ।"
রাজনৈতিক মহলের মতে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই পূর্বতন প্রশাসনের বেশ কিছু চিহ্নে বদল আনার নীতি গ্রহণ করেছে । সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প এবং পরিকাঠামোর নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বার্তাও দেওয়া হচ্ছে । এর আগে কলকাতার বেশ কিছু সরকারি স্থান ও সরণির নাম পরিবর্তন করা হয়েছে । এবার সেই তালিকায় যুক্ত হচ্ছে বিশ্ব বাংলা সরণি ।
প্রশাসনিক দিক থেকে বিশ্ব বাংলা সরণি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সড়ক । কলকাতা বিমানবন্দর থেকে শুরু করে নিউটাউন হয়ে এটি ইএম বাইপাসের সঙ্গে যুক্ত । প্রতিদিন কয়েক হাজার যানবাহন এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে । ফলে নাম পরিবর্তন হলে সাইনবোর্ড বদলের পাশাপাশি সরকারি নথিপত্র এবং ডিজিটাল মানচিত্রে সংশোধন করার কাজ শুরু করতে হবে । কেএমডিএ এবং পুরনিগম ইতিমধ্যেই নাম পরিবর্তনের পরিকাঠামোগত প্রস্তুতি খতিয়ে দেখছে ।
নাম বদলের এই প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ঘিরে রাজনীতিও উত্তপ্ত হয়ে উঠছে । বিরোধী পক্ষ এই পদক্ষেপের সমালোচনা করে একে অপ্রয়োজনীয় বলে আখ্যা দিয়েছে । তাদের দাবি, পরিকাঠামোগত উন্নয়নে নজর না-দিয়ে কেবল নাম পরিবর্তনে মনোযোগ দিচ্ছে সরকার । অন্যদিকে শাসকদলের দাবি, ঐতিহ্যের সঠিক মূল্যায়ন করাই এই সিদ্ধান্তের মূল উদ্দেশ্য । শ্রী চৈতন্যদেবের নামে সরণির নামকরণ বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনরুত্থিত করবে । নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, দ্রুতই মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রস্তাবে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দেওয়া হবে । এর পরেই প্রশাসনিক নির্দেশিকা জারি করে কার্যকর করা হবে রাস্তার নতুন নামকরণ ।